ARCA sacude con los cambios en facturas que afectan a todos

¿Por qué ARCA eliminó las facturas M y qué cambia para quienes emiten facturas?

La Resolución General 5762/2025, publicada en el Boletín Oficial, marcó el fin de las facturas M. Este tipo de comprobante funcionaba como un recurso temporal para quienes tenían inconsistencias fiscales que les impedían acceder a la clásica factura A. Sin embargo, en la práctica, quien recibía la factura debía retener el 100% del IVA y un 6% de Ganancias, lo que ralentizaba cualquier operación comercial.

ARCA cambia las reglas: El nuevo sistema que premia a los contribuyentes responsables

Con la eliminación de las facturas M, ARCA propone un sistema más equilibrado. Si el contribuyente no logra demostrar solvencia patrimonial suficiente, pero cumple con el resto de las condiciones, podrá seguir facturando tipo A, aunque con una novedad, la leyenda “pago en CBU informada”.

Este nuevo formato elimina las retenciones y reemplaza el viejo esquema restrictivo. La idea es simplificar la operatoria diaria y, al mismo tiempo, asegurar que los pagos se realicen a través de cuentas bancarias previamente informadas.

