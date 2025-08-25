"Con estas tasas, la única explicación de que el dólar suba es el ruido político"

Spotorno insistió en que la volatilidad financiera responde al "ruido político" derivado del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se revelaron con los audios filtrados de su extitular Diego Spagnuolo.

"La economía viene bien en lo que respecta a la macro. Hay que dar un paso más, hay que hacer reformas. Eso depende mucho del resultado electoral y estos ruidos políticos ponen en duda esos resultados electorales y la posibilidad del Gobierno de avanazar en el futuro", explicó en diálogo con LN+.

"El Gobierno tiene como base central el equilibrio fiscal, que da estabilidad, no hay duda. En el Congreso hubo intentos de derrumbar el equilibrio. El eventual resultado electoral positivo del Gobierno traía la posibilidad de que no volviera a pasar (un déficit). Ahora con estos ruidos, estamos todos viendo qué pasa", dijo.

Y apuntó a lo que Urgente24 consignó en esta misma edición: que los inversores abandonan sus posiciones en activos argentinos ante la incertidumbre.

"En el mercado cuando empezamos a ver qué pasa... mejor me quedo afuera y veo desde afuera", dijo.

Spotorno enfatizó el cariz político que tiene el impulso del dólar al remarcar lo elevado de las tasas de interés.

"Con las tasas que tenés, este dólar no tendría que estar pasando. La única explicación es que hay otro factor pegando en el dólar y ese factor es claramente político", afirmó.

"El señor que invierte es miedoso, ve ruido y dice 'me cubro'. Hay dudas. Aumentó la volatilidad en el mercado porque detrás hay más riesgo", sostuvo.

Consultado sobre cuánto puede prolongrarse la incertidumbre, Spotorno respondió que "se va a resolver en la medida que tengamos más datos" s obre la evolución del caso de las presuntas coimas.

