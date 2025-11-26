¿El streaming le hizo la cruz?: La China Suárez volverá a dar una nota pero en televisión

OLGA se solidarizó con LUZU TV tras el desplante de la China Suárez

LUZU TV fue víctima de la China Suárez quien actualmente se encuentra promocionando la nueva serie "Hija del fuego". El hecho no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de repudio en contra de la actriz que se bajó de una nota pautada sobre la hora.

El hecho generó repercusión a tal punto que Diego Leuco, conductor del programa Antes que nadie, aclaró que fue lo que ocurrió al explicar: “La primera opción fue que la China estuviera en Nadie dice nada, pero no se pudo por grilla, estaba completo. Después pasó a Patria y Familia, y por una cuestión de horarios de la China no se pudo. Entonces, llegó a nosotros".

"Dijimos ‘hagámosla’. Cuando empezamos a pensar la entrevista, era tal el quilombo que había, que dijimos: hagamos algo distinto, vamos al hueso. Si no le preguntás nada por los bolonquis, para mí hiciste una mala nota. Entonces dijimos de hacer un mano a mano antes de ir a la mesa", reveló el conductor. Y sumó: “Después nos empezó a llegar eso de si podía estar Nico Occhiato en algún momento de la entrevista, y no se podía. Volvieron a preguntarnos ‘¿seguro no se puede?’. No, no se puede. Entonces, ellos nos dijeron que si no se podía Nico, no se hacía la nota”.

Rápidamente, los fanáticos de la señal se mostraron en contra del comportamiento por parte de la artista, que no tardó en dar sus respectivas explicaciones, e inesperadamente desde OLGA hicieron púbico su apoyo a su principal competidor cuando mediante las redes sociales apelaron a los emojis para demostrar su postura utilizando el símbolo de prohibido junto a la bandera china en un tuit que había escrito la periodista Laura Ubfal.

