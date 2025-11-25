¿Boca campeón o River a la Sudamericana? Qué dice el hincha "Millonario"

Según las opiniones del hincha “Millonario” por amplio margen gana “River a la Copa Sudamericana”. O sea, que el hincha de River prefiere que Boca no sea campeón y se bancan no ir a la Copa Libertadores con tal que su archirrival no se consagre en el Torneo Clausura. Además, lo consideran un desprestigio clasificar a la Copa Libertadores por ayuda de Boca.

Es algo sorprendente, ya que cualquier otro hincha se bancaría cualquier cosa con tal de ver a su equipo en la máxima competencia continental a nivel clubes, pero parece que el odio del hincha de River al de Boca es superior a cualquier beneficio para su propio club.

