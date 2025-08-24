El ex ministro de Economía y Defensa. Ricardo López Murphy, al referirse a las grabaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se mostró escandalizado.
RICARDO LÓPEZ MURPHY
"Los audios son la prueba de ilícitos más explícita que hayamos visto en mucho tiempo"
Entrevistado en A24, López Murphy agregó: "los libertarios son tan corruptos como los kirchneristas, los audios lo dejan al descubierto".
"Qué triste confirmar lo que ya sabíamos: son iguales a los kirchneristas, corruptos. Y ahora que no se desentiendan".
El bulldog fue aún más explícito:
"Los audios son lo más explícito que hemos visto en mucho tiempo. Que den explicaciones en la justicia todos".
El cómo, el cuándo y el dónde, según López Murphy
El economista fue particularmente duro porque los desfalcos se habrían producido en el sector discapacidad en medio de un ajuste brutal para quienes padecen algún tipo de trastorno mental o físico.
"Ir al chorear al lugar de la discapacidad, es como robarle la polenta al ciego. Estos son de terror".
El experimentado dirigente buscará renovar su banca de diputado nacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires representando a la alianza "Potencia".
“Las pasteras que fueron a Uruguay lo hicieron por las coimas extravagantes que pedían en Argentina. Uruguay y Chile tienen índices de corrupción mucho más bajos que nuestro país”.
“Aquí, hemos naturalizado el choreo”, cerró.