Finalizaron los octavos de final de la Copa Libertadores de América y ya se conocen los 8 equipos que jugarán los cuartos. Hay cuestiones que hacen festejar a Chiqui Tapia pero hace temblar a Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón y River de Marcelo Gallardo.
DATOS FUERTES
Descorcha Chiqui Tapia pero temen Marcelo Gallardo y Juan Sebastián Verón
Buena noticia para Chiqui Tapia pero complicaciones para River (Marcelo Gallardo) y Estudiantes (Juan Sebastián Verón) en Copa Libertadores.
Los momentos finales de la competencia más importante de Conmebol están cada vez más cerca y el Millonario y el Pincha, buscarán seguir avanzando, al igual que Vélez y Racing Club.
Chiqui Tapia y cuartos de Copa Libertadores
Los octavos de final de la Copa Libertadores llegaron a su fin y ya se conocen los ocho equipos que jugarán los cuartos de la competencia más importante de Conmebol.
Los resultados globales fueron los siguientes:
- Sao Paulo 1 vs Atlético Nacional 1 (pasaron los brasileños por penales)
- LDU Quito 2 vs Botafogo 1
- River 1 vs Libertad 1 (el argentino venció por penales)
- Universitario 0 vs Palmeiras 4
- Vélez 2 vs Fortaleza 0
- Peñarol 2 vs Racing 3
- Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1
- Flamengo 3 vs Internacional 0
Hay dos datos puntuales que seguramente festeje Chiqui Tapia:
- Todos los argentinos que llegaron a instancia de octavos, pasaron a cuartos.
- Es la primera vez desde 2018 que hay más equipos argentinos que brasileros en cuartos de final de Copa Libertadores.
En tiempos de tantos cuestionamientos (lógicos) al formato y la calidad del fútbol argentino, el hecho de que se presenten este tipo de datos, seguramente le inflen el pecho al presidente de la AFA.
Tiemblan River y Estudiantes
De igual manera, hay que tener en cuenta que los cuartos de final quedaron diagramados de la siguiente manera:
- Sao Paulo vs LDU Quito
- River vs Palmeiras
- Vélez vs Racing
- Estudiantes vs Flamengo
El hecho de que se enfrenten la Academia y el Fortín, asegura al menos un semifinalista argentino. Ahora bien, hay otros dos equipos que se enfrentarán a quienes posiblemente sean los máximos candidatos de la actual edición de la Copa.
River vs Palmeiras
Palmeiras fue el mejor de los primeros de la fase de grupos de Copa Libertadores y venció categóricamente 4 a 0 a Universitario en la ida de los octavos. Esto hizo que la vuelta, sea simplemente de relleno.
Según Transferkamrkt, el valor del plantel Verdao es de 193,15 millones de euros mientras que el del Millonario, 87,7. Menos de la mitad
El equipo de Abel Ferreira se convirtió en uno de los más "coperos" del continente en los últimos tiempos y además, va segundo en el Brasileirao.
El equipo de Marcelo Gallardo deberá estar atento a la la dupla José López- Vitor Roque
Estudiantes vs Flamengo
El Mengao casi queda fuera en fase de grupos pero accedió a octavos de la Copa, en donde derrotó 3 a 0 en el global a Internacional.
221,3 millones vs 45,58 del Pincha, es la diferencia entre los planteles.
Jorginho, Saúl y Samuel Lino fueron sus refuerzos y todos ya jugaron como titulares.
Conclusión
A priori pareciera difícil para el Millonario y el Pincha, pero si hay algo que tiene el fútbol argentino es un gen competitivo para no darse por vencido, aún ante circunstancias adversas.
