River fue eliminado por Racing en los octavos de final del Torneo Clausura y ya no tiene chances de entrar a la Copa Libertadores por mérito propio, sino que depende de tres equipos para ver su suerte en el ámbito internacional para el 2026, y uno de ellos es Boca, si el “Xeneize” es campeón el “Millonario” va a la Libertadores. Pero ¿Qué dice el hincha?
EL DILEMA RIVERPLATENSE
¿Boca campeón o River a la Sudamericana? Qué dice el hincha "Millonario"
River y sus hinchas están ante un gran dilema, ¿Boca campeón y River a la Libertadores, o prefieren que no lo sea e ir a Sudamericana?
Boca campeón o River a la Sudamericana
Antes de llegar al tema Boca y River repasaremos los otros dos equipos que están en condiciones de darle una mano al “Millonario” para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Cabe aclarar que a lo máximo que puede aspirar River es al repechaje, o sea a la fase 2. Esto quiere decir que debe ganar dos eliminatorias para meterse en fase de grupos. La misma instancia que jugó Boca este año y fue eliminado en la primera llave por Alianza Lima de Perú.
Uno de esos equipos es Lanús, que es el reciente campeón de la Copa Sudamericana, y por eso ocupa un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso que el “Granate” sea campeón, liberará un cupo, Argentinos Juniors irá derecho a fase de grupos y River al repechaje.
El otro es el mismísimo Argentinos Juniors. Si el “Bicho” es campeón irá derecho a fase de grupos de la Copa Libertadores y liberará su actual lugar, el repechaje. De esta forma Argentinos puede ayudar a River, pero además cómo será el rival de Boca en cuartos de final, puede darle alegría doble si lo elimina.
Acá aparece Boca, al igual que el resto, si sale campeón deja libre su cupo en tabla general. Así Argentinos Juniors irá a la fase de grupos y River al repechaje. Pero que dicen los hinchas de River de esta posibilidad. Que mal prefieren ¿Qué Boca sea campeón o que River vaya a la Copa Sudamericana?
Según las opiniones del hincha “Millonario” por amplio margen gana “River a la Copa Sudamericana”. O sea, que el hincha de River prefiere que Boca no sea campeón y se bancan no ir a la Copa Libertadores con tal que su archirrival no se consagre en el Torneo Clausura. Además, lo consideran un desprestigio clasificar a la Copa Libertadores por ayuda de Boca.
Es algo sorprendente, ya que cualquier otro hincha se bancaría cualquier cosa con tal de ver a su equipo en la máxima competencia continental a nivel clubes, pero parece que el odio del hincha de River al de Boca es superior a cualquier beneficio para su propio club.
