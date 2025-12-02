Alerta por tos convulsa en Argentina 2025: Cuántos niños han fallecido y todo sobre la vacunación

Sin embargo, la tos convulsa ha despertado alarmas alarmas en otras partes del mundo.

El 10 de junio la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de coqueluche en varios países de la región de las Américas.

Muertes por tos convulsa en Argentina

En cuanto al número de muertes por tos convulsa en Argentina, el BEN informa que, entre las SE 1 y 46 de 2025, se notificaron se notificaron 7 fallecimientos por la enfermedad, todos en menores de 2 años.

Los fallecimientos ocurrieron en: 4 menores de 6 meses, 1 menor del grupo de 6 a 11 meses y 2 menores del grupo de 12 a 23 meses. En su mayoría no habían sido vacunados.

Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,1%. Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses, y tampoco se registra vacunación materna.

Baja vacunación

Las autoridades señalan que el aumento de casos de tos convulsa se produce en un contexto de disminución sostenida de las coberturas de vacunación.

"Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la infección por Bordetella pertussis (bacteria que causa tos convulsa). Sin embargo, se registra a nivel mundial, regional y nacional un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad", destaca el BEN.

Estas son las coberturas parciales de 2025 al 19/11/2025 en Argentina:

1º dosis de Quíntuple (DTP/HB + Hib) (2 meses): 72,12%

2º dosis de Quíntuple (4 meses): 71,30%

3º dosis Quíntuple (DTP/HB + Hib) (6 meses): 66,96%

Ref Quíntuple (DTP/HB + Hib) (15 -18 meses): 58,82%

Ref DTP (5 años): 50,22% (porcentaje de vacunación ampliada de la cohorte 2019 al 13/11/25: 76,8%)

Ref dTpa (11 años): 50,88% (porcentaje de vacunación ampliada de la cohorte 2013 al 13/11/25: 77,6%)

Embarazadas dTpa: 67,57%

"La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves y las muertes por coqueluche", destaca la Sociedad Argentina de Pediatría. "La vacunación oportuna salva vidas".

En ese sentido, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, recuerda que en Argentina, por calendario oficial se administran 5 dosis, como primovacunación 2, 4, 6 meses y refuerzos a los 15-18 meses y 5-6 años; con preparado de carga estándar de difteria y tosferina.

También, una sexta dosis a los 11 años. con carga reducida de difteria y tos ferina y con componente acelular para evitar efectos adversos, esta última vacuna es utilizada también para embarazadas y adultos.

Todas las vacunas del calendario oficial son gratuitas y pueden ser recibidas en hospitales, centros de salud y vacunatorios públicos.

