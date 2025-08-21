Rojo vs "U": Golpe directo al regreso de los visitantes del Chiqui Tapia

Ya está claro que las familias se irán con el público visitante (en el partido por la fecha 4 entre Belgrano y Banfield, Golazo24 consultó a la salida del Gigante de Alberdi a las familias y todas coincidieron, cuando haya visitantes no irán, o irán los hombres solos sin su familia) pero si alguna decide seguir yendo puede haber consecuencias graves.

Con lo acontecido anoche AFA debe rever el tema de los visitantes, la sociedad no está lista y dudamos si lo estará, y repetimos, no importa si un torneo es por Conmebol y el otro por AFA, si la policía es de la Provincia o la Federal, no se puede garantizar un evento futbolístico sin violencia con público de ambas parcialidades.

En las próximas semanas veremos cómo influyó o no los hechos acontecidos anoche en la cancha de Independiente entre el local y la Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Sudamericana.

