Pamela David reflexionó sobre su cuerpo a los 47 años: "No me 'entango' como en otras épocas"

La confesión de Pamela David sobre su identidad

Por otro lado, es preciso recordar que el lunes (24/11) Pamela David entrevistó en su programa a su hermana Carolina Saavedra, hija extramatrimonial de su padre, a quien conoció hace ocho años.

La conductora contó que sabía de la existencia de su familiar, pero eligió no contactarla durante años por respeto al pedido del hombre que la había adoptado.

"Mi papá sabía y yo también, pero su padre adoptivo pidió que no se dijera nada. Se respetó su decisión", explicó.

Además, recordó que el primer encuentro cara a cara se dio de manera inesperada en un boliche. Ahí, el parecido físico y los gestos compartidos hicieron que se reconocieran de inmediato.

