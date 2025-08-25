'Plan Aguantar': Luis Caputo defendió las "tasas endógenas" pero admite impacto en la actividad

“Siendo que las tasas son endógenas, una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, SÍ te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá que pueda fondearse con capital propio”, añadió en su extensa respuesta al especialista.

Luis Caputo admite caída en la actividad

El ministro de Economía, en el final de su posteo en respuesta a Marull, anticipa que “esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA”.

image La respuesta de Luis Caputo a Marull en X.

“Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas”, vaticinó.

Sin embargo, admitió: “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones ”.

