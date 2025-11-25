El holding Infobae y Sentidos SA, vinculada a La Cámpora, fueron los más beneficiados, por lejos: esta ùltima productora, gracias a esos aportes de Kicillof, siguió sosteniendo una red de negocios que también alcanza a la gestión libertaria.
INVESTIGACIÓN DE REALPOLITIK.COM.AR
Axel Kicillof entregó más de $ 200 millones de pauta publicitaria a Daniel Hadad en junio de 2025
Según Realpolitik.com.ar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, distribuyó en total (en junio de 2025) $ 1.000 millones en publicidad.
El diario electrónico RealPolitik aportó como prueba el instrumento IF-2025-22407534-GDEBA-DCPOMCPGP, un documento oficial que corrobora lo ocurrido.
El gasto total en publicidad en junio de la provincia de Buenos Aires habría sido de $ 999.332.416.
El documento exhibido por el portal muestra la firma de la directora de Certificación de Publicidad Oficial, María Julia Brunetti.
En ese contexto, Infobae se posicionó como la más beneficiada y Sentidos SA, vinculada a La Cámpora, siguió sosteniendo su red de negocios gracias a un generoso aporte.
En una rápida sumatoria, se llega a los $ 200.000.295 en apenas un mes. Casi US$ 150.000.
3205 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $39.022.500,00
3206 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $33.033.000,00
3207 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $33.033.000,00
3208 THX MEDIOS S.A. WWW.INFOBAE.COM $30.225.195,00
En el listado también figuraron con cifras millonarias grupos como Canal 13 (del Grupo Clarín), mediante la firma Sentidos SA.
Cobraron los del barrio de Constitución 3 pagos idénticos de $ 60.500.000 lo que entrega un total de $ 181.500.000.
3137 SENTIDOS S.A. CANAL 13 LS85 TV $60.500.000,00
3138 SENTIDOS S.A. CANAL 13 LS85 TV $60.500.000,00
3139 SENTIDOS S.A. CANAL 13 LS85 TV $60.500.000,00
También, aparece en las planillas Crónica, a través de Alta Densidad SA. El tradicional holding acumuló $ 45.477.662 más otra orden de $ 1.274.883, totalizando 46.752.545.
También, en junio, se anotó Diario Popular con dos percepciones: $ 17.767.200 y luego $ 20.728.400. En total, el ingreso se elevó a $ 38.495.600.
Sentidos SA y su vinculación con La Cámpora
Realpolitik.com.ar develó que es común que las pautas publicitarias sean administradas por empresas intermediarias que ni siquiera constituyen medios de comunicación. Un formato similar al del fútbol, donde casi siempre las operaciones no se hacen de club a club sino que aparecen “intermediarios” de manera casi obligatoria.
Estos “pasamanos” dejan importantes beneficios a los “bendecidos”.
Sentidos SA es una compañía de Andrés Bidart quien trabaja con grandes medios y el gobierno de Axel Kicillof.
En cuanto al desguace de los números de la provincia de Buenos Aires, se sumaron otros medios como:
-Clarín, que recibió $ 26.894.637;
-La Nación con $ 19.181.283;
-Perfil, $ 26.065.990 a través de Sentidos.
Sentido SA también mantiene intacto su rol como intermediaria de la pauta de YPF igual que durante la conducción camporista.
La grieta no parece existir en este tipo de transacciones: “business are business”.
Concretamente, la estructura heredada por los seguidores de Máximo Kirchner sigue operando en la petrolera estatal, incluso bajo la gestión libertaria.
-El Cronista, $ 24.613.062;
-El Día de La Plata $ 28.977.194;
-Página/12 que acumuló $ 54.216.682.
Los medios de la provincia de Buenos Aires
El reparto continuó con montos relevantes a nivel provincial:
-Red 92 recibió $ 15.455.144;
-La Nueva, $ 17.967.456;
-Democracia, $ 21.802.622;
-El Eco de Tandil, $ 14.619.150;
-La Brújula Televisión, $ 100.800.000;
-Cinamo Comunicaciones, $ 42.398.400;
-Final Contenidos, $ 36.855.000;
-Iprospect Media, $ 48.400.000;
-La Tecla, $ 8.840.000.