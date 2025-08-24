"Los audios son la prueba de ilícitos más explícita que hayamos visto en mucho tiempo"

Si Spagnuolo dice que los audios son verdaderos entraremos en un escándalo de dimensiones desconocidas. Pero, si usted desaparece, no me da las contraseñas y se esconde, da la sensación de que no quiere colaborar. Si Spagnuolo dice que los audios son verdaderos entraremos en un escándalo de dimensiones desconocidas. Pero, si usted desaparece, no me da las contraseñas y se esconde, da la sensación de que no quiere colaborar.

López Murphy P Ricardo López Murphy se refirió a los audios de Diego Spagnuolo

El cómo, el cuándo y el dónde, según López Murphy

El economista fue particularmente duro porque los desfalcos se habrían producido en el sector discapacidad en medio de un ajuste brutal para quienes padecen algún tipo de trastorno mental o físico.

"Ir al chorear al lugar de la discapacidad, es como robarle la polenta al ciego. Estos son de terror".

El experimentado dirigente buscará renovar su banca de diputado nacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires representando a la alianza "Potencia".

La cobertura de los canales de noticias de los últimos días ha sido brutal. Lo mismo pasa con los medios gráficos. Pronto, ya nadie podrá decir que no se enteró del curro con los discapacitados.

“Las pasteras que fueron a Uruguay lo hicieron por las coimas extravagantes que pedían en Argentina. Uruguay y Chile tienen índices de corrupción mucho más bajos que nuestro país”.

“Aquí, hemos naturalizado el choreo”, cerró.