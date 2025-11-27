Luego del escándalo que se generó en torno a Marcelo Tinelli a raíz de la denuncia que hizo su hija Juana tras ser amenazada, que lo llevó a abandonar el programa Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval, varias figuras que saltaron a la fama a su lado opinaron al respecto y Martín Bossi no fue la excepción.
Martín Bossi quiso defender a Marcelo Tinelli pero dejó más dudas que certezas
El humorista Martín Bossi quiso demostrar su apoyo hacia el empresario con el que trabajo durante varios años pero su defensa no pasó desapercibida.
El humorista desde Mar del Plata brindó un móvil para el ciclo televisivo Los Profesionales de Siempre en el que no evitó responder preguntas aunque hubo una declaración que no pasó desapercibida. "Una persona que a mí me dio trabajo en un momento en el que yo necesitaba trabajar, yo no puedo hablar mal de esa persona", comenzó explicando mediante la pantalla de El Nueve.
Sin embargo, luego para argumentar el motivo por el que no lo criticaría, expresó: "Porque mi abuelo baja del cielo, mi abuelo y mi papá que me están mirando, y me clavan una lanza en el traste". Fue en ese entonces que la panelista Débora D'Amato lo interrumpió y le aclaró: "Pero no te pedimos que hables mal, eh".
El imitador hizo un breve silencio, y un poco incómodo esquivó la observación: "No, no. Por eso estoy contando lo que pienso, chicos". Y aprovechó para ponerle más énfasis a su defensa: "Es una persona que me dio trabajo, que fue muy cariñosa conmigo y la verdad que mi experiencia con él fue altamente positiva y sigue siéndolo. Ahora, si tiene deudas como un empresario que es y bueno, que las enfrente y ojalá que se solucione todo para el bien de él y de todas las personas a las que les debe".
Qué le dijo Martín Bossi a Marcelo Tinelli
Por otro lado, en la misma entrevista Martín Bossi reveló que se puso en contacto con Marcelo Tinelli luego de que se desatara el escándalo.
La conductora Flor de la V quiso saber si le había escrito por medio de WhatsApp y el entrevistado lo afirmó.
"Hace poquito le dije: 'Flaco si necesitás tomar un café sabés que estoy'. Pocas palabras", contó.
Y explicó que está en contra de los enfrentamientos y del "show del odio". "Yo creo que hay que estar en las buenas y en las malas", aseguró y criticó: "Se le corren todos ahora al flaco. ¿Viste?".
