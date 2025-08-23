Crisis política en Países Bajos tras la dimisión del canciller por la negativa a sancionar a Israel. El Gobierno neerlandés tambalea tras la dimisión en bloque de varios ministros y secretarios de Estado, en medio de un creciente debate sobre la guerra en Gaza. La declaración de hambruna de la ONU no frena a Benjamín Netanyahu, según Al Jazeera.
TODAS LAS CARAS DE LA MUERTE
Crisis en Países Bajos por Israel, Gaza en hambruna y otro periodista palestino asesinado
La ONU denuncia hambre extrema en Gaza y ya se cuentan 240 periodistas muertos en un conflicto que hace tambalear a Países Bajos
El viernes 22/8, el ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, presentó su renuncia tras el bloqueo del Ejecutivo a su propuesta de adoptar sanciones contra Israel. Su salida desencadenó la dimisión de los ministros de Interior, Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, así como de cinco secretarios de Estado del partido Nuevo Contrato Social (NSC), dejando aún más debilitado a un Gobierno que ya estaba en funciones, informó por su parte El País.
La crisis expone las fracturas internas sobre la postura neerlandesa frente al conflicto en Gaza. El Ejecutivo había quedado en minoría desde junio, cuando el ultraderechista Geert Wilders retiró a su Partido por la Libertad (PVV) de la coalición original. Los tres partidos restantes —el liberal VVD y el agrarista BBB, además del NSC— intentaban resistir hasta las elecciones del 29 de octubre, pero la ruptura ya es un hecho.
Gaza golpea la trayectoria de Veldkamp
Diplomático de carrera y exembajador en Tel Aviv, Veldkamp asumió el cargo en julio de 2024. Su política hacia Israel pasó de la diplomacia inicial a una línea más dura tras la ruptura del alto el fuego por parte del Gobierno israelí en marzo, que reanudó los bombardeos sobre Gaza.
Convocó entonces al embajador israelí, pidió una investigación europea por crímenes de guerra y, a finales del mes pasado, presentó su propuesta más contundente: sanciones contra Israel. Su idea de prohibir el comercio con los asentamientos ilegales en Cisjordania tampoco prosperó. “Me sentía demasiado limitado para marcar el rumbo que considero necesario”, explicó en su carta de dimisión.
La respuesta del resto del Ejecutivo fue de cierre total. Tanto el VVD como el BBB bloquearon las iniciativas de Veldkamp y calificaron de “irresponsable” que debilitara a un Gobierno ya en funciones.
La hambruna existía antes de la declaración de la ONU
En paralelo, la crisis humanitaria en Gaza escala a niveles sin precedentes. La ONU declaró oficialmente el viernes la hambruna en Ciudad de Gaza y en otros municipios del enclave, tras confirmar que más de medio millón de palestinos padecen hambre extrema.
El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que ocho personas —incluidos dos bebés— murieron en las últimas 24 horas por inanición. Desde octubre de 2023 se contabilizan 281 fallecimientos por hambre, 114 de ellos niños. “Por el bien de la humanidad, déjennos entrar”, reclamó un alto funcionario de la ONU a Israel.
El secretario general de UNRWA, Philippe Lazzarini, acusó al Gobierno israelí de mantener un bloqueo deliberado: “Es el momento de que el Gobierno de Israel deje de negar la hambruna que ha creado en Gaza”. En la misma línea, el responsable humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, denunció: “Esta es una hambruna abiertamente provocada por algunos líderes israelíes como arma de guerra”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó el informe y lo calificó de “mentira descarada”. “Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política para prevenirla”, dijo, acusando a la ONU de difundir propaganda de Hamás.
Periodismo bajo fuego en Gaza
La violencia también golpea a la prensa en Gaza. Hoy sábado 23/8, el ejército israelí mató al camarógrafo palestino Khaled al-Madhoun, del canal oficial de televisión de la Franja. Testigos aseguraron que recibió disparos mientras cubría enfrentamientos en el cruce de Zikim, al oeste de Beit Lahia.
El Sindicato de Periodistas Palestinos denunció en un comunicado que “atacar a periodistas es un crimen constante que intenta ocultar la verdad, pero no logrará quebrantar la determinación de los héroes de los medios palestinos que siguen cumpliendo su misión a pesar de todos los riesgos”.
Con su muerte, ya son 240 los periodistas palestinos asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, según el sindicato.
Guerra y rehenes: el tablero se enciende
Mientras tanto, la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza continúa. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que si Hamás no se desarma ni libera a los cautivos, “las puertas del infierno se abrirán pronto sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza”.
El anuncio coincide con nuevas protestas en Tel Aviv de las familias de los rehenes, que reclaman un acuerdo inmediato. “Es el momento de traer de vuelta a los 50 rehenes y terminar la guerra. Esta será la auténtica victoria de Israel”, expresaron en un comunicado.
La presión internacional crece al mismo tiempo que los bombardeos israelíes dejan decenas de víctimas civiles. Una investigación reciente reveló que cinco de cada seis muertos en Gaza son civiles, lo que sitúa esta ofensiva entre las más mortíferas de la guerra moderna.
