Andrés Fassi (Talleres) es "odiado" en River Plate y burlado por Boca Juniors

Horas después del partido en la Bombonera, el community manager del club de la Ribera subió un video a X con una canción mexicana de fondo.

Algunos lo interpretaron como una “chicana”, teniendo en cuenta el vínculo que mantiene el presidente de la “T”, Andrés Fassi, con el grupo Pachuca.

Dir: Claudio Úbeda.

República de La Boca



pic.twitter.com/JuOl1eDQ7Q — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 24, 2025

Lo cierto es que el equipo dirigido por Claudio Úbeda se enfrentará en cuartos de final a Argentinos Juniors, que viene de vencer de buena manera a Vélez Sarsfield, conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Mucho enojo en River Plate

A mediados de este año, River Plate se reforzó con varios jugadores y nuevamente volvió a poner el ojo en Talleres de Córdoba.

A principios de 2024, el Millonario había pagado un monto bruto superior a los 10 millones de dólares por Rodrigo Villagra.

El mediocampista central no rindió en el club de Núñez, al punto de terminar marchándose al PFC CSKA Moscú de la Liga Premier de Rusia.

Cuando parecía que el caso Villagra había sentado un precedente que no volvería a repetirse, Marcelo Gallardo apuntó a Juan Portillo y Matías Galarza Fonda. Tras la insistencia del DT, ambos jugadores llegaron a River por un monto cercano a los 11 millones de dólares.

En el encuentro de ayer, 24 de noviembre, ante Racing Club, el Muñeco decidió poner a ambos futbolistas cuando el partido estaba 2 a 1 a favor de su equipo.

image

Rápidamente llegó el empate del conjunto de Gustavo Costas y, sobre el final, el paraguayo cometió un error importante en su propia área que derivó en el triunfo definitivo de la Academia.

Si bien Portillo y Galarza probablemente continúen en River y tengan la posibilidad de revertir su imagen, muchos hinchas del Millonario no pueden creer que el club volvió a tropezar con la misma piedra (Andrés Fassi y Talleres de Córdoba).

