Martín Bossi quiso defender a Marcelo Tinelli pero dejó más dudas que certezas

El imitador hizo un breve silencio, y un poco incómodo esquivó la observación: "No, no. Por eso estoy contando lo que pienso, chicos". Y aprovechó para ponerle más énfasis a su defensa: "Es una persona que me dio trabajo, que fue muy cariñosa conmigo y la verdad que mi experiencia con él fue altamente positiva y sigue siéndolo. Ahora, si tiene deudas como un empresario que es y bueno, que las enfrente y ojalá que se solucione todo para el bien de él y de todas las personas a las que les debe".

Qué le dijo Martín Bossi a Marcelo Tinelli

Por otro lado, en la misma entrevista Martín Bossi reveló que se puso en contacto con Marcelo Tinelli luego de que se desatara el escándalo.

La conductora Flor de la V quiso saber si le había escrito por medio de WhatsApp y el entrevistado lo afirmó.

"Hace poquito le dije: 'Flaco si necesitás tomar un café sabés que estoy'. Pocas palabras", contó.

Y explicó que está en contra de los enfrentamientos y del "show del odio". "Yo creo que hay que estar en las buenas y en las malas", aseguró y criticó: "Se le corren todos ahora al flaco. ¿Viste?".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

El nuevo robo que marca tu casa en segundos sin que lo notes

El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte

¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados

La plataforma gratuita para disfrutar de series y películas que sepulta a Netflix