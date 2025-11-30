El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los períodos más turbulentos de su trayectoria, con críticas que llueven desde todos los frentes y una exposición mediática que no le da tregua. Sin embargo, en medio de ese temporal, hay quienes no dudan en ponerse del lado del conductor. Jorge Crivelli, actor y productor que compartió años junto al presentador en Videomatch y Showmatch, levantó la voz con una contundencia que llamó la atención: su respaldo al empresario televisivo es absoluto.
Durante una charla distendida con Pablo Montagna y su equipo en "Pasamontagna" (Radio Rivadavia), Crivelli no esquivó ninguna pregunta incómoda. Mientras repasaba su actualidad profesional —celebrando un año "divino" arriba de los escenarios— el actor no pudo evitar hacer un paréntesis emotivo: "hubo varias caídas en el medio. Grandes amigos que se han ido", reconoció con nostalgia.
Ahora bien, actualmente, protagoniza "Espíritu Navideño" en el Teatro La Casona de la Ciudad de Buenos Aires, donde interpreta nada menos que a Papá Noel. La experiencia lo tiene completamente fascinado: "es un premio ver la emoción de los padres y de los chicos, me di cuenta en la segunda función", expresó con genuino entusiasmo. Compartir escenario junto a "un elenco muy lindo de chicos y chicas" lo tiene entusiasmado, aunque admitió que lo más valioso es otra cosa. "El brillo de los ojos de los nenes ante papa Noel es impagable", describió con ternura, agregando que "el abrazo de un chico vale oro".
Sin embargo, la conversación dio un giro cuando lo interrogaron sobre su pasado televisivo. ¿Extrañas trabajar con Marcelo? La respuesta fue directa: "La verdad, lo que más extraño es Videomatch". Aquel programa no fue simplemente un trabajo más en su carrera, según el actor, el elenco se convirtió en su "familia". Tanto es así que la conexión persiste: "Tenemos un grupo de WhatsApp, el cual es intenso. A las 7 de la mañana ya hay 300 mensajes", detalló entre risas.
Jorge "Carna" Crivelli cuestiona a quienes no respaldaron a Marcelo Tinelli
Entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Tinelli, Crivelli no titubeó ni un segundo: "lo haría sin lugar a dudas". Lo describió como un hombre altamente generoso, y fue allí donde su discurso se tornó filoso, casi combativo. "Son 5 nada más los que lo vienen apuntando con un láser en la frente", disparó sin anestesia. "Cuando vieron al boxeador caído se le fueron encima", añadió, utilizando una metáfora.
No obstante, su crítica no se detuvo y apuntó directamente contra quienes permanecieron en silencio: "los que no defendieron a Marcelo son desagradecidos", sentenció con dureza. Él, en cambio, actuó diferente. Apenas estalló el conflicto familiar que involucró a Juanita Tinelli, no dudó en escribirle "acá estamos", demostrando lealtad cuando uno más la necesita.
Crivelli cerró su descargo con una afirmación reveladora sobre las prioridades del conductor: "Para Marcelo lo más importante de la vida es su familia y después viene San Lorenzo", explicó, analizando su alejamiento del canal de streaming Carnaval.
