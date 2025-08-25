Israel ataca un hospital de Gaza (mata a periodistas) y el Palacio presidencial de Yemen

Embed Israel ataca a rescatistas que intentaban recuperar el cuerpo de un periodista fallecido



Según los reportes de la prensa, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron dos misiles que impactaron contra el cuarto piso del hospital gazatí, con pocos minutos de diferencia entre sí. El segundo misil impactó cuando los equipos de rescate ya se encontraban en el lugar para atender las víctimas del primero.

Funcionarios del hospital y testigos dijeron que Israel luego atacó el lugar una segunda vez, matando a otros periodistas, así como a rescatistas y médicos que habían acudido al lugar para ayudar (REUTERS) Funcionarios del hospital y testigos dijeron que Israel luego atacó el lugar una segunda vez, matando a otros periodistas, así como a rescatistas y médicos que habían acudido al lugar para ayudar (REUTERS)

image Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera), Moaz Abu Taha (reportero de NBC), Mariam Dagga (periodista gráfica de Associated Press) | GENTILEZA DE IMAGEN

Las FDI aseguraron que lamentaban “cualquier daño a individuos no involucrados” y dijeron que el jefe del Estado Mayor había ordenado una investigación.

“Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”, aseveraron.

La AP dijo que estaba "conmocionada y entristecida" al enterarse de las muertes de Abu Dagga y otros periodistas colegas que cubrían la guerra y reportaban casos de desnutrición infantil.

La agencia de noticias AP, tal como sus colegas de Reuters y Al Jazeera, divulgó que el segundo ataque israelí se produjo justo cuando los rescatistas, periodistas y civiles se habían congregado en el lugar del primer bombardeo.

image El área atacada del Hospital Nasser era utilizada por la prensa internacional para transmisiones en directo debido a su buena conectividad (REUTERS/Hatem Khaled)

Israel bombardea el Palacio presidencial de Yemen en medio de su ofensiva contra los hutíes

Israel destruyó este domingo el Palacio presidencial de Yemen, bastión de los hutíes (proxies de Irán) que suelen enviar misiles diarios contra Tel Aviv, en el marco de los ataques contra Saná, la capital yemení, dejando un saldo fatal de dos muertos y 35 heridos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien dijo que dicha milicia proiraní está "aprendiendo a las malas" las consecuencias de sus ataques con misiles contra Israel.

image Brutal ataque de las FDI al Palacio presidencial de Yemen | GENTILEZA DE IMAGEN SPUTNIK MUNDO

"A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel", afirmó Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.

Por su parte, Irán, patrocinador de los hutíes de Yemen, de la Hezbolá y de Hamás, ha condenado "enérgicamente" los bombardeos y los calificó de “crimen de guerra”.

“El ataque de hoy contra instalaciones de servicios básicos, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista (Israel) hacia el desarrollo y la prosperidad de los países de la región”, ha denunciado en un comunicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

En ese sentido, Teherán se ha quedado con sangre en el ojo con Tel Aviv tras la brutal ofensiva de doce días. En julio, el estado hebreo, junto a la fuerza área de Donald Trump, bombardeó las centrales nucleares del país persa — al menos 73 han sido atacadas en el marco de la Operación León Ascendente israelí y la Operación Martillo de Medianoche estadounidense — en un intento por desbaratar el programa atómico iraní, que estaba al límite del desarrollo de una bomba nuclear.

