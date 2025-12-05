Estudio: Este alimento aumenta el riesgo de depresión hasta en un 50%

En total, en la revisión se incluyeron nueve estudios con 79.701 participantes.

Alimentos ultraprocesados comida chatarra.jpg Los alimentos ultraprocesados se asocian con una peor salud mental.

Tras analizar los datos, los investigadores encontraron que un alto consumo de alimentos ultraprocesados se relacionaba con mayor riesgo de depresión.

El consumo de alimentos ultraprocesados "mostró una asociación positiva consistente con la depresión", escribieron los autores.

"Los estudios de cohorte informaron que los individuos en la categoría de ingesta más alta de UPF (alimentos ultraprocesados) tenían un riesgo 20-50% mayor de desarrollar síntomas depresivos".

Los investigadores creen que esto puede deberse a la disbiosis intestinal inducida por el consumo de alimentos ultraprocesados, la neuroinflamación y la neurotransmisión interrumpida.

Considerando los resultados, la conclusión fue clara: "Un mayor consumo de UPF se asocia significativamente con un mayor riesgo de depresión entre los adultos".

"Estos resultados resaltan la necesidad de campañas de salud pública para reducir el consumo de UPF y fomentar mejores hábitos alimenticios. Los médicos y los formuladores de políticas deben considerar estas asociaciones al desarrollar pautas dietéticas e intervenciones para mejorar los resultados de salud mental", enfatizaron los investigadores.

Los resultados aparecen en European Medical Journal.

Enfermedades por alimentos ultraprocesados

La depresión es sólo una de tantas afecciones que se han relacionado con un consumo alto de alimentos ultraprocesados. Este tipo de alimento también se ha vinculado con mayor riesgo de:

Obesidad

Diabetes tipo 2

Cáncer

Ansiedad

Demencia

Alzheimer

Enfermedades cardiacas

Trastornos gastrointestinales

Problemas respiratorios

Enfermedad del hígado graso

Mayor mortalidad

