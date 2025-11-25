Despidos en Essen y la chicana de los K: "Cuando gobernaba la 'chorra' le ponías carne adentro"

image

Despidos en Essen

La semana pasada, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó sobre el recorte de 20 trabajadores directivos efectivos y 10 contratados de la empresa Essen a los que no se les renovó el contrato, lo que implica una disminución de 10% de la plantilla.

De acuerdo al gremio, el origen del conflicto se remonta a la decisión empresaria de reemplazar cerca del 45% de su producción local por componentes importados directamente desde China. Combinada con la fuerte caída de la demanda interna, esa estrategia paralizó líneas enteras de trabajo y derivó en la reducción de personal.

El secretario general de la UOM Venado Tuerto, Oscar Infante, sostuvo que la situación se siente todos los días en la planta: “Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven en sus puestos de trabajo”.

image

La preocupación del sindicato va más allá de Essen. Infante advirtió que Corven, otra de las grandes empresas metalúrgicas de la región, también tendría en carpeta la cesantía de unos 40 trabajadores, lo que agrava el panorama laboral en el sur santafesino.

La empresa confirmó la desvinculación de 29 empleados, una medida que atribuyó a la fuerte caída del consumo.

