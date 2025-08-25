El equipo que en 1 década pasó de jugar en 1º de AFA a su liga local

Solo se mantuvo en la máxima categoría durante 1 año, el 2015, ya que luego de perder 1 a 0 con Boca en La Bombonera desciende por primera vez en su historia, y vuelve a jugar la Primera Nacional, para ya no volver a la elite del fútbol argentino.

El camino descendente

El camino hacia abajo fue muy rápido y difícil de digerir para sus hinchas, ya que en su regreso a la Segunda División del fútbol argentino tiene una pésima campaña y termina bajando en 2017 al Federal “A”.

De allí se mantiene estable sin demasiadas emociones (sin posibilidades de bajar ni subir) hasta 2024, cuando por primera vez se salva en la última fecha del descenso del Federal “A”. Algo que se iba a consumar en agosto de este año, ya que no pudo mantener la categoría y descendió una vez más.

image

Su liga estable a partir de ahora es la Liga Posadeña de Fútbol, a pesar de tener un cupo para el Torneo Regional Amateur 2026, pero este es una competición amateur que solo dura 4 meses del año completo, o sea es de transición. Corresponde a la 4º División por el lado del interior.

Ahora se deberá rehacer, volver a empezar y de la forma más dura, pero con la esperanza de volver a tener un futuro vertiginoso, ya que si en sus primeros 11 años llegó desde su liga local a la elite de AFA y en los siguientes 10 regresó a donde empezó, porque no soñar en que dentro de 11 o 12 años esté jugando Copa Libertadores, al fin y al cabo, esto es fútbol.

