La semana pasada reflejamos en Urgente24 la crisis terminal de la emblemática fábrica de ollas y sartenes, Essen, en Venado Tuerto (Santa Fe) con despidos por caída de consumo y reemplazo de parte de su producción por artículos chinos. Desde el kirchnerismo culpan a Milei.
JULIANA DI TULLIO
Despidos en Essen y la chicana de los K: "Cuando gobernaba la 'chorra' le ponías carne adentro"
La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio habló de los despidos en la fábrica Essen y culpó al gobierno de Javier Milei por la importación.
Di Tullio: “Hasta las ollas rompen”
La senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio se pronunció sobre los despidos y la sustitución por importaciones en la fábrica de ollas y sartenes Essen, ubicada en la ciudad Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y culpó al gobierno de Javier Milei por la crisis que atraviesa la empresa.
En un posteo que realizó en su cuenta personal de la red social X, Di Tullio opinó: “Las tenés por tus abuelas, por tu mamá o te la compraste vos porque son indestructibles. Pero… hasta las ollas Essen rompen, gobierno de inútiles”, dijo la legisladora del bloque Unión por la Patria, en alusión a la Administración Milei.
El mensaje de la senadora generó una amplia repercusión y respuestas de los usuarios, uno de ellos increpó a Di Tullio con el siguiente comentario: “Comprate vos un par de juegos a ese precio, si tanto te preocupa la economía de Essen repentinamente”.
La senadora le respondió a ese usuario con una alusión al gobierno de Cristina Kirchner: “Ahora imposible, pomelo cordobés, pero en la época que gobernaba la chorra te las podías comprar y hasta ponerles carne adentro”.
Despidos en Essen
La semana pasada, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó sobre el recorte de 20 trabajadores directivos efectivos y 10 contratados de la empresa Essen a los que no se les renovó el contrato, lo que implica una disminución de 10% de la plantilla.
De acuerdo al gremio, el origen del conflicto se remonta a la decisión empresaria de reemplazar cerca del 45% de su producción local por componentes importados directamente desde China. Combinada con la fuerte caída de la demanda interna, esa estrategia paralizó líneas enteras de trabajo y derivó en la reducción de personal.
El secretario general de la UOM Venado Tuerto, Oscar Infante, sostuvo que la situación se siente todos los días en la planta: “Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven en sus puestos de trabajo”.
La preocupación del sindicato va más allá de Essen. Infante advirtió que Corven, otra de las grandes empresas metalúrgicas de la región, también tendría en carpeta la cesantía de unos 40 trabajadores, lo que agrava el panorama laboral en el sur santafesino.
La empresa confirmó la desvinculación de 29 empleados, una medida que atribuyó a la fuerte caída del consumo.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Sin importarle las reservas del BCRA, Javier Milei apuesta la economía a las expectativas...
Racing Club le ganó a River Plate, que ahora depende de Boca Juniors para la Libertadores
Mensaje: Un B-52 y escolta de F-18 sobrevolaron la costa de Venezuela, cerca de Caracas...
$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro