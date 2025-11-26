Para no ceder ante Milei, desde las 14:00 Axel Kicillof juega hasta el Banco Provincia

De hecho la 'propia tropa' del gobernador en el Legislativo bonaerense casi no existe, él depende del colectivo de sus intendentes municipales aliados.

En ese contexto se negoció la ampliación del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires para darle cabida a los 'privilegiados' de La Cámpora y del Frente Renovador, para que entonces se aprueben los proyectos que precisa el gobernador.

Se desconoce cuánto terminará costando al Banco Provincia el rediseño, no tanto en cuanto a masa de remuneraciones sino de operaciones de préstamos y refinanciaciones que llevará en su portafolio cada nuevo integrante.

El directorio pasará de 8 a 12. A Kicillof (bah, a Gabriel Katopodis, su negociador estrella) le pidieron renovar todo el directorio del Banco Provincia, y la ampliación del directorio a 12 fue una alternativa.

Juan Miguel Cuattromo tiene un buen desempeño al frente del Provincia y Kicillof busca preservarlo cediendo la ampliación.

Por si faltara algo en la mesa de saldos están las vacantes en organismos de control, en el IPS (Instituto de Previsión Social) y en el Consejo de Educación.

Sin embargo, Kicillof logró preservar hasta ahora su activo más valioso: las 4 vacantes en la Corte Suprema provincial.

Juan Cuattromo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

Municipios

En la negociación, el Ejecutivo bonaerense cedió posiciones en el reclamo de los municipios.

Kicillof había propuesto crear un fondo para otorgar recursos a municipios por un total del 8% del endeudamiento.

Ahora será el 8% de 2 proyectos que solicitaban autorización para endeudamiento. Antes era el 8% de US$ 1.990 millones pero ahora será el 8% de US$ 3.035 millones que los alcaldes podrán aplicar sus necesidade, no necesariamente en obra pública.

Según versiones hay entre 70 y 90 intendentes municipales que no llegan con el pago del aguinaldo de diciembre.

Por si faltara algo, Kicillof aceptó condonar la deuda que los municipios contrajeron con la provincia en 2020 por la crisis que les provocó la pandemia de covid-19.

A cambio, Kicillof se asegura que la Legislatura apruebe un proyecto de endeudamiento paralelo que ya está en el Senado por US$ 1.045 millones por la deuda de 2025 sin autorización de la Legislatura.

magario katopodis En la negociación de Gabriel Katopodis, Verónica Magario podrá reflotar su capítulo de endeudamiento que precisa Kicillof.

La votación para Axel Kicillof

¿Cómo conseguirá Kicillof los 2/3 que precisa la aprobación del endeudamiento? (El Presupuesto y la Ley Impositiva necesitan mayorías simples).

Son 92 diputados provinciales. Kicillof precisa de 61 votos.

Unión por la Patria suma 37. Y necesita 24 para llegar a 61.

O bien, que ocurran ausencias en la oposición que reduzcan el número necesario.

El mapa opositor lo integran:

PRO (13 votos),

La Libertad Avanza (12),

UCR + Cambio Federal (9),

Somos Buenos Aires (6),

Unión y Libertad (6),

Nuevos Aires (3),

Coalición Cívica (3),

FIT (2), y

Derecha Popular (1).

En el Senado el oficialismo precisa 30 votos para el endeudamiento.

Los bloques tienen estos integrantes:

Unión por la Patria tiene 21,

PRO 9,

UCR + Cambio Federal 6,

La Libertad Avanza 4,

Unión y Libertad 3,

Somos 2, y

Derecha Popular 1.

Con los votos de Somos y Unión y Libertad, Kicillof llegaría a 26 votos. Necesita 4 más.

La Cámara Baja está citada para las 14:00 y el Senado para las 19:00.

