Axel Kicillof entregó más de $ 200 millones de pauta publicitaria a Daniel Hadad en junio de 2025

El diario electrónico aportó como prueba el instrumento IF-2025-22407534-GDEBA-DCPOMCPGP, un documento oficial que corrobora lo ocurrido.

El gasto total en publicidad en junio fue de $ 999.332.416. La distribución incluyó desde pequeñas radios locales hasta gigantes globales como el mencionado Infobae. A través de THX Medios SA, la empresa creada y dirigida por Daniel Hadad recibió 2 órdenes por $ 32.343.300 y luego otras dos por $ 33.033.000. Finalmente, otro par por $ 39.022.500 y $ 30.225.195. El gasto total en publicidad en junio fue de $ 999.332.416. La distribución incluyó desde pequeñas radios locales hasta gigantes globales como el mencionado Infobae. A través de THX Medios SA, la empresa creada y dirigida por Daniel Hadad recibió 2 órdenes por $ 32.343.300 y luego otras dos por $ 33.033.000. Finalmente, otro par por $ 39.022.500 y $ 30.225.195.

En una rápida sumatoria, se llega a los $ 200.000.295 en apenas un mes. Casi US$ 150.000.

3205 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $39.022.500,00

3206 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $33.033.000,00

3207 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $33.033.000,00

3208 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $30.225.195,00

Imagen de WhatsApp 2025-11-25 a las 21.52.35_a81c7d13 Kicillof destinó a Infobae de Daniel Hadad, solamente en junio de 2925, $ 200 millones

En el listado también figuraron con cifras millonarias grupos como Canal 13 (del Grupo Clarín), mediante la firma Sentidos SA.

Cobraron los del barrio de Constitución 3 pagos idénticos de $ 60.500.000 lo que entrega un total de $ 181.500.000.

3137 SENTIDOS S.A. CANAL 13 LS85 TV $60.500.000,00

3138 SENTIDOS S.A. CANAL 13 LS85 TV $60.500.000,00

3139 SENTIDOS S.A. CANAL 13 LS85 TV $60.500.000,00

También, aparece en las planillas Crónica, a través de Alta Densidad SA. El tradicional holding acumuló $ 45.477.662 más otra orden de $ 1.274.883, totalizando 46.752.545.

También, en junio, se anotó Diario Popular con dos percepciones: $ 17.767.200 y luego $ 20.728.400. En total, el ingreso se elevó a $ 38.495.600.

Sentidos SA y su vinculación con La Cámpora

Realpolitik.com.ar develó que es común que las pautas publicitarias sean administradas por empresas intermediarias que ni siquiera constituyen medios de comunicación. Un formato similar al del fútbol, donde casi siempre las operaciones no se hacen de club a club sino que aparecen “intermediarios” de manera casi obligatoria.

Estos “pasamanos” dejan importantes beneficios a los “bendecidos”.

Sentidos SA es una compañía de Andrés Bidart quien trabaja con grandes medios y el gobierno de Axel Kicillof.

Como contrapartida, varios informes periodísticos revelaron que el gobierno de Javier Milei Javier desplazó el manejo publicitario de YPF, (que aumentó 1.100% su pauta y desoyó el mensaje de “no hay plata”) hacia el socio de Santiago Caputo, Guillermo Garat, quien ejecutó varias decenas de miles de millones de pesos que conformaron una verdadera “cajita de la felicidad” libertaria. Como contrapartida, varios informes periodísticos revelaron que el gobierno de Javier Milei Javier desplazó el manejo publicitario de YPF, (que aumentó 1.100% su pauta y desoyó el mensaje de “no hay plata”) hacia el socio de Santiago Caputo, Guillermo Garat, quien ejecutó varias decenas de miles de millones de pesos que conformaron una verdadera “cajita de la felicidad” libertaria.

image

Sentido SA también mantiene intacto su rol como intermediaria de la pauta de YPF igual que durante la conducción camporista.

La grieta no parece existir en este tipo de transacciones: “business are business”.

Concretamente, la estructura heredada de La Cámpora sigue operando en la petrolera estatal, incluso bajo la gestión libertaria.

En cuanto al desguace de los números de la provincia de Buenos Aires, se sumaron otros medios como:

-Clarín, que recibió $ 26.894.637;

-La Nación con $ 19.181.283;

-Perfil, $ 26.065.990 a través de Sentidos.

Imagen de WhatsApp 2025-11-25 a las 21.57.55_0274f41d

Sentido SA también mantiene intacto su rol como intermediaria de la pauta de YPF igual que durante la conducción camporista.

La grieta no parece existir en este tipo de transacciones: “business are business”.

Concretamente, la estructura heredada por los seguidores de Máximo Kirchner sigue operando en la petrolera estatal, incluso bajo la gestión libertaria.

En cuanto al desguace de los números de la provincia de Buenos Aires, se sumaron otros medios como:

-Clarín, que recibió $ 26.894.637;

-La Nación con $ 19.181.283;

-Perfil, $ 26.065.990;

-El Cronista, $ 24.613.062;

-El Día de La Plata $ 28.977.194;

-Página/12 que acumuló $ 54.216.682.

milei-kicillof-GROK Javier Milei vs. Axel Kicillof: diferencias en política pero similitudes en los beneficiarios de la pauta Imagen creada con IA/GROK.

Los medios de la provincia de Buenos Aires

El reparto continuó con montos relevantes a nivel provincial:

-Red 92 recibió $ 15.455.144;

-La Nueva, $ 17.967.456;

-Democracia, $ 21.802.622;

-El Eco de Tandil, $ 14.619.150;

-La Brújula Televisión, $ 100.800.000;

-Cinamo Comunicaciones, $ 42.398.400;

-Final Contenidos, $ 36.855.000;

-Iprospect Media, $ 48.400.000;

-La Tecla, $ 8.840.000.

En síntesis, con analizar apenas un expediente, Real Politik.com.ar logró demostrar el destino de los fondos y la marcada concentración que se dio en Infobae, el holding más beneficiado en un mapa de “medios felices” que contrasta con el discurso ek discurso oficial de austeridad y administración de los recursos beneficiando a los más desprotegidos. En síntesis, con analizar apenas un expediente, Real Politik.com.ar logró demostrar el destino de los fondos y la marcada concentración que se dio en Infobae, el holding más beneficiado en un mapa de “medios felices” que contrasta con el discurso ek discurso oficial de austeridad y administración de los recursos beneficiando a los más desprotegidos.