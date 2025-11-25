Transportadora Gas del Norte y un 3Q25 que crea expectativa en sus acciones

Caja récord y deuda totalmente cancelada

Uno de los datos más relevantes del trimestre es la nueva posición financiera. La compañía cerró septiembre con $318.602 millones en caja e inversiones, un salto significativo dentro del sector regulado. A esto se sumó un movimiento decisivo. El 21 de octubre, TGN canceló íntegramente el préstamo de US$55 millones con Itaú Unibanco, una deuda contratada en 2020 y extendida en múltiples ocasiones .

El resultado es una estructura sin apalancamiento financiero. Un balance más liviano, mayor capacidad de distribuir dividendos y más flexibilidad para enfrentar inversiones regulatorias mediante el programa quinquenal aprobado en la RTI 2025–2030.

Ingresos extraordinarios y expectativas de dividendos para 2026

La compañía tiene asegurados cobros adicionales en el primer trimestre del próximo año. Se trata de las cuotas judiciales correspondientes a dos fallos clave. Por un lado, los pagos de YPF por US$47,5 millones anuales en 2026 y 2027. Por otro, el monto de US$40 millones proveniente del acuerdo con Metrogas Chile, programado para enero de 2026 .

Estos ingresos fortalecen aún más la posición de liquidez y permiten proyectar un nuevo ciclo de dividendos similar al de los últimos doce meses, cuando la empresa distribuyó $182.250 millones y $88.650 millones en dos pagos consecutivos.

Allaria estima que la compañía podría volver a pagar dividendos en 2026 con un rendimiento cercano al 8,7%, apoyado en la robustez de la caja y en los cobros extraordinarios.

La RTI que cambió el tablero

La Revisión Tarifaria Integral aprobada en abril de 2025 para el período 2025–2030 fue el elemento que redefinió la economía de TGN. El ENARGAS convalidó un ajuste del 14,8%, dividido en 31 cuotas mensuales, además de un esquema de actualización mensual que combina IPC e IPIM en partes iguales .

Este mecanismo funciona como un ancla defensiva para los ingresos regulados, en un sector históricamente vulnerable a los cambios de política tarifaria. La estabilidad regulatoria fue el factor que permitió recomponer márgenes luego del proceso de deterioro que había culminado con EBITDA negativo a fines de 2023.

Allaria y el potencial alcista del 77% de sus acciones

El informe proyecta un precio objetivo de $7.700 por acción hacia fines de 2026, contra un valor actual de $4.583. La diferencia implica un recorrido estimado del 77%, sin incluir el retorno por dividendos.

image

El valor surge de dos aproximaciones. La primera es un modelo de flujo de fondos descontados en pesos, con una tasa del 17,2% y un crecimiento a perpetuidad del 8%, que arroja $8.061 por acción. La segunda es una valuación por múltiplos que compara a TGN con compañías regionales del sector, utilizando un FV EBITDA 2027E de 6,5 veces .

Aunque la acción ya había mostrado avances en 2025, el broker señala que continúa operando con un descuento importante frente al promedio latinoamericano y norteamericano, especialmente en múltiplos de EBITDA.

Riesgos y puntos a monitorear

Las compañías reguladas siempre enfrentan desafíos vinculados con la estabilidad normativa. Un cambio en la velocidad o metodología de actualización tarifaria podría modificar el sendero proyectado para los ingresos.

También existen riesgos relacionados con la dinámica del upstream gasífero y la competitividad de los proyectos de exportación frente a países como Bolivia.

Sin embargo, la posición de caja, la ausencia de deuda y el esquema regulatorio vigente permiten que TGN atraviese este ciclo con mayor solidez que en etapas anteriores.

