El Gobierno abandona la idea de privatizar Fabricaciones Militares y cambia de estrategia: Los planes

Pero el abanico no se limitó a grandes conglomerados. Durante el año también se mencionó el acercamiento de la armería Mosky Guns, cuyos dueños —Guido Moscardini Cecini y Nicolás Javier Silveray Pérez— habrían mantenido reuniones preliminares con funcionarios de la empresa estatal. Pese a ello, desde la compañía aseguraron que esos encuentros no derivaron en ningún avance concreto.

Moscardini Cecini, incluso, desmintió cualquier vínculo con el Gobierno. Silveray —quien recientemente creó la sociedad 3DOTS SA, especializada en comercio de materiales y productos de armería— fue señalado por una fuente libertaria como asistente al acto que Javier Milei realizó en el Movistar Arena, aunque él evitó pronunciarse al respecto.

Un entorno donde proliferan los entusiastas del tiro

En la gestión libertaria reconocen que la práctica de tiro recreativo se volvió habitual entre varios funcionarios. El instructor Sebastián Flores —quien ha entrenado a figuras como “el Gordo Dan” y al propio Caputo— confirmó conocer a los dueños de la armería mencionada, aunque negó tener información sobre contactos políticos.

La afinidad con el universo de las armas contrasta con declaraciones previas. “A mí no me gustan las armas”, dijo Milei en 2023, según recordó una fuente legislativa. Sin embargo, en los últimos meses el Presidente acompañó indirectamente un clima más favorable al sector.

Un ejemplo: Caputo publicó recientemente en X un mensaje en el que reivindicó el rol militar mientras celebraba un ejercicio conjunto entre los buzos tácticos de la Armada Argentina y los SEALs de Estados Unidos.

Un marco regulatorio que también se movió

En paralelo, el Gobierno actualizó los requisitos para civiles interesados en adquirir armas semiautomáticas y equipamiento derivado de uso militar. La Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas endureció las condiciones para esos usuarios, restringidas a un segmento “muy específico”, según afirmaron desde el organismo.

Al mismo tiempo, se flexibilizaron trámites para compras comunes: se habilitó la credencial digital de legítimo usuario y se implementó el sistema de “tenencia exprés”, dos medidas que impulsaron la demanda en armerías y clubes de tiro.

Lo que viene

En el Ejecutivo no descartan que las primeras asociaciones se concreten este mismo año, aunque aclaran que todavía no hay acuerdos firmados. La apuesta, dicen, es reactivar la producción sin asumir nuevos costos fiscales y evitar una privatización que, por ahora, quedó archivada.

“Queremos que Fabricaciones Militares vuelva a ser competitiva”, sintetizó una fuente oficial. Cómo se logrará ese objetivo -y con qué socios- sigue siendo parte de una discusión que promete continuar.

