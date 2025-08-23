Crisis en Países Bajos por Israel, Gaza en hambruna y otro periodista palestino asesinado

La respuesta del resto del Ejecutivo fue de cierre total. Tanto el VVD como el BBB bloquearon las iniciativas de Veldkamp y calificaron de “irresponsable” que debilitara a un Gobierno ya en funciones.

La hambruna existía antes de la declaración de la ONU

En paralelo, la crisis humanitaria en Gaza escala a niveles sin precedentes. La ONU declaró oficialmente el viernes la hambruna en Ciudad de Gaza y en otros municipios del enclave, tras confirmar que más de medio millón de palestinos padecen hambre extrema.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que ocho personas —incluidos dos bebés— murieron en las últimas 24 horas por inanición. Desde octubre de 2023 se contabilizan 281 fallecimientos por hambre, 114 de ellos niños. “Por el bien de la humanidad, déjennos entrar”, reclamó un alto funcionario de la ONU a Israel.

El secretario general de UNRWA, Philippe Lazzarini, acusó al Gobierno israelí de mantener un bloqueo deliberado: “Es el momento de que el Gobierno de Israel deje de negar la hambruna que ha creado en Gaza”. En la misma línea, el responsable humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, denunció: “Esta es una hambruna abiertamente provocada por algunos líderes israelíes como arma de guerra”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó el informe y lo calificó de “mentira descarada”. “Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política para prevenirla”, dijo, acusando a la ONU de difundir propaganda de Hamás.

Periodismo bajo fuego en Gaza

La violencia también golpea a la prensa en Gaza. Hoy sábado 23/8, el ejército israelí mató al camarógrafo palestino Khaled al-Madhoun, del canal oficial de televisión de la Franja. Testigos aseguraron que recibió disparos mientras cubría enfrentamientos en el cruce de Zikim, al oeste de Beit Lahia.

El Sindicato de Periodistas Palestinos denunció en un comunicado que “atacar a periodistas es un crimen constante que intenta ocultar la verdad, pero no logrará quebrantar la determinación de los héroes de los medios palestinos que siguen cumpliendo su misión a pesar de todos los riesgos”.

Con su muerte, ya son 240 los periodistas palestinos asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, según el sindicato.

Guerra y rehenes: el tablero se enciende

Mientras tanto, la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza continúa. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que si Hamás no se desarma ni libera a los cautivos, “las puertas del infierno se abrirán pronto sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza”.

El anuncio coincide con nuevas protestas en Tel Aviv de las familias de los rehenes, que reclaman un acuerdo inmediato. “Es el momento de traer de vuelta a los 50 rehenes y terminar la guerra. Esta será la auténtica victoria de Israel”, expresaron en un comunicado.

La presión internacional crece al mismo tiempo que los bombardeos israelíes dejan decenas de víctimas civiles. Una investigación reciente reveló que cinco de cada seis muertos en Gaza son civiles, lo que sitúa esta ofensiva entre las más mortíferas de la guerra moderna.

