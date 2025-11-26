Marvel revienta las redes: Filtraciones de 'Avengers 5' que no son lo que parecen

image Herramientas como Google SynthID permiten identificar qué imágenes son truchas, por más convincentes que sean, aunque pocos las usan.

Esto deja en evidencia cómo la ansiedad por conocer novedades y la facilidad de las herramientas digitales están borrando los límites entre realidad y fantasía, y cómo lo que empezó en el cine puede replicarse en cualquier otro ámbito del entretenimiento.

Cómo sobrevivir al bombardeo de filtraciones mientras Marvel juega al misterio

Marvel mantiene un secretismo extremo durante la producción, porque saben que cualquier filtración (real o falsa) puede moldear las expectativas del público antes de tiempo. Aun así, hubo algunas filtraciones genuinas, como bolsos con ilustraciones de los personajes o fotos de refilmaciones de Los 4 Fantásticos, pero son la excepción y no la regla.

La mayoría de lo que circula en redes sobre Doomsday es pura especulación visual, y los fanáticos terminan metiéndose en un terreno resbaladizo entre la ilusión y la mentira.

image Marvel mantiene un secretismo absoluto, y las filtraciones genuinas son pocas. Los adelantos oficiales y cuentas de los actores son la única manera confiable de evitar caer en rumores o falsificaciones.

Algunos actores, como Robert Downey Jr., compartieron algunos adelantos misteriosos en sus redes, jugando con la imaginación de los seguidores sin mostrar nada concreto, mientras siguen circulando otros rumores sobre la aparición de Tobey Maguire, Brie Larson o Benedict Cumberbatch, aunque sin confirmación oficial.

La película, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo con guion de Stephen McFeely, se estrena en diciembre de 2026, y se espera un tráiler oficial mucho antes, que probablemente sea lo primero que el público pueda considerar realmente auténtico.

Por ahora, la única manera de no caer en las trampas digitales es seguir cuentas oficiales y aprender a reconocer detalles que delaten la manipulación, porque la manija muchas veces puede superar la realidad y las falsificaciones, lamentablemente, no paran.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

La confesión de Pamela David sobre su identidad que nadie esperaba en televisión