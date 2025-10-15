Los clubes ingleses deberán votar si se aprueba la “Regla Ancla” la cual reemplazaría al Fair Play financiero, y desde la liga ( Premier League) aseguran que será para equilibrar la competitividad, aunque los detractores de la regla creen que es para regular los altísimos salarios. Pero de que se trata esta “Regla Ancla”.
¿CAMBIA EL FAIR PLAY FINANCIERO?
Premier League: Como es la "Regla Ancla" que pone en riesgo al fútbol inglés
El fútbol inglés busca aprobar una nueva regla que reemplace al Fair Play financiero y que pondría en riesgo a la Premier League.
¿Qué es la “Regla Ancla”?
La “Regla Ancla” funciona de la siguiente manera, todos los clubes de la Premier League recibirán un tope salarial 5 veces mayor a lo que recibió el club que salió último en la temporada anterior, hoy serían 550 millones de libras esterlinas, algo que muchos clubes de la Premier League ya superaron.
Con esta medida la liga busca un equilibrio para hacer la Premier League más competitiva, pero muchos piensan que en realidad más que un equilibrio es una restricción a los sueldos que se pagan hoy, lo que realmente busca la liga es bajar sueldos, esto va a producir dos cosas, una que los presupuestos de los clubes ingleses sean muy inferiores al de otros gigantes de Europa, estando en desventaja en las ligas internacionales, y la segunda que las estrellas emigren a otros destinos con salarios más jugosos.
En caso de no cumplir con el tope salarial se le descontarán 6 puntos a club que viole la regla, y después un punto adicional por cada 6,5 millones de libras que el club exceda del límite salarial.
Puesta la regla como está se cree que es difícil que los clubes la terminen aprobando, si quiñas con un cambio, pero no así. En caso de que si se apruebe la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra ya avisó que se opondrá a esto, algo obvio ya que buscan reducir los sueldos de los jugadores, y quien quiere que le toquen el bolsillo.
Desde Arabia Saudita se frotan las manos ya que la Premier League es la mejor paga de Europa y si las estrellas emigran para buscar nuevos sueldos no les quedará otra que salir del viejo continente, y ahí aparecen los árabes para llevarse a las figuras, algo que no sonaría descabellado.
