En el programa Desayuno Americano le dedicaron un momento a debatir al respecto de un informe que reveló que ocho de cada diez hombres evitan ir a la playa por sentir vergüenza del cuerpo y Pamela David aprovechó para recordar cómo se vestía de joven aunque cambió con el paso de los años.
¿QUIÉN LE QUITA LO BAILADO?
Pamela David reflexionó sobre su cuerpo a los 47 años: "No me 'entango' como en otras épocas"
Tras consolidarse como modelo durante su juventud, Pamela David reveló qué prenda decidió dejar de lucir en público con el paso de los años por pudor corporal.
Durante el ciclo televisivo, el tema sirvió como disparador y la panelista Mariana Contartesi fue la primera en reconocer que como mujer también le ocurre. "A veces hay mallas que a mí no me quedan bien y no me las pongo ese año", confesó.
Fue en ese momento que la conductora, de 47 años, que supo ocupar el lugar de una de las mujeres más hermosas de la Argentina durante su juventud, tomó la palabra y señaló: "Es como que soy más consciente de mi cuerpo, entonces no me 'entango' como en otras épocas de mi vida". Es por eso que admitió que actualmente opta por utilizar una short para evitar lucir una bikini.
Aunque posteriormente aclaró: "Pero no voy en short al agua. Si voy al mar no me importa nada". Al respecto de cómo decide lucir actualmente dijo: "Ahora me cuido y sin embargo, no sé, no me pongo un hilo dental que antes me lo ponía a mucha honra".
La confesión de Pamela David sobre su identidad
Por otro lado, es preciso recordar que el lunes (24/11) Pamela David entrevistó en su programa a su hermana Carolina Saavedra, hija extramatrimonial de su padre, a quien conoció hace ocho años.
La conductora contó que sabía de la existencia de su familiar, pero eligió no contactarla durante años por respeto al pedido del hombre que la había adoptado.
"Mi papá sabía y yo también, pero su padre adoptivo pidió que no se dijera nada. Se respetó su decisión", explicó.
Además, recordó que el primer encuentro cara a cara se dio de manera inesperada en un boliche. Ahí, el parecido físico y los gestos compartidos hicieron que se reconocieran de inmediato.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados
La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche
¿Nuevo reemplazo en Masterchef Celebrity? Yanina Latorre quiso arreglarla pero ya nadie le cree
El parque acuático a 40 minutos de CABA donde todos quieren ir ya
FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina