Argentina está en alerta por la tos convulsa, también conocida como tos ferina o coqueluche, una enfermedad infecciosa, sumamente contagiosa, y reemergente, entre otras cosas, por la baja vacunación. Estos son los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación sobre la tos convulsa hoy en Argentina que debes saber.
Alerta por tos convulsa en Argentina 2025: Cuántos niños han fallecido y todo sobre la vacunación
Argentina atraviesa por un brote de tos convulsa. Confirmaron varias muertes en niños, cientos de casos y la necesidad urgente de vacunación.
Casos de tos convulsa en Argentina
Hay un aumento de casos de tos convulsa en Argentina y ha quedado reflejado en el último Boletín Epidemiológico Nacional de la semana epidemiológica (SE 47).
Entre la SE1 y 47 de 2025 se notificaron un total de 5.110 casos con sospecha de coqueluche, de los cuales 688 fueron confirmados.
De acuerdo con el BEN, los 688 casos confirmados superan las cifras registradas para el mismo período desde 2020, seguido del año 2023, cuando se notificó un mayor número de casos.
Asimismo, la incidencia acumulada en lo que va del año es de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este incremento resulta relevante para dimensionar la situación actual, informan.
Sin embargo, la tos convulsa ha despertado alarmas alarmas en otras partes del mundo.
El 10 de junio la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de coqueluche en varios países de la región de las Américas.
Muertes por tos convulsa en Argentina
En cuanto al número de muertes por tos convulsa en Argentina, el BEN informa que, entre las SE 1 y 46 de 2025, se notificaron se notificaron 7 fallecimientos por la enfermedad, todos en menores de 2 años.
Los fallecimientos ocurrieron en: 4 menores de 6 meses, 1 menor del grupo de 6 a 11 meses y 2 menores del grupo de 12 a 23 meses. En su mayoría no habían sido vacunados.
Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,1%. Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses, y tampoco se registra vacunación materna.
Baja vacunación
Las autoridades señalan que el aumento de casos de tos convulsa se produce en un contexto de disminución sostenida de las coberturas de vacunación.
"Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la infección por Bordetella pertussis (bacteria que causa tos convulsa). Sin embargo, se registra a nivel mundial, regional y nacional un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad", destaca el BEN.
Estas son las coberturas parciales de 2025 al 19/11/2025 en Argentina:
- 1º dosis de Quíntuple (DTP/HB + Hib) (2 meses): 72,12%
- 2º dosis de Quíntuple (4 meses): 71,30%
- 3º dosis Quíntuple (DTP/HB + Hib) (6 meses): 66,96%
- Ref Quíntuple (DTP/HB + Hib) (15 -18 meses): 58,82%
- Ref DTP (5 años): 50,22% (porcentaje de vacunación ampliada de la cohorte 2019 al 13/11/25: 76,8%)
- Ref dTpa (11 años): 50,88% (porcentaje de vacunación ampliada de la cohorte 2013 al 13/11/25: 77,6%)
- Embarazadas dTpa: 67,57%
"La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves y las muertes por coqueluche", destaca la Sociedad Argentina de Pediatría. "La vacunación oportuna salva vidas".
En ese sentido, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, recuerda que en Argentina, por calendario oficial se administran 5 dosis, como primovacunación 2, 4, 6 meses y refuerzos a los 15-18 meses y 5-6 años; con preparado de carga estándar de difteria y tosferina.
También, una sexta dosis a los 11 años. con carga reducida de difteria y tos ferina y con componente acelular para evitar efectos adversos, esta última vacuna es utilizada también para embarazadas y adultos.
Todas las vacunas del calendario oficial son gratuitas y pueden ser recibidas en hospitales, centros de salud y vacunatorios públicos.
