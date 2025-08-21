Este supermercado se encuentra liquidando electrodomésticos a precios insólitos. Vas a poder conseguir una amplia variedad de artículos con grandes descuentos para que puedas equipar tu casa sin gastar de más. Apurate porque es por tiempo limitado y se terminan rápido.
IMPERDIBLE
Supermercado liquida electrodomésticos por menos de $15.000 y todos arrasan
Un reconocido supermercado está rematando electrodomésticos con descuentos imperdibles. Hay precios desde los $13.000.
Si estás buscando algún electrodoméstico en particular o necesitás hacer un regalo para alguien que recién se muda, no te podés perder estas ofertas en artículos seleccionados que lanzó un supermercado muy conocido.
Supermercado remata electrodomésticos muy baratos
Jumbo, Coto y Carrefour lanzaron promociones inéditas en electrodomésticos pequeños, las cuales van desde el 30% de descuento y también habilitaron cuotas sin interés. Vas a poder ahorrar muchísimo en estos artefactos.
Carrefour ofrece airfryer, yogurtera, jarra eléctrica, tostadoras y waffleras a precios imperdibles, donde algunos de estos artefactos cuestan $25.000. Coto, por su parte, tiene cortabarba a menos de $15.000 y también secadores de pelo, planchitas y más productos con amplias promociones.
Jumbo ofrece aspiradoras a menos de $300.000, freidoras de aire, cafeteras y muchos artefactos más que son ideales para equipar la casa. No te pierdas estas ofertas y las cuotas sin interés tanto en su página como web como en tiendas.
