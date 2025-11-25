La Premier League cambia las reglas del dinero pero hay límites

En un comunicado, la Premier League declaró que «una asignación plurianual del 30% adicional conllevará un impuesto y, una vez agotada, deberán cumplir con el 85% o enfrentarse a una sanción deportiva».

Es un enfoque más flexible que imponer un límite salarial estricto. Y ahí es donde la comparación con el deporte estadounidense se vuelve interesante.

Las ligas estadounidenses, tal como la NFL y la NBA, se basan en topes fijos que establecen el mismo límite de gasto para todos los equipos, lo que crea paridad, pero restringe severamente a los clubes en forma individual.

Las excepciones llamados 'jugadores franquicia', tal como Lionel Messi en el Inter Miami CF, pero son excepciones que tiene cada equipo.

La Premier League rechazó cualquier medida que se asemejara a ese nivel de control.

La propuesta, conocida como «anclaje», habría impedido que cualquier club gastara más de 5 veces lo que gana el último equipo de la liga.

En la votación solo obtuvo el apoyo de 7 equipos. «Anclaje» habría sido lo más cercano que Inglaterra ha llegado a un tope rígido al estilo estadounidense.

En su lugar, los clubes optaron por controles basados en los ingresos y nuevas pruebas de Sostenibilidad y Resiliencia Sistemática que evalúan el capital circulante, la liquidez y el patrimonio neto positivo, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

jimratclife Jim Ritcliffe, millonario dueño de Manchester United y uno de los tantos propietarios que será regulado por Premier League.

Premier League

La liga afirmó que el nuevo sistema de SCR promoverá la oportunidad para que todos los clubes aspiren a un mayor éxito y creará un marco financiero más transparente y coherente.

Los sindicatos de jugadores y las principales agencias se opusieron firmemente al «anclaje», advirtiendo que deprimiría los salarios y debilitaría a los clubes ingleses en el mercado global de fichajes.

3 importantes agencias —Wassermann, CAA Stellar— incluso plantearon posibles recursos legales al amparo de la Ley de Competencia del Reino Unido.

SCR reemplaza el límite máximo de pérdida de PSR de 105 millones de libras esterlinas en 3 años y llega después de 2 temporadas de monitoreo en la sombra, tal vez demostrando que la Premier League sigue comprometida con la libertad competitiva, solo que con barandas más sólidas.

Los clubes tendrán un "margen adicional" para superar el umbral del 85%; inicialmente se les permitirá llegar al 115% en una temporada, pero hacerlo generaría un impuesto a sus ingresos y se restaría de su margen el mismo porcentaje de incumplimiento en la temporada siguiente.

La Premier League anunció que, una vez que un club supere el umbral rojo de incumplimiento de las normas, se le descontarán puntos.

"En resumen, se tratará de una deducción fija de 6 puntos, que aumenta en 1 punto por cada 6,5 millones de libras gastadas por encima del umbral rojo", declaró la Premier League.

