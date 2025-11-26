América TV metió mano en su programación justo antes del verano y abrió un escenario lleno de movimientos inesperados, donde cualquier figura puede terminar cambiando de lugar. Y aunque algunos ajustes eran previsibles, la forma en que se dieron anticipa semanas bastante agitadas dentro del canal.
Bombazo en América TV: Se va un programa y el canal apuesta fuerte al verano
América TV prepara un verano picante: se baja un programa, sube otro y una conductora podría ocupar el lugar que deja Yanina Latorre. Cambio fuerte en puerta.
Un cierre anunciado y un verano que obliga a América TV a improvisar
El programa Pasó en América estaba en zona de riesgo hacía tiempo y no era secreto para nadie adentro del canal; pero ahora Ángel de Brito confirmó sin rodeos en Ángel Responde (Bondi Live) que el ciclo llega a su fin: "A fin de año termina Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas", una frase que terminó de ordenar lo que se venía comentando en pasillos, grupos de producción y hasta en redes de quienes siguen de cerca la programación de la señal.
El ciclo nunca logró estabilidad, y no es solo responsabilidad del contenido sino de una grilla que se movió sin parar: arrancaron a las 22, los mandaron a las 23, después quedaron perdidos en la medianoche por el debut de Polémica en el Bar, y cuando Trato Hecho no rindió lo que América esperaba, volvieron a empujarlos de nuevo. Todo eso en menos de un año. En televisión abierta, si no se le da un piso sólido a un programa, es dificilísimo que crezca, y eso se notó en cada ida y vuelta.
En ese contexto, De Brito también blanqueó el plan de emergencia para arrancar el 2026: "A partir de enero, Polémica en el Bar pasa a las 22, hasta que debute el otro programa que llegará en febrero". El histórico formato vuelve a ocupar su lugar de comodín, ese que tantas veces lo salvó al canal cuando el prime quedaba flaco, y aunque se barajó la posibilidad de hacer algunas emisiones desde el Torreón del Monje en Mar del Plata, según contaron fuentes de América, el costo de mover semejante producción terminó frenando la idea.
La jugada deja algo claro: América necesita tiempo para terminar de armar su nueva apuesta fuerte, que recién vería la luz en febrero. Mientras tanto, la señal hace lo que puede para mantener cierta coherencia en una pantalla que, por momentos, parece estar armándose sobre la marcha.
Sabrina Rojas entra, Yanina Latorre sale: una silla caliente en pleno enero
Con el final de Pasó en América ya firmado, todas las miradas quedaron puestas en Sabrina Rojas, que pasa de conductora a pieza clave dentro de un canal que necesita retener figuras a toda costa. Y ahí apareció el dato que Ángel soltó en Bondi, que no tardó en rebotar en LAM (América TV) y en varios portales del medio: "Sabrina es una de las candidatas a reemplazar a Yanina Latorre en SQP durante el verano".
Recordemos que fue la propia Yanina quien anunció que el 27 de diciembre deja LAM y que después se toma vacaciones hasta febrero, lo cual deja un hueco enorme en SQP (Sálvese Quien Pueda), un programa que gira mucho alrededor del tono afilado que ella maneja como nadie. Reemplazarla no es cuestión de sentarse y hablar: hay que sostener ritmo, energía y temperatura de debate, algo que pocas figuras del canal pueden ofrecer con naturalidad.
Sabrina tiene otra impronta, más emocional y menos punzante, pero no sería la primera vez que un reemplazo de verano termina revelándose como una buena sorpresa para el canal, sobre todo cuando la audiencia tiende a relajarse, bajar la expectativa de conflicto y preferir conductores que conecten más desde lo humano que desde el escándalo. Mandarina, la productora detrás de SQP, y la gerencia de América tienen la última palabra, pero por lo que contaron en privado, la idea de probarla al aire no está tan lejos.
En definitiva, América entra al 2026 reacomodando piezas sin descanso, con el objetivo de encontrar un prime estable que hace años se le escapa y con una grilla que volverá a probar suerte entre históricos que regresan, apuestas nuevas y figuras que deberán adaptarse rápido si quieren sostener relevancia en una pantalla que cambia todo el tiempo. El verano del canal promete moverse más rápido que su rating, y eso ya dice bastante.
