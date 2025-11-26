En redes sociales, los fanáticos de Marvel viven un lío total con supuestas filtraciones de Avengers: Doomsday, porque muchas imágenes que circulan parecen reales pero en realidad son trampas creadas por inteligencia artificial. La línea entre lo que es oficial y lo que inventa la IA se borró por completo, y cada foto viral confunde más de lo que confirma.
¿PLAN DEL DOCTOR DOOM?
Marvel revienta las redes: Filtraciones de 'Avengers 5' que no son lo que parecen
Muchos usuarios creen estar viendo fotos filtradas de "Avengers: Doomsday", la próxima peli de Marvel, pero son pura inteligencia artificial. ¿Cómo detectarlas?
Las imágenes falsas que invaden antes que el Doctor Doom
Desde principios de noviembre, varios usuarios de X (antes Twitter) empezaron a difundir supuestas fotos del set de Avengers: Doomsday, en las que salen personajes como Cyclops, Jean Grey, Storm o Rogue, y la emoción entre los seguidores de la franquicia fue inmediata, porque cualquier pequeño adelanto de la película se hace viral en segundos.
Sin embargo, gran parte de estas imágenes no proviene de filtraciones legítimas, sino de inteligencia artificial, creada por seguidores que no tuvieron acceso a fotos oficiales y decidieron inventarlas para compartirlas con la comunidad.
Lo llamativo es que muchas de estas creaciones son tan realistas que pueden engañar incluso a los más atentos; de hecho, Google lanzó esta semana Gemini 3 junto con Nano Banana 2, su modelo de generación de imágenes, conocido por retener los detalles increíblemente bien y muy útil para hacer fotos convincentes.
Sin embargo, la misma empresa desarrolló también la herramienta SynthID, que permite identificar si una imagen fue generada con IA, aunque casi nadie la usa antes de compartir las fotos. En el foro Reddit, un usuario contó: "Es increíble cómo pequeños detalles, como un nombre de cuenta mal escrito o un logo de IA, pueden delatar que la foto es falsa. Pero la mayoría de la gente ni se fija".
Esto deja en evidencia cómo la ansiedad por conocer novedades y la facilidad de las herramientas digitales están borrando los límites entre realidad y fantasía, y cómo lo que empezó en el cine puede replicarse en cualquier otro ámbito del entretenimiento.
Cómo sobrevivir al bombardeo de filtraciones mientras Marvel juega al misterio
Marvel mantiene un secretismo extremo durante la producción, porque saben que cualquier filtración (real o falsa) puede moldear las expectativas del público antes de tiempo. Aun así, hubo algunas filtraciones genuinas, como bolsos con ilustraciones de los personajes o fotos de refilmaciones de Los 4 Fantásticos, pero son la excepción y no la regla.
La mayoría de lo que circula en redes sobre Doomsday es pura especulación visual, y los fanáticos terminan metiéndose en un terreno resbaladizo entre la ilusión y la mentira.
Algunos actores, como Robert Downey Jr., compartieron algunos adelantos misteriosos en sus redes, jugando con la imaginación de los seguidores sin mostrar nada concreto, mientras siguen circulando otros rumores sobre la aparición de Tobey Maguire, Brie Larson o Benedict Cumberbatch, aunque sin confirmación oficial.
La película, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo con guion de Stephen McFeely, se estrena en diciembre de 2026, y se espera un tráiler oficial mucho antes, que probablemente sea lo primero que el público pueda considerar realmente auténtico.
Por ahora, la única manera de no caer en las trampas digitales es seguir cuentas oficiales y aprender a reconocer detalles que delaten la manipulación, porque la manija muchas veces puede superar la realidad y las falsificaciones, lamentablemente, no paran.
