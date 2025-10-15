Premier League: Como es la "Regla Ancla" que pone en riesgo al fútbol inglés

Con esta medida la liga busca un equilibrio para hacer la Premier League más competitiva, pero muchos piensan que en realidad más que un equilibrio es una restricción a los sueldos que se pagan hoy, lo que realmente busca la liga es bajar sueldos, esto va a producir dos cosas, una que los presupuestos de los clubes ingleses sean muy inferiores al de otros gigantes de Europa, estando en desventaja en las ligas internacionales, y la segunda que las estrellas emigren a otros destinos con salarios más jugosos.