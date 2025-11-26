Bombazo en América TV: Se va un programa y el canal apuesta fuerte al verano

Sabrina Rojas entra, Yanina Latorre sale: una silla caliente en pleno enero

Con el final de Pasó en América ya firmado, todas las miradas quedaron puestas en Sabrina Rojas, que pasa de conductora a pieza clave dentro de un canal que necesita retener figuras a toda costa. Y ahí apareció el dato que Ángel soltó en Bondi, que no tardó en rebotar en LAM (América TV) y en varios portales del medio: "Sabrina es una de las candidatas a reemplazar a Yanina Latorre en SQP durante el verano".

Recordemos que fue la propia Yanina quien anunció que el 27 de diciembre deja LAM y que después se toma vacaciones hasta febrero, lo cual deja un hueco enorme en SQP (Sálvese Quien Pueda), un programa que gira mucho alrededor del tono afilado que ella maneja como nadie. Reemplazarla no es cuestión de sentarse y hablar: hay que sostener ritmo, energía y temperatura de debate, algo que pocas figuras del canal pueden ofrecer con naturalidad.

Sabrina tiene otra impronta, más emocional y menos punzante, pero no sería la primera vez que un reemplazo de verano termina revelándose como una buena sorpresa para el canal, sobre todo cuando la audiencia tiende a relajarse, bajar la expectativa de conflicto y preferir conductores que conecten más desde lo humano que desde el escándalo. Mandarina, la productora detrás de SQP, y la gerencia de América tienen la última palabra, pero por lo que contaron en privado, la idea de probarla al aire no está tan lejos.

En definitiva, América entra al 2026 reacomodando piezas sin descanso, con el objetivo de encontrar un prime estable que hace años se le escapa y con una grilla que volverá a probar suerte entre históricos que regresan, apuestas nuevas y figuras que deberán adaptarse rápido si quieren sostener relevancia en una pantalla que cambia todo el tiempo. El verano del canal promete moverse más rápido que su rating, y eso ya dice bastante.

