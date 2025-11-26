Salario frizado: El Consejo se acordó y lo descongela para fin de año

Mientras tanto, la inflación acumulada desde esa fecha hasta octubre (último dato de INDEC) fue de 24,8%, lo que dejó al salario mínimo muy por debajo del ritmo de aumento de los precios. Algo que podría pronunciarse aún más en caso de que no exista una recomposición contundente de cara a diciembre.

La reunión convocada pretende encontrar a 32 representantes del sector laboral para el alcance de un acuerdo. Se trata de trabajadores y empleadores escogidos por Capital Humano para integrar la discusión que debe dar a luz un nuevo monto.

En caso de que eso no suceda, algo que hasta ahora fue regla, la Casa Rosada está facultada para determinar el nuevo mínimo por decreto, amoldando los costos de varias prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES. En ese contexto, las previsiones de gasto fiscal quedarían dentro de lo esperado por el Gobierno nacional, sin amenaza posible al superávit fiscal deseado.

El salario y un posible último aumento de cara a fin de año.

Demanda sin escucha

Desde las organizaciones sociales, la demanda es que el valor del SMVM alcance los parámetros mínimos medidos por INDEC para octubre. Esos valores dejaron a la Canasta Básica Total en torno a los 1.276.649 pesos para cuatro personas, lo que implicaría un salto deseado de casi cuatro veces al mínimo actual.

Esto último es imposible para el Gobierno nacional, ya que ello implicaría un fuerte cimbronazo al superávit fiscal, además de una potencial aceleración de la inflación por la inyección de dinero que supondría.

Mientras tanto, las organizaciones gremiales pretenden una recomposición menor, pero todavía considerada como excesiva por el Gobierno. En ese sentido, el pedido correría en la línea de los 720.000 pesos.

