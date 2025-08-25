Otra semana desafiante para el ministro de Economía, Luis Caputo ya que vencen $14 billones pero antes defendió las ‘supertasas’ en X al responderle al economista Fernando Marull que las calificó de “ridículas”.
'Plan Aguantar': Luis Caputo defendió las "tasas endógenas" pero admite impacto en la actividad
El ministro de Economía Luis Caputo salió a responder un tuit sobre el nivel de las tasas: “si estuvieran ‘ridículamente’ altas las hubieran arbitrado”.
Ya planteamos en Urgente24 que el Gobierno de Javier Milei se refugia en parches de corto plazo, convalidando tasas cada vez más altas y generando un costo fiscal explosivo. El resultado es un frente cambiario relegado y una dinámica de deuda que no encuentra anclas.
En ese contexto, Fernando Marull escribió en su cuenta personal de X: “ No discuto que las tasas de interés están ridículamente altas; y que no se explican por el riesgo político; hay maneras de probarlo muy fácil ”. Y en esa línea, explicó: “la suba del dólar real (casi +20% real) desde marzo -para mi- luce más expansiva en varios sectores (agro, exportadores, construcción, turismo), que el costo de la suba de las tasas de interés. porque muchos sectores dependen más del impacto de dólar que la tasa de interés”.
Ante eso, Luis Caputo le respondió a Marull también vía X: “Las tasas SON endógenas. Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo”.
“Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran “ridículamente” altas, ya las hubieran arbitrado. El mercado estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps y por lo tanto las tasas bajarían a los niveles que vos considerás más razonable para el contexto actual (pero que el mercado evidentemente no)”, agregó.
“Siendo que las tasas son endógenas, una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, SÍ te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá que pueda fondearse con capital propio”, añadió en su extensa respuesta al especialista.
Luis Caputo admite caída en la actividad
El ministro de Economía, en el final de su posteo en respuesta a Marull, anticipa que “esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA”.
“Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas”, vaticinó.
Sin embargo, admitió: “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones ”.
