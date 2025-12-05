Netflix acaba de cerrar la operación más grande de su historia: comprará Warner Bros., incluyendo sus estudios, en una transacción valuada en $82.7 mil millones que va a sacudir Hollywood y el streaming mundial. Con HBO Max incluido en el acuerdo, así cambiará nuestra forma de consumir series y películas, y esto pasará con las franquicias que todos conocemos.
POR $83 MIL MILLONES
Warner Bros pasa a manos de Netflix: Qué esperar del mayor golpe de Hollywood
Netflix compra Warner Bros en una operación multimillonaria que suma franquicias icónicas a su imperio. ¿Qué va a pasar con tus series y películas favoritas?
Netflix y Warner Bros: la fusión que puede redefinir Hollywood
Con esta compra, Netflix se asegura franquicias legendarias como Harry Potter, Juego de Tronos, Los Soprano y todo el universo DC, además de un catálogo histórico que abarca clásicos del cine como Casablanca y Ciudadano Kane y éxitos recientes como Friends y Stranger Things.
Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, afirmó: "Al combinar la increíble biblioteca de Warner Bros de shows y películas… podremos hacerlo aún mejor". La empresa asegura que va a mantener las operaciones actuales de Warner Bros y continuar con los estrenos cinematográficos tradicionales, lo cual demuestra que, por ahora, Netflix no planea abandonar la pantalla grande.
Según Paolo Pescatore, analista de tecnología y medios, el impacto estratégico es enorme: la operación es "un golpe de autoridad" que establece a Netflix como líder mundial del streaming, pero también implica un desafío logístico enorme, porque integrar dos estructuras tan distintas no es fácil.
Tom Harrington, de Enders Analysis, advierte que la fusión podría generar reducciones de producción, conflictos con sindicatos y hasta presión sobre los precios de suscripción, mientras Hollywood se prepara para un cambio sísmico en su estructura. Además, este movimiento refuerza la capacidad de Netflix de producir contenido original a gran escala y ampliar su inversión en estudios estadounidenses, algo que puede abrir cientos de puestos de trabajo y fortalecer la industria del entretenimiento.
Más contenido, más riesgo: Qué significa para el público y la industria
Greg Peters, co-CEO de Netflix, aseguró que la compra permitirá ofrecer más opciones y valor a los consumidores, expandir la producción en EE. UU. y mejorar la experiencia global de sus miembros.
La compañía calcula ahorros de entre $2 y 3 mil millones anuales a partir del tercer año, derivados principalmente de la eliminación de redundancias tecnológicas y administrativas. Aunque, por otro lado, el acuerdo debe superar la revisión de reguladores en Estados Unidos y Europa, y ya hay competidores, como Paramount, que cuestionan el proceso de venta por considerarlo sesgado hacia Netflix (según supieron CNBC y Variety).
Para los usuarios, la promesa de un catálogo más amplio se combina con el riesgo de aumentos en las tarifas y la concentración del control sobre franquicias históricas que antes tenían vida propia. A la vez, que se integren HBO y Warner Bros abre la posibilidad única de acceder a clásicos, éxitos recientes y nuevas producciones en un solo lugar, con lo que se redefiniría cómo consumimos entretenimiento en la próxima década.
En pocas palabras, Netflix no solo compra Warner Bros; se pone al frente del entretenimiento mundial, con todos los riesgos y desafíos que eso implica, y pone a Hollywood frente a un cambio que probablemente nadie había anticipado de esta manera.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso