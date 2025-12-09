La CGT vacía el Consejo de Mayo y apunta contra la reforma laboral

Además, el texto podría contener cambios fuertes referidos a los aportes gremiales, algo que afectaría a pleno a los representantes que componen la CGT. La eliminación de la obligatoriedad del aporte de la cuota sindical sería el trasfondo esencial de las diferencias para la dirigencia, que estaba dispuesta a acompañar una norma que no tocara ese aspecto.

Por otra parte, el Gobierno nacional presentará al Consejo de Mayo otras reformas. Entre ellas, importantes cambios en el Código Penal, Ley de Glaciares y el impulso del Presupuesto 2026, la primera normativa de gasto que será enseñada por la administración de Javier Milei en más de dos años.

De la agresividad de esas presentaciones dependería la reacción de la central obrera, que tendría decidido un plan de lucha. Sin embargo, esto último no estaría diagramado aún, a la espera de que se ejecuten los cambios directivos recientemente acordados.

milei-karina-Diputados jura Javier Milei y el nuevo Congreso. Foto: NA

CGT contra primera minoría

Si bien los esfuerzos de la CGT pasarían por ensayar un freno a las reformas, el nuevo esquema oficial en el Congreso luce fortalecido. En especial en la Cámara baja, donde el Gobierno se anotó la primera minoría con 95 diputados, quedando en condiciones de un rápido tratamiento de las normas impulsadas.

Quienes podrían inclinar la balanza dentro del recinto son los gobernadores que no traspasaron sus legisladores al oficialismo. Entre ellos, el bloque de Provincias Unidas, que oficiará de árbitro en caso de que las negociaciones de Casa Rosada no lleguen a buen puerto en las próximas horas.

