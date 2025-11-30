El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

No obstante, su crítica no se detuvo y apuntó directamente contra quienes permanecieron en silencio: "los que no defendieron a Marcelo son desagradecidos", sentenció con dureza. Él, en cambio, actuó diferente. Apenas estalló el conflicto familiar que involucró a Juanita Tinelli, no dudó en escribirle "acá estamos", demostrando lealtad cuando uno más la necesita.

Crivelli cerró su descargo con una afirmación reveladora sobre las prioridades del conductor: "Para Marcelo lo más importante de la vida es su familia y después viene San Lorenzo", explicó, analizando su alejamiento del canal de streaming Carnaval.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Pampita admitió que cobra por dar notas y Mario Pergolini la fulminó: "Te diría que..."

La estafa que se activa sola por una función que nadie revisa

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta