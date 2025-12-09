Vacío en la Casa Rosada: Quién gobierna la Argentina mientras Milei y Villarruel están de viaje

Durante su estadía en Noruega, Milei tiene previsto mantener encuentros con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre. Su regreso a la Argentina está programado para el jueves a las 9.30 a bordo de un vuelo especial.

Por su parte, Victoria Villarruel viajó a España, donde participó de la Reunión de Presidentes de Parlamentos de la Comunidad Iberoamericana, una instancia preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. El evento se realizó en el Congreso de los Diputados y forma parte del rumbo hacia la cumbre de 2026, cuya declaración final será elevada a la próxima reunión de jefes de Estado de la comunidad iberoamericana.

La vicepresidenta tenía previsto regresar este miércoles, momento en el que se normalizará la línea de mando habitual.

