Luis Caputo a los mercados: "No nos vamos a mover un ápice del programa económico"

"Silla eléctrica" y programa económico

"Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos, y nuestro presidente tiene una convicción y un compromiso con ls ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más dificil y por es nadie lo hizo en más de cien años”, elogió el funcionario a Milei y añadió en forma metafórica: “No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que está el presidente y hacer los mejor para los argentinos”.

"No nos vamos a mover un ápice del programa económico", subrayó en relación a las leyes que pueda aprobar el legislativo que atenten contra el equilibrio fiscal, en la visión del Gobierno.

Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas | #CouncilARG | 2025 Latin American Cities Conference

Al hablar sobre la sesión de ayer en la cámara baja, Caputo calificó de “trapisondas” las maniobras de los opositores y luego se abocó a realizar un repaso de la gestión económica de la Administración Milei.

“Vamos a seguir bajando regulaciones burocracias que les molesta a todos. Y vamos a seguir generando empleo y mejores salarios”, prometió.

“Nuestro objetivo es que la Argentina se convierta en el país más libre y de mayor crecimiento en los próximos 30 años”, concluyó.

