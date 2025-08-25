La historia de Crucero del Norte es más la de tren de montaña rusa que la de una empresa de Colectivos. Se fundó en 2003, a los 11 años ya estaba en 1º División de AFA enfrentando a Boca y River, ahora, 10 años después volvió a su liga de origen y serna amateur nuevamente. Un club que con apenas 22 años de vida ya paso por todas las categorías del fútbol argentino, ida y vuelta.
VOLVER A EMPEZAR
El equipo que en 1 década pasó de jugar en 1º de AFA a su liga local
Crucero del Norte, “El Colectivero”, descendió el fin de semana del Federal “A” y volverá al fútbol amateur, luego de haber jugado con Boca y River en AFA.
Crucero del Norte, de tocar el cielo a comer polvo en 10 años
El Club Mutual Social y Deportivo Crucero del Norte fue fundado el 28 de junio de 2003 en la ciudad de Garupá, Misiones, siendo el tercer equipo de la provincia en jugar en Primera División, luego de Guaraní Antonio Franco y Mitre.
La historia de “El Colectivero” fue demasiado vertiginosa, ya que en 22 años pasó por todas las categorías del fútbol argentino ida y vuelta, o sea, dos veces en cada categoría, una en camino ascendente y otra en el descendente, volviendo a su liga de origen (Liga Posadeña de Fútbol), lugar desde donde partió hace poco más de 2 décadas.
El camino ascendente
En el año 2005 jugó su primer torneo de AFA, el Torneo del Interior (5º División), logrando en esa primera participación el ascenso al Argentino “B”. En dicha categoría estuvo 4 años, perdió las finales de las ediciones 2005/2006 y 2006/2007 y 2007/2008, consagrándose en la del 2008/2009, accediendo al Torneo Argentino “A” (hoy Federal “A”).
En la Tercera División del fútbol argentino estuvo durante 3 temporadas, hasta que en la 2011/2012 logró su primer ascenso a la Primera Nacional donde permaneció durante 2 años, y en noviembre del 2014 logró lo impensado, en poco más de 1 década (apenas 9 años jugando en AFA) asciende a la Primera División del fútbol argentino, tocando el cielo con las manos.
Solo se mantuvo en la máxima categoría durante 1 año, el 2015, ya que luego de perder 1 a 0 con Boca en La Bombonera desciende por primera vez en su historia, y vuelve a jugar la Primera Nacional, para ya no volver a la elite del fútbol argentino.
El camino descendente
El camino hacia abajo fue muy rápido y difícil de digerir para sus hinchas, ya que en su regreso a la Segunda División del fútbol argentino tiene una pésima campaña y termina bajando en 2017 al Federal “A”.
De allí se mantiene estable sin demasiadas emociones (sin posibilidades de bajar ni subir) hasta 2024, cuando por primera vez se salva en la última fecha del descenso del Federal “A”. Algo que se iba a consumar en agosto de este año, ya que no pudo mantener la categoría y descendió una vez más.
Su liga estable a partir de ahora es la Liga Posadeña de Fútbol, a pesar de tener un cupo para el Torneo Regional Amateur 2026, pero este es una competición amateur que solo dura 4 meses del año completo, o sea es de transición. Corresponde a la 4º División por el lado del interior.
Ahora se deberá rehacer, volver a empezar y de la forma más dura, pero con la esperanza de volver a tener un futuro vertiginoso, ya que si en sus primeros 11 años llegó desde su liga local a la elite de AFA y en los siguientes 10 regresó a donde empezó, porque no soñar en que dentro de 11 o 12 años esté jugando Copa Libertadores, al fin y al cabo, esto es fútbol.
