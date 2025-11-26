Luego generar escándalo que generó en el mundo del streaming, la China Suárez optó por dar dos entrevistas televisivas con el fin de promocionar la serie "Hija del fuego" que la tiene como protagonista en Disney+. Al parecer su comportamiento la alejó de las nuevas plataformas digitales y debió refugiarse en los medios tradicionales de comunicación.
EL TRECE LE ABRE LAS PUERTAS
¿El streaming le hizo la cruz?: La China Suárez volverá a dar una nota pero en televisión
La China Suárez volverá a ser entrevistada en la pantalla chica y por medio del programa Puro show buscará seguir con la promoción de su nueva serie.
En la mañana del martes (25/11) los conductores del ciclo explicaron que si bien la idea era mantener el diálogo ese día, finalmente debieron postergarlo debido a que el conjunto turco disputaba un partido por Champions League. De todos modos, Pampito aprovechó para aclarar que la actriz no puso reparos a la hora de entablar el diálogo: "No pidió nada, eh". Asimismo, la panelista María "Pochi" Frisciotti que en su momento marcó su postura pro Wanda Nara indicó que eso quedó atrás y advirtió: "Hay cosas que voy a estar de acuerdo y otras que no".
Asimismo, quedó claro de todos modos que si bien con su comportamiento incial parecía que iba a perder la posibilidad de acercarse a los más jóvenes hablando en las nuevas plataformas digitales como en canales como LUZU TV u OLGA, lo cierto es que el ruido generado le sirvió para que actualmente la producción se encuentra en el primer puesto en Argentina, siendo la más vista del país en la plataforma y en el sexto lugar a nivel mundial.
OLGA se solidarizó con LUZU TV tras el desplante de la China Suárez
LUZU TV fue víctima de la China Suárez quien actualmente se encuentra promocionando la nueva serie "Hija del fuego". El hecho no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de repudio en contra de la actriz que se bajó de una nota pautada sobre la hora.
El hecho generó repercusión a tal punto que Diego Leuco, conductor del programa Antes que nadie, aclaró que fue lo que ocurrió al explicar: “La primera opción fue que la China estuviera en Nadie dice nada, pero no se pudo por grilla, estaba completo. Después pasó a Patria y Familia, y por una cuestión de horarios de la China no se pudo. Entonces, llegó a nosotros".
"Dijimos ‘hagámosla’. Cuando empezamos a pensar la entrevista, era tal el quilombo que había, que dijimos: hagamos algo distinto, vamos al hueso. Si no le preguntás nada por los bolonquis, para mí hiciste una mala nota. Entonces dijimos de hacer un mano a mano antes de ir a la mesa", reveló el conductor. Y sumó: “Después nos empezó a llegar eso de si podía estar Nico Occhiato en algún momento de la entrevista, y no se podía. Volvieron a preguntarnos ‘¿seguro no se puede?’. No, no se puede. Entonces, ellos nos dijeron que si no se podía Nico, no se hacía la nota”.
Rápidamente, los fanáticos de la señal se mostraron en contra del comportamiento por parte de la artista, que no tardó en dar sus respectivas explicaciones, e inesperadamente desde OLGA hicieron púbico su apoyo a su principal competidor cuando mediante las redes sociales apelaron a los emojis para demostrar su postura utilizando el símbolo de prohibido junto a la bandera china en un tuit que había escrito la periodista Laura Ubfal.
