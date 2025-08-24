urgente24
"Los audios son la prueba de ilícitos más explícita que hayamos visto en mucho tiempo"

Entrevistado en A24, López Murphy agregó: "los libertarios son tan corruptos como los kirchneristas, los audios lo dejan al descubierto".

24 de agosto de 2025 - 20:52
El ex ministro de Economía y Defensa. Ricardo López Murphy, al referirse a las grabaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se mostró escandalizado.

Los que venían a terminar con la casta política, los que decían ir en contra de los privilegios de los funcionarios, los que se plantaban en el altar de la moralidad terminaron de la peor manera.

"Qué triste confirmar lo que ya sabíamos: son iguales a los kirchneristas, corruptos. Y ahora que no se desentiendan".

El bulldog fue aún más explícito:

"Los audios son lo más explícito que hemos visto en mucho tiempo. Que den explicaciones en la justicia todos".

Si Spagnuolo dice que los audios son verdaderos entraremos en un escándalo de dimensiones desconocidas. Pero, si usted desaparece, no me da las contraseñas y se esconde, da la sensación de que no quiere colaborar.

Ricardo L&oacute;pez Murphy se refiri&oacute; a los audios de Diego Spagnuolo

Ricardo López Murphy se refirió a los audios de Diego Spagnuolo

El cómo, el cuándo y el dónde, según López Murphy

El economista fue particularmente duro porque los desfalcos se habrían producido en el sector discapacidad en medio de un ajuste brutal para quienes padecen algún tipo de trastorno mental o físico.

"Ir al chorear al lugar de la discapacidad, es como robarle la polenta al ciego. Estos son de terror".

El experimentado dirigente buscará renovar su banca de diputado nacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires representando a la alianza "Potencia".

La cobertura de los canales de noticias de los últimos días ha sido brutal. Lo mismo pasa con los medios gráficos. Pronto, ya nadie podrá decir que no se enteró del curro con los discapacitados.

“Las pasteras que fueron a Uruguay lo hicieron por las coimas extravagantes que pedían en Argentina. Uruguay y Chile tienen índices de corrupción mucho más bajos que nuestro país”.

“Aquí, hemos naturalizado el choreo”, cerró.

