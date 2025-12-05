Alerta Hipoacusia: Avanza también entre jóvenes y niños

-Hipoacusia neurosensorial: la más común. Afecta al oído interno o al nervio auditivo. Puede originarse por la edad, exposición prolongada a ruidos fuertes, enfermedades degenerativas o causas genéticas.

-Hipoacusia mixta: una combinación de las dos anteriores.

ALERTAHIPOACUSIAAVANZATAMBIENENTREJOVENESYNINOSFOTO3 La hipoacusia ya no es un problema de la vejez sino que avanza en entre niños y jóvenes causado por el uso de las nuevas tecnología.

Un problema en aumento: los culpables modernos

Aunque el envejecimiento sigue siendo un factor determinante, la vida moderna ha añadido nuevos riesgos:

-Exposición continúa a ruido: conciertos, auriculares a gran volumen, ciudades cada vez más ruidosas.

-Ototoxicidad: algunos medicamentos utilizados en tratamientos intensivos pueden dañar las células del oído interno.

-Infecciones y complicaciones pediátricas: la otitis media repetida sigue siendo una causa frecuente en niños.

-Factores genéticos: se estima que el 50–60 % de los casos en recién nacidos tienen un origen hereditario.

Señales de alerta: la importancia del diagnóstico temprano

Uno de los mayores desafíos de la hipoacusia es que puede avanzar sin que la persona lo note. Entre los síntomas más comunes destacan:

-Pedir con frecuencia que repitan lo que se dice.

-Sensación de que los demás “murmuran”.

-Subir el volumen del televisor o del móvil más de lo habitual.

-Dificultad para seguir conversaciones en ambientes ruidosos.

-Tinnitus (zumbidos en los oídos).

Detectarla pronto no solo mejora la calidad de vida, sino que evita complicaciones cognitivas. En adultos mayores, por ejemplo, la pérdida auditiva no tratada se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y aislamiento social.

Avances científicos que están cambiando el panorama

La investigación en audición vive un momento especialmente activo. Algunos de los avances más prometedores incluyen:

-Implantes cocleares de nueva generación, más pequeños y precisos.

-Terapias génicas orientadas a corregir mutaciones responsables de hipoacusia congénita.

-Regeneración de células ciliadas del oído interno, un campo en crecimiento que busca restaurar la audición perdida.

-Dispositivos auditivos inteligentes, capaces de adaptarse al entorno, reducir ruido de fondo y mejorar el entendimiento del habla mediante IA.

¿Se puede prevenir la hipoacusia?

En muchos casos, sí. Aunque no siempre es evitable —especialmente cuando se debe a causas genéticas o degenerativas—, existen medidas clave para reducir el riesgo:

-Mantener el volumen de auriculares por debajo del 60 % y evitar su uso prolongado.

-Utilizar protección auditiva en conciertos, discotecas o lugares de trabajo ruidosos.

-Tratar precozmente infecciones de oído.

-Realizar revisiones auditivas periódicas, sobre todo a partir de los 50 años.

-Evitar la automedicación con fármacos potencialmente ototóxicos.

Una condición silenciosa, pero no invisible

La hipoacusia no debe considerarse una consecuencia inevitable del paso del tiempo. La ciencia, la tecnología y la concienciación colectiva están abriendo la puerta a una nueva era donde preservar la audición es posible. La clave está en actuar antes de que el silencio avance demasiado.

