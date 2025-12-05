La mirada de Maximiliano Pullaro sobre la reforma laboral: Coincidencias con la CGT

Tal viene sosteniendo, insistió en que la postura de Santa Fe y del bloque Provincias Unidas será "una mirada Pyme, no una mirada de las grandes industrias", orientada a generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan sostener y ampliar el empleo.

"Se trata de cómo fortalecemos a la Pyme, cómo mejoramos el capital y, fundamentalmente, el empleo; y así generamos crecimiento económico", aseguró.

En ese sentido, Pullaro remarcó que el desafío del país es avanzar hacia "una modernización laboral que permita a las Pyme sostener los puestos de trabajo y que muchas personas que hoy están en negro puedan pasar al empleo formal".

Al respecto, buscó despejar críticas y tensiones al afirmar que no se trata de un ajuste ideológico: "Lo que vamos a defender no es una reforma laboral de derecha, sino una modernización laboral que permita a las pymes sostener empleos y que muchas personas que están en negro pasen a estar en blanco".

image El gobernador santafesino aseguró que la reforma laboral que busca Javier Milei debe centrarse en las pymes y no en ajustes regresivos.

Según el gobernador, la referencia son modelos aplicados en otros países, con contratos regionales o sectoriales que generan mayor flexibilidad sin debilitar derechos.

Pullaro recordó que Santa Fe posee el entramado pyme más grande del país, y que toda discusión laboral debe contemplar esa realidad productiva. "Son debates que hay que dar con responsabilidad, pensando en cómo se genera trabajo y no en cómo se ajusta", apuntó.

Con la designación de Scaglia en el Congreso, el gobernador consideró que Santa Fe gana una voz decisiva para defender los intereses productivos de la provincia en el nuevo escenario nacional.

Más contenidos en Urgente24

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"