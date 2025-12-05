SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de la elección de Gisela Scaglia como presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese escenario, marcó la cancha con su "mirada pyme" acerca de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
La mirada de Maximiliano Pullaro sobre la reforma laboral: Coincidencias con la CGT
Con fuerte respaldo a la designación de Gisela Scaglia en Diputados, Maximiliano Pullaro volvió a marcar postura sobre la reforma laboral.
Gisela Scaglia en el Congreso
Por un lado, el mandatario provincial se mostró "muy contento" sobre el rol de Scaglia: "Van a ser alrededor de 25 diputados y nuestra vicegobernadora -cargo que ocupa hasta mañana- llevará adelante la mirada del interior: del interior productivo, de las pymes, de las clases medias urbanas del interior de la Argentina, no del conurbano. Y nos va a ir a defender".
En rueda de prensa, el radical señaló que la acompañó en diversas reuniones con legisladores y subrayó el salto político que representa esta conformación parlamentaria para Santa Fe.
Reforma laboral en la mira: Coincidencia con la CGT
Consultado sobre una eventual reforma laboral, Pullaro explicó que el miércoles mantuvo una reunión con la CGT y que existe "coincidencia en algunos planteos", entre ellos la necesidad de modificar normativas que "dejan a muchas personas fuera del mercado formal".
Tal viene sosteniendo, insistió en que la postura de Santa Fe y del bloque Provincias Unidas será "una mirada Pyme, no una mirada de las grandes industrias", orientada a generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan sostener y ampliar el empleo.
"Se trata de cómo fortalecemos a la Pyme, cómo mejoramos el capital y, fundamentalmente, el empleo; y así generamos crecimiento económico", aseguró.
En ese sentido, Pullaro remarcó que el desafío del país es avanzar hacia "una modernización laboral que permita a las Pyme sostener los puestos de trabajo y que muchas personas que hoy están en negro puedan pasar al empleo formal".
Al respecto, buscó despejar críticas y tensiones al afirmar que no se trata de un ajuste ideológico: "Lo que vamos a defender no es una reforma laboral de derecha, sino una modernización laboral que permita a las pymes sostener empleos y que muchas personas que están en negro pasen a estar en blanco".
Según el gobernador, la referencia son modelos aplicados en otros países, con contratos regionales o sectoriales que generan mayor flexibilidad sin debilitar derechos.
Pullaro recordó que Santa Fe posee el entramado pyme más grande del país, y que toda discusión laboral debe contemplar esa realidad productiva. "Son debates que hay que dar con responsabilidad, pensando en cómo se genera trabajo y no en cómo se ajusta", apuntó.
Con la designación de Scaglia en el Congreso, el gobernador consideró que Santa Fe gana una voz decisiva para defender los intereses productivos de la provincia en el nuevo escenario nacional.
