El Merval (-5,7% en dólares) y los bonos no encuentran piso

Merval en rojo

La jornada bursátil del 25 de agosto mostró el nerviosismo del mercado. El S&P Merval cayó 3,8% en pesos y 5,7% en US$, perforando los 2.025.000 puntos y acumulando un retroceso del 12,2% en agosto y del 20% en el año.

El Merval en US$ se desplomó aún más: acumula un derrumbe del 30,4% en 2025, lo que refleja la desconfianza externa en activos argentinos. El Merval en US$ se desplomó aún más: acumula un derrumbe del 30,4% en 2025, lo que refleja la desconfianza externa en activos argentinos.

image

Entre las acciones líderes:

Banco Macro (BMA) -6,6%

-6,6% BBVA (BBAR) -5%

-5% Grupo Galicia (GGAL) -3,8%

-3,8% YPF -3,4%

-3,4% Pampa Energía (PAMP) -3,7%

-3,7% Central Puerto (CEPU) -4,8%

La única excepción positiva fue Aluar (ALUA), que avanzó 2,2% en la jornada, aunque todavía pierde 20,7% en el año.

image

En el panel general, el castigo fue más duro: ECOG -8,7%, Banco Hipotecario -6,8%, Agro -7% y CECO2 -7,4%, confirmando un clima de aversión al riesgo.

image

Ventas masivas en Wall Street

Los ADRs en Nueva York también se tiñeron de rojo. El golpe fue especialmente duro para el sector financiero:

Banco Supervielle (SUPV) -9,7%

-9,7% Banco Macro (BMA) -8,1%

-8,1% BBVA -7,3%

-7,3% Edenor (EDN) -8,1%

-8,1% Central Puerto (CEPU) -7%

-7% Grupo Galicia (GGAL) -6,4%

Entre las tecnológicas, Globant (GLOB) retrocedió 2,7%, mientras que Mercado Libre (MELI) se defendió con un leve -1,2%, aunque acumula un +41% en el año, consolidándose como el refugio del mercado frente a la volatilidad local.

image

Bonos en dólares

Los soberanos en dólares no escaparon a la tendencia. La caída promedio fue de 3%, con el AL29 -3,8%, AL30 -2,8% y GD30 -3%. El riesgo país volvió a acercarse a la zona de 1.700 puntos básicos, un nivel que refleja el temor a un escenario electoral ajustado que complique la negociación con el FMI y la estrategia de deuda.

image

El riesgo electoral acelera

La combinación de estancamiento de LLA, mejora relativa de UxP y niveles elevados de indecisión genera ruido en los mercados. A medida que se acercan las elecciones legislativas, los inversores descuentan mayor volatilidad, con ventas en acciones, bonos y ADRs, sumado a la presión sobre el Merval en US$.

El mercado comienza a dar por sentado que la etapa de luna de miel con Milei quedó atrás. Los inversores locales toman ganancias y los extranjeros rearman posiciones defensivas ante la falta de definiciones sobre:

La continuidad del ajuste fiscal

El ritmo de normalización cambiaria

La viabilidad política del oficialismo en el Congreso a partir de octubre

En un equilibrio delicado

El mercado argentino vive una corrección profunda. La foto política muestra un oficialismo que todavía lidera, pero ya no crece. En paralelo, la oposición recupera aire y empieza a acortar distancias.

La lectura de los inversores es clara: un oficialismo estancado, un Congreso fragmentado y sin consenso para reformas estructurales incrementa el riesgo país y erosiona el valor de los activos argentinos.

Con un Merval en US$ en caída libre y bonos bajo presión, la atención estará puesta en la evolución de las encuestas y en la señal que envíe la UTDT con su índice de confianza en el Gobierno. El humor social puede ser tan determinante como la macro a la hora de marcar el rumbo de los mercados en las próximas semanas.

