Además de ser lamentables los hechos acontecidos anoche en el Estadio Libertadores de América entre Independiente y Universidad de Chile, fueron un golpe directo al regreso de los visitantes en el fútbol argentino. Quedó en claro que no se pudo garantizar la seguridad en la cancha del rojo con público de las dos hinchadas. Telefono Chiqui Tapia.
OPINIÓN
Rojo vs "U": Golpe directo al regreso de los visitantes del Chiqui Tapia
Los hechos de violencia entre los hinchas de Independiente y “U” de Chile perjudicó a la idea del regreso de los visitantes del Chiqui Tapia.
¿Se cae la idea del Chiqui Tapia de la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino ?
Antes que nada, hay que aclarar algo, la violencia es violencia en cualquier torneo y no poder prevenirla también. Con esto queremos decir que por más que lo de anoche fue por Copa Sudamericana, y la Liga Profesional es otra cosa, está clara que ni el club local ni la policía encargada del evento deportivo pudieron garantizar la seguridad.
Ante estos hechos acontecidos ahora la pregunta va derecho a AFA y a Chiqui Tapia, si Independiente no pudo garantizar la seguridad en el partido ante “U” de Chile, ¿Cómo puede garantizarlo con los partidos por la liga local?
La respuesta es que no se podrá, este hecho, por más que lo hayan iniciado los hinchas del club chileno, demostró que la sociedad argentina está peor que en 2013 (año en que se prohibió la asistencia de los visitantes). Y cuando decimos peor hablamos desde el hincha común que va a la cancha y se transforma (porque seamos sinceros, no siempre la violencia la generan los barras, el fútbol genera una especie de ira al hincha normal que no se explica), hasta los dirigentes de Conmebol, pasando por los dirigentes del club local y la policía encargada del evento.
Ninguna de todas las pequeñas partes que forman un partido de fútbol están preparadas para un encuentro con ambas parcialidades. Claramente esto fue un aviso de que no es conveniente que vuelva el público visitante, porque lo que puede pasar es peor que hace 12 años, ya que hoy en los estadios está instalada la familia, y si llega a pasar algo como lo de anoche en la Liga Profesional, podemos lamentar otro tipo de víctimas.
Ya está claro que las familias se irán con el público visitante (en el partido por la fecha 4 entre Belgrano y Banfield, Golazo24 consultó a la salida del Gigante de Alberdi a las familias y todas coincidieron, cuando haya visitantes no irán, o irán los hombres solos sin su familia) pero si alguna decide seguir yendo puede haber consecuencias graves.
Con lo acontecido anoche AFA debe rever el tema de los visitantes, la sociedad no está lista y dudamos si lo estará, y repetimos, no importa si un torneo es por Conmebol y el otro por AFA, si la policía es de la Provincia o la Federal, no se puede garantizar un evento futbolístico sin violencia con público de ambas parcialidades.
En las próximas semanas veremos cómo influyó o no los hechos acontecidos anoche en la cancha de Independiente entre el local y la Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Sudamericana.
