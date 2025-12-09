La conducción formal del Poder Ejecutivo quedó este martes en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al vacío temporal que quedó en la Casa Rosada tras los viajes del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes se encuentran fuera del país cumpliendo compromisos oficiales.
PRESIDENTE TEMPORAL
Vacío en la Casa Rosada: Quién gobierna la Argentina mientras Milei y Villarruel están de viaje
Casa Rosada con nuevo presidente
El corrimiento momentáneo del mando responde al esquema previsto por la Ley 20.972, que establece la línea de reemplazo en casos de ausencia simultánea del Presidente y la Vice. En este orden, el senador puntano ocupa el primer lugar como autoridad competente para ejercer la jefatura del Estado hasta el regreso de ambos funcionarios.
Un puntano al frente del país: un antecedente que remite a 2001
La designación de Abdala reavivó un dato histórico: hacía más de dos décadas que un dirigente de San Luis no quedaba a cargo del Ejecutivo nacional. La última vez había sido en diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió la Presidencia durante una semana en el contexto de la crisis institucional.
Desde su equipo de trabajo remarcaron al canal TN que este escenario “pone en valor la presencia y el peso de San Luis en los máximos niveles del Estado”, y destacaron el rol institucional del senador en un contexto marcado por agendas internacionales simultáneas.
Los motivos de los viajes de Milei y Villarruel
Javier Milei partió hacia Oslo, donde se llevará adelante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que este año reconoce a la dirigente venezolana María Corina Machado, una de las principales referentes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. El Presidente decidió asistir personalmente como gesto político, reforzando su alineamiento con figuras opositoras de la región.
Durante su estadía en Noruega, Milei tiene previsto mantener encuentros con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre. Su regreso a la Argentina está programado para el jueves a las 9.30 a bordo de un vuelo especial.
Por su parte, Victoria Villarruel viajó a España, donde participó de la Reunión de Presidentes de Parlamentos de la Comunidad Iberoamericana, una instancia preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. El evento se realizó en el Congreso de los Diputados y forma parte del rumbo hacia la cumbre de 2026, cuya declaración final será elevada a la próxima reunión de jefes de Estado de la comunidad iberoamericana.
La vicepresidenta tenía previsto regresar este miércoles, momento en el que se normalizará la línea de mando habitual.
