CFK sorprende en la causa por el Pacto con Irán: Juan Grabois será su abogado

El juicio, por la naturaleza de los hechos y el volumen probatorio, promete convertirse en uno de los procesos más observados de los últimos años, tanto a nivel local como internacional.

Cristina, entre dos juicios y una estrategia ampliada

Mientras avanza este expediente, Cristina Kirchner comparece de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 por el caso conocido como “los cuadernos de las coimas”, donde se la acusa de liderar una estructura dedicada a la recaudación ilegal de fondos entre 2003 y 2015. Paralelamente cumple prisión en San José 1111, luego de la sentencia en el caso Vialidad.

La llegada de Grabois suma una capa adicional a la estrategia jurídica. En el escrito presentado, se aclara que su incorporación no reemplaza a los abogados actuales, sino que se integra al equipo de asesores de la ex mandataria para el juicio del Pacto con Irán.

El juicio que definirá un capítulo central de la política argentina

En la instancia oral se evaluará si el Memorándum con Irán buscó beneficiar a los cinco ciudadanos iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, perpetrado por un comando de Hezbollah. Será la primera vez que el caso llegue a un tribunal oral desde su denuncia original, hace ya una década.

Con el escenario judicial reactivado y la designación de Grabois en su defensa, Cristina Kirchner encara uno de los procesos más sensibles de su carrera política, en un contexto donde cada movimiento tiene repercusión pública y consecuencias políticas de mediano alcance.

