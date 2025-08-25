Hinchas de los likes: papelón del CM de SportsCenter con Franco Mastanuono

Es clara la estrategia de contenidos del CM (Community Manager) de SportsCenter: escandalizar, exagerar y sintetizar las emociones de la gente para lograr interacciones (respuestas, retuits, likes, guardados, enviados, reproducciones). Sin embargo, al tratarse de uno de los noticieros de fútbol más importantes, llama poderosamente la atención que sean más hinchas de las redes sociales que del fútbol...
Este domingo 24 de agosto, el Real Madrid derrotó 3-0 a domicilio a Real Oviedo por la segunda fecha de La Liga de España. Los goles fueron anotados por Kylian Mbappé (x2) y Vinícius Júnior.
Franco Mastantuono fue titular en el Merengue y sumó 63 minutos, hasta que fue reemplazado por Brahim Díaz.
El ex River no tuvo sobresaltos pero el contexto lo favoreció, ya que se enfrentó a un equipo recién ascendido y que se paró con dos líneas de cinco. El joven se convirtió en el titular más joven de los últimos 20 años en un partido de La Casa Blanca por el torneo doméstico.
En conferencia de prensa, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se refirió al partido del joven nacido en Azul: "Mastantuono ha hecho un gran partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se lo ve muy integrado, tanto en el día a día como en el juego".
El papelón del CM de SportsCenter con Franco Mastantuono
El responsable de las social media de SportsCenter publicó un tuit que hizo enojar mucho a los cybernautas.
A los 25 minutos, Franco Mastantuono le tiró un túnel a Oier Luengo, defensor de Real Oviedo, en la puerta del área, apero terminó cayendo sin falta y la jugada quedó en la nada. Incluso, el nigeriano Rahim Alhassane recogió la pelota y salió jugando.
Sin embargo, desde la cuenta oficial de SportsCenter, realizron una publicación que alertó a todos.
"¡ENCENDIDO! Franco Mastantuono tiró un CAÑO en la puerta del área...", se lee.
Los memes, insultos y risas no tardaron de llegar en los comentarios de la cuenta de SportsCenter.
Lo que fastidia-y con mucha razón- es que una cuenta de fútbol tan prestigiosa utilice estos clips para lograr viralización y baiteo, que es una práctica muy utilizada en las redes sociales para generar una respuesta emocional fuerte en los usuarios, ya sea ira, sorpresa o indignación.
