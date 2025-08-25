Hinchas de los likes: papelón del CM de SportsCenter con Franco Mastanuono

El papelón del CM de SportsCenter con Franco Mastantuono

El responsable de las social media de SportsCenter publicó un tuit que hizo enojar mucho a los cybernautas.

A los 25 minutos, Franco Mastantuono le tiró un túnel a Oier Luengo, defensor de Real Oviedo, en la puerta del área, apero terminó cayendo sin falta y la jugada quedó en la nada. Incluso, el nigeriano Rahim Alhassane recogió la pelota y salió jugando.

Sin embargo, desde la cuenta oficial de SportsCenter, realizron una publicación que alertó a todos.

"¡ENCENDIDO! Franco Mastantuono tiró un CAÑO en la puerta del área...", se lee.

"¡ENCENDIDO! Franco Mastantuono tiró un CAÑO en la puerta del área..."



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ofXDjYNQUL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Los memes, insultos y risas no tardaron de llegar en los comentarios de la cuenta de SportsCenter.

Lo que fastidia-y con mucha razón- es que una cuenta de fútbol tan prestigiosa utilice estos clips para lograr viralización y baiteo, que es una práctica muy utilizada en las redes sociales para generar una respuesta emocional fuerte en los usuarios, ya sea ira, sorpresa o indignación.

image A SportsCenter y a ESPN les rinde y mucho el clickbait en redes sociales.

