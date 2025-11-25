Boca Juniors venció 2 a 0 a Talleres de Córdoba, equipo presidido por Andrés Fassi y dirigido por Carlos Tévez, el pasado domingo 23 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. River Plate, por su parte, quedó afuera en la misma instancia ante Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda.
¿POR QUÉ?
Andrés Fassi (Talleres) es "odiado" en River Plate y burlado por Boca Juniors
Talleres de Córdoba de Andrés Fassi y Carlos Tévez quedó eliminado del Torneo Clausura por Boca Juniors. En River también hablan...
La cuenta de X del Xeneize realizó una publicación que llamó la atención y que, para algunos, estuvo dirigida al presidente del Matador. En el Millonario también miran de reojo al club cordobés.
Boca Juniors vs Talleres (¿y chicana a Andrés Fassi?)
El pasado domingo 23 de noviembre, Boca Juniors le ganó 2 a 0 a Talleres de Córdoba, equipo dirigido por Carlos Tévez.
El equipo del Apache jugó con soltura durante varios pasajes del partido y por momentos superó al Xeneize, pero no le alcanzó frente a la contundencia de un conjunto que atraviesa un momento de plena confianza.
Luego de salvarse del descenso, el club cordobés llegó a los octavos de final del Torneo Clausura y fue eliminado por Boca, aunque zafó de lo que, a priori, podía ser un escenario peor.
Horas después del partido en la Bombonera, el community manager del club de la Ribera subió un video a X con una canción mexicana de fondo.
Algunos lo interpretaron como una “chicana”, teniendo en cuenta el vínculo que mantiene el presidente de la “T”, Andrés Fassi, con el grupo Pachuca.
Lo cierto es que el equipo dirigido por Claudio Úbeda se enfrentará en cuartos de final a Argentinos Juniors, que viene de vencer de buena manera a Vélez Sarsfield, conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.
Mucho enojo en River Plate
A mediados de este año, River Plate se reforzó con varios jugadores y nuevamente volvió a poner el ojo en Talleres de Córdoba.
A principios de 2024, el Millonario había pagado un monto bruto superior a los 10 millones de dólares por Rodrigo Villagra.
El mediocampista central no rindió en el club de Núñez, al punto de terminar marchándose al PFC CSKA Moscú de la Liga Premier de Rusia.
Cuando parecía que el caso Villagra había sentado un precedente que no volvería a repetirse, Marcelo Gallardo apuntó a Juan Portillo y Matías Galarza Fonda. Tras la insistencia del DT, ambos jugadores llegaron a River por un monto cercano a los 11 millones de dólares.
En el encuentro de ayer, 24 de noviembre, ante Racing Club, el Muñeco decidió poner a ambos futbolistas cuando el partido estaba 2 a 1 a favor de su equipo.
Rápidamente llegó el empate del conjunto de Gustavo Costas y, sobre el final, el paraguayo cometió un error importante en su propia área que derivó en el triunfo definitivo de la Academia.
Si bien Portillo y Galarza probablemente continúen en River y tengan la posibilidad de revertir su imagen, muchos hinchas del Millonario no pueden creer que el club volvió a tropezar con la misma piedra (Andrés Fassi y Talleres de Córdoba).
