Estudio: Este alimento aumenta el riesgo de depresión hasta en un 50%

La depresión es un problema mundial serio y uno de los posibles culpables podría estar ahora mismo en su cocina. Cada vez hay más pruebas de que los alimentos que forman parte de la dieta pueden marcar una gran diferencia en la salud mental y el riesgo de depresión. Ahora un estudio pone en la mira a un alimento sumamente común.
Alimento que aumenta riesgo de depresión
Las personas que comen más alimentos ultraprocesados podrían ser más propensas a sufrir depresión, es lo que ha encontrado un nuevo estudio.
Estos alimentos se caracterizan por ser ricos en grasas poco saludables, azúcares añadidos, sal, y contener ingredientes como emulsionantes, conservantes, aditivos, colorantes y edulcorantes, que se han asociado con efectos negativos para la salud.
Son alimentos ultraprocesados las salchichas, los refrescos, las papas fritas, los pastelillos, las galletas, las sopas instantáneas, los helados y el pan blanco de supermercado.
Ahora bien, los investigadores hicieron un revisión sistemática para evaluar la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la incidencia de depresión entre adultos.
En total, en la revisión se incluyeron nueve estudios con 79.701 participantes.
Tras analizar los datos, los investigadores encontraron que un alto consumo de alimentos ultraprocesados se relacionaba con mayor riesgo de depresión.
El consumo de alimentos ultraprocesados "mostró una asociación positiva consistente con la depresión", escribieron los autores.
"Los estudios de cohorte informaron que los individuos en la categoría de ingesta más alta de UPF (alimentos ultraprocesados) tenían un riesgo 20-50% mayor de desarrollar síntomas depresivos".
Los investigadores creen que esto puede deberse a la disbiosis intestinal inducida por el consumo de alimentos ultraprocesados, la neuroinflamación y la neurotransmisión interrumpida.
Considerando los resultados, la conclusión fue clara: "Un mayor consumo de UPF se asocia significativamente con un mayor riesgo de depresión entre los adultos".
"Estos resultados resaltan la necesidad de campañas de salud pública para reducir el consumo de UPF y fomentar mejores hábitos alimenticios. Los médicos y los formuladores de políticas deben considerar estas asociaciones al desarrollar pautas dietéticas e intervenciones para mejorar los resultados de salud mental", enfatizaron los investigadores.
Los resultados aparecen en European Medical Journal.
Enfermedades por alimentos ultraprocesados
La depresión es sólo una de tantas afecciones que se han relacionado con un consumo alto de alimentos ultraprocesados. Este tipo de alimento también se ha vinculado con mayor riesgo de:
- Obesidad
- Diabetes tipo 2
- Cáncer
- Ansiedad
- Demencia
- Alzheimer
- Enfermedades cardiacas
- Trastornos gastrointestinales
- Problemas respiratorios
- Enfermedad del hígado graso
- Mayor mortalidad
