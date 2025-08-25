La Premier League y su noviazgo con la línea de 3: por qué resulta tan atractiva

Mucho se ha visto en el fútbol moderno, solo que no es tan frecuente su asociación con el entrenador argentino-mexicano. Se trata de que el volante central, el número 5, descienda hasta la línea de defensores y se ubique entre los centrales, formando una línea de 3. Los laterales, a su vez, pueden abrirse más y adelantarse en el terreno de juego.

El River de Marcelo Gallardo lo usa mucho. Generalmente es Enzo Pérez quien se incrusta entre los zagueros, permitiendo que Acuña y Montiel se suelten y tengan permiso para pesar más en ataque, transformándose en carrileros.

Detener a River: el DT de San Martín anticipó cuál es la zona clave para ganarle Acuña y Montiel, piezas claves en el armado del Millonario @RiverPlate

Esa es una de las ventajas de este sistema, sobre todo para romper defensas cerradas. Ante equipos menores que se repliegan y defienden más cerca de su arco, los caminos por dentro suelen estar congestionados, por lo que la presencia de los carrileros resulta clave para abrir la cancha (amplitud y profundidad) y tener más opciones de ataque.

El Millonario, ofensivo por naturaleza, sabe que se enfrentará a defensas cerradas y cerrojos difíciles de destrabar. Ahí es cuando Acuña y Montiel se vuelven piezas fundamentales.

La línea de 3 y los primeros pasos

La línea de 3 también es una buena opción para tener superioridad numérica ante los delanteros rivales (3 vs. 2). The Athletic ve una opción cada vez más recurrente en los equipos de Premier League para presionar en un 4-4-2: "Cuando los equipos no presionan jugador por jugador en la parte superior de la cancha, muchos se repliegan a un bloque compacto 4-4-2 para proteger el espacio en el centro de la cancha y obligar al oponente a trabajar la pelota a su alrededor".

La forma que encuentran los rivales de contrarrestar esos dos atacantes es dejar caer el volante entre los dos centrales. "¿Por qué se usa tanto este método? Sencillamente, se trata de crear espacios, lo que permite una circulación más rápida del balón y, a menudo, deja a los dos delanteros rivales con demasiado terreno que cubrir, lo que permite a los centrales de banda avanzar hacia el espacio que tienen delante o crear triángulos amplios con sus respectivos laterales y centrocampistas del mismo lado", explica The Athletic.

Para los periodistas del medio norteamericano, el City de Guardiola ha dado muestras reiterativas cada vez que los volantes Nico González y Reijnders lo hacían en el campo.

A pesar de la histeria: Manchester City puede callar unas cuantas voces Pep Guardiola, DT del Manchester City Foto NA: REUTERS/Molly Darlington

También es claro en el Liverpool de Arne Slot, donde los intérpretes han sido Curtis Jones o Gravenberch. En el Arsenal, Mikel Arteta planteó lo mismo con Zubimendi. En el Newcastle, fue Tonali. El Tottenham del Cuti Romero fue en esa línea pero de una forma más osada: era el arquero, Vicario, quien se animaba a avanzar con pelota dominada.

"Los equipos están dejando caer cada vez más a un mediocampista en la línea defensiva para mantener a los tres de atrás en la primera línea para ayudar con la progresión del balón", afirman.

Esto puede ser más beneficioso en tanto los zagueros gocen de buen pie para poder conducir hacia adelante sin problemas, y que no se dependa exclusivamente del mediocampista.

Volviendo al fútbol argentino, el ejemplo vale también para un Boca Juniors que se acomodó a la incorporación de Leandro Paredes al equipo. Aunque no lo use puntualmente para generar ventajas con los dos centrales (Di Lollo y Pellegrino), los descensos de Paredes tienen un fin claro: tener la cancha de frente.

Las parejas de Boca: tándems para empezar, por fin, a construir una estructura Leandro Paredes, vértice de Boca @BocaJrsOficial

Ese es otro de los beneficios para la línea de 3. Que el mediocampista que se incruste en la zaga pueda hacer uso de su buen pie con toda la visión del campo frente a sus ojos y no recibiendo de espaldas. Para Boca, al menos por el momento, eso es más importante que generar la superioridad en la base o que desprender a sus laterales (Blanco y Barinaga) como carrileros.

Los ejemplos de línea de 3 en la Premier League podrían seguir. Brighton, Manchester United, Aston Villa. Los cambios en el fútbol han existido siempre. Muchos de ellos son reciclajes de antiguas disposiciones que, por contextos históricos, se usan o dejan de usar.

+ de Golazo24