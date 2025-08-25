Israel bombardeó este lunes el único hospital público en el sur de Gaza que sigue en funcionamiento, el Hospital Nasser de Jan Yunis, hiriendo de muerte a 20 personas, entre ellas 4 periodistas de agencias de noticias, y a horas de atacar el Palacio Presidencial de Yemen, infringiendo el Derecho Internacional Penal.
ASEDIO DUAL
Israel ataca un hospital de Gaza (mata a periodistas) y el Palacio presidencial de Yemen
Israel ataca a un hospital de Gaza, con dos misiles seguidos, y asesina 20 personas, entre ellas 4 periodistas de las agencias de noticias Reuters, Al Jazeera y AP, y a pocas horas de bombardear el Palacio presidencial de Yemen.
La agencias Reuters, AP y Al Jazeera confirmaron en esta jornada que sus periodistas fueron parte de las víctimas mortales del ataque israelí.
Se trata de Mariam Dagga, periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press y que reportaba los casos de desnutrición infantil. También fueron asesinados Hussam al-Masri, camarógrafo de Reuters, de Mohamed Salameh, camarógrafo de Al Jazeera, y de Moaz Abu Taha, reportero de NBC.
Asimismo, resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.
En cifras oficiales, 240 periodistas han muerto por fuego israelí en Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023.
Según los reportes de la prensa, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron dos misiles que impactaron contra el cuarto piso del hospital gazatí, con pocos minutos de diferencia entre sí. El segundo misil impactó cuando los equipos de rescate ya se encontraban en el lugar para atender las víctimas del primero.
Las FDI aseguraron que lamentaban “cualquier daño a individuos no involucrados” y dijeron que el jefe del Estado Mayor había ordenado una investigación.
“Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”, aseveraron.
La AP dijo que estaba "conmocionada y entristecida" al enterarse de las muertes de Abu Dagga y otros periodistas colegas que cubrían la guerra y reportaban casos de desnutrición infantil.
La agencia de noticias AP, tal como sus colegas de Reuters y Al Jazeera, divulgó que el segundo ataque israelí se produjo justo cuando los rescatistas, periodistas y civiles se habían congregado en el lugar del primer bombardeo.
Israel bombardea el Palacio presidencial de Yemen en medio de su ofensiva contra los hutíes
Israel destruyó este domingo el Palacio presidencial de Yemen, bastión de los hutíes (proxies de Irán) que suelen enviar misiles diarios contra Tel Aviv, en el marco de los ataques contra Saná, la capital yemení, dejando un saldo fatal de dos muertos y 35 heridos.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien dijo que dicha milicia proiraní está "aprendiendo a las malas" las consecuencias de sus ataques con misiles contra Israel.
"A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel", afirmó Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.
Por su parte, Irán, patrocinador de los hutíes de Yemen, de la Hezbolá y de Hamás, ha condenado "enérgicamente" los bombardeos y los calificó de “crimen de guerra”.
“El ataque de hoy contra instalaciones de servicios básicos, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista (Israel) hacia el desarrollo y la prosperidad de los países de la región”, ha denunciado en un comunicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.
En ese sentido, Teherán se ha quedado con sangre en el ojo con Tel Aviv tras la brutal ofensiva de doce días. En julio, el estado hebreo, junto a la fuerza área de Donald Trump, bombardeó las centrales nucleares del país persa — al menos 73 han sido atacadas en el marco de la Operación León Ascendente israelí y la Operación Martillo de Medianoche estadounidense — en un intento por desbaratar el programa atómico iraní, que estaba al límite del desarrollo de una bomba nuclear.
Más noticias en Urgente24:
"Los audios son la prueba de ilícitos más explícita que hayamos visto en mucho tiempo"
63 días para el 26/10: La Libertad Avanza con deterioro en la fortaleza electoral
Netflix logró un récord en pantallas grandes con su película más vista
Powell insinúa recorte de tasas y los mercados ya reaccionan favorablemente