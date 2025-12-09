Finalmente, la CGT no tendría representantes asistiendo a la reunión del Consejo de Mayo convocada para este mediodía en la Casa Rosada. La baja sería ejecutada por el referente de UOCRA, Gerardo Martínez, quien no se presentará y dejará la parte gremial del encuentro sin representación.
EN MINUTOS
La CGT vacía el Consejo de Mayo y apunta contra la reforma laboral
La CGT no tendrá representación en la reunión del Consejo de Mayo. Conflicto en puerta ante la inminente reforma laboral.
La decisión, anticipada por el sitio Infogremiales, radica en el rechazo que la central obrera tendría preparado respecto a la reforma laboral. Precisamente, la convocatoria de Nación correría en ese sentido, con la intención de presentar el texto final de la norma que pretende empujar en las extraordinarias hasta el 30 de diciembre.
Según entienden en la CGT, el texto incluiría un avance sobre derechos adquiridos por los trabajadores, con lo cual no sería convalidado. De esa manera, el “faltazo” a la convocatoria oficial sería una de las primeras maniobras previas a un conflicto que parece inminente.
Mientras tanto, la reunión convocada por el Consejo de Mayo contaría con representación del Poder Ejecutivo a cargo del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, el Poder Legislativo representado por Carolina Losada y Cristian Ritondo (PRO), y el presidente de la UIA Martín Rapallini, cerrando una nómina abiertamente colaboradora para el Gobierno nacional.
Reforma laboral exprés
La presentación del texto final que el Ejecutivo planea presentar en el Congreso relativo a la reforma laboral contendría cambios “agresivos” para la CGT y la representación gremial. Si bien los funcionarios buscaron bajarle el tono a los trascendidos, finalmente algunos de los puntos polémicos como la limitación del derecho a huelga plena estarían incluidos.
Además, el texto podría contener cambios fuertes referidos a los aportes gremiales, algo que afectaría a pleno a los representantes que componen la CGT. La eliminación de la obligatoriedad del aporte de la cuota sindical sería el trasfondo esencial de las diferencias para la dirigencia, que estaba dispuesta a acompañar una norma que no tocara ese aspecto.
Por otra parte, el Gobierno nacional presentará al Consejo de Mayo otras reformas. Entre ellas, importantes cambios en el Código Penal, Ley de Glaciares y el impulso del Presupuesto 2026, la primera normativa de gasto que será enseñada por la administración de Javier Milei en más de dos años.
De la agresividad de esas presentaciones dependería la reacción de la central obrera, que tendría decidido un plan de lucha. Sin embargo, esto último no estaría diagramado aún, a la espera de que se ejecuten los cambios directivos recientemente acordados.
CGT contra primera minoría
Si bien los esfuerzos de la CGT pasarían por ensayar un freno a las reformas, el nuevo esquema oficial en el Congreso luce fortalecido. En especial en la Cámara baja, donde el Gobierno se anotó la primera minoría con 95 diputados, quedando en condiciones de un rápido tratamiento de las normas impulsadas.
Quienes podrían inclinar la balanza dentro del recinto son los gobernadores que no traspasaron sus legisladores al oficialismo. Entre ellos, el bloque de Provincias Unidas, que oficiará de árbitro en caso de que las negociaciones de Casa Rosada no lleguen a buen puerto en las próximas horas.
