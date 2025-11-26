La Cámara Baja bonaerense otorgó dictamen al Financiamiento o Endeudamiento solicitado por Axel Kicillof (y los intendentes) para resolver el difícil 2026 y, en un colateral de la negociación, el final de 2025: medio aguinaldo / deudas de origen variado. En definitiva, la gobernabilidad: durante 2025 no hubo Presupuesto ni autorización de endeudamiento para Kicillof, condenado por Javier Milei a alimentarse con anchoas en el desierto.
LLEGAR A 2/3 NO ES FÁCIL
Para no ceder ante Milei, desde las 14:00 Axel Kicillof juega hasta el Banco Provincia
Desde las 14:00 Diputados PBA tratará el endeudamiento de Axel Kicillof. A las 19:00 citaron al Senado. Para llegar a 2/3 Banco Provincia es parte del debate.
Conseguir los 2/3 necesarios para el Financiamiento / Endeudamiento en ambas cámaras legislativas es complicado. El oficialismo no los tiene. Necesita convocar votos de la oposición, tal como hace Nación por estas horas.
Sin ir muy lejos, Diego Santilli, ministro del Interior, recibe de cada gobernador con el que se entrevista el listado de obras públicas que solicita esa provincia para darle el apoyo al Presupuesto Nacional 2026 y las reformas estructurales en danza.
Kicillof explicó la situación a Ecos Diarios, de Necochea: “Hay una caída del 10% en los ingresos de la Provincia: estamos pidiendo una ley de financiamiento que autorice los vencimientos de este año más los del año pasado que no aprobaron y tuvimos que afrontar con gastos corrientes”.
Banco Provincia
Pero antes de buscar esos votos adicionales, Kicillof tuvo que unificar el voto propio, que se encuentra fragmentado. Las disputas en el oficialismo bonaerense han sido despiadadas. La ruptura estuvo muy cerca en varias ocasiones.
De hecho la 'propia tropa' del gobernador en el Legislativo bonaerense casi no existe, él depende del colectivo de sus intendentes municipales aliados.
En ese contexto se negoció la ampliación del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires para darle cabida a los 'privilegiados' de La Cámpora y del Frente Renovador, para que entonces se aprueben los proyectos que precisa el gobernador.
Se desconoce cuánto terminará costando al Banco Provincia el rediseño, no tanto en cuanto a masa de remuneraciones sino de operaciones de préstamos y refinanciaciones que llevará en su portafolio cada nuevo integrante.
El directorio pasará de 8 a 12. A Kicillof (bah, a Gabriel Katopodis, su negociador estrella) le pidieron renovar todo el directorio del Banco Provincia, y la ampliación del directorio a 12 fue una alternativa.
Juan Miguel Cuattromo tiene un buen desempeño al frente del Provincia y Kicillof busca preservarlo cediendo la ampliación.
Por si faltara algo en la mesa de saldos están las vacantes en organismos de control, en el IPS (Instituto de Previsión Social) y en el Consejo de Educación.
Sin embargo, Kicillof logró preservar hasta ahora su activo más valioso: las 4 vacantes en la Corte Suprema provincial.
Municipios
En la negociación, el Ejecutivo bonaerense cedió posiciones en el reclamo de los municipios.
Kicillof había propuesto crear un fondo para otorgar recursos a municipios por un total del 8% del endeudamiento.
Ahora será el 8% de 2 proyectos que solicitaban autorización para endeudamiento. Antes era el 8% de US$ 1.990 millones pero ahora será el 8% de US$ 3.035 millones que los alcaldes podrán aplicar sus necesidade, no necesariamente en obra pública.
Según versiones hay entre 70 y 90 intendentes municipales que no llegan con el pago del aguinaldo de diciembre.
Por si faltara algo, Kicillof aceptó condonar la deuda que los municipios contrajeron con la provincia en 2020 por la crisis que les provocó la pandemia de covid-19.
A cambio, Kicillof se asegura que la Legislatura apruebe un proyecto de endeudamiento paralelo que ya está en el Senado por US$ 1.045 millones por la deuda de 2025 sin autorización de la Legislatura.
La votación para Axel Kicillof
¿Cómo conseguirá Kicillof los 2/3 que precisa la aprobación del endeudamiento? (El Presupuesto y la Ley Impositiva necesitan mayorías simples).
Son 92 diputados provinciales. Kicillof precisa de 61 votos.
Unión por la Patria suma 37. Y necesita 24 para llegar a 61.
O bien, que ocurran ausencias en la oposición que reduzcan el número necesario.
El mapa opositor lo integran:
- PRO (13 votos),
- La Libertad Avanza (12),
- UCR + Cambio Federal (9),
- Somos Buenos Aires (6),
- Unión y Libertad (6),
- Nuevos Aires (3),
- Coalición Cívica (3),
- FIT (2), y
- Derecha Popular (1).
En el Senado el oficialismo precisa 30 votos para el endeudamiento.
Los bloques tienen estos integrantes:
- Unión por la Patria tiene 21,
- PRO 9,
- UCR + Cambio Federal 6,
- La Libertad Avanza 4,
- Unión y Libertad 3,
- Somos 2, y
- Derecha Popular 1.
Con los votos de Somos y Unión y Libertad, Kicillof llegaría a 26 votos. Necesita 4 más.
La Cámara Baja está citada para las 14:00 y el Senado para las 19:00.
