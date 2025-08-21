En un breve discurso en el Council of The Americas que se desarrolla este jueves (21/8) en el Hotel Alvear, el ministro de Economía, Luis Caputo intentó desdramatizar el revés parlamentario para el oficialismo en Diputados con un mensaje cuyo destinatario fueron los mercados, que suelen mirar las leyes que puedan atentar contra el equilibrio fiscal.
TRAS LA DERROTA LEGISLATIVA
Luis Caputo a los mercados: "No nos vamos a mover un ápice del programa económico"
En su discurso en el Council of The Americas este jueves (21/8), el ministro Luis Caputo buscó llevar calma a los mercados tras lo ocurrido en Diputados.
Luis Caputo: “Ni un ápice”
En el Council of The Americas, Caputo hizo especial mención a la derrota parlamentaria que sufrió el Gobierno en la Cámara de Diputados donde solo pudo blindar el veto a las mejoras en las jubilaciones, intentando quitarle importancia al hecho.
“Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios”, dijo Caputo.
El ministro también contó que siguió " los acontecimientos" en el legislativo pero que no le dio mayor relevancia porque lo consideró como una "una situación más" de la oposición con “el único objetivo de desestabilizar”.
“La gente quiere que aceleremos este cambio”, aseguró Caputo en relación a los próximos comicios legislativos y culpó a los opositores en el Congreso por realizar un “intento de desbaratar todo lo que estamos haciendo ”.
"Silla eléctrica" y programa económico
"Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos, y nuestro presidente tiene una convicción y un compromiso con ls ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más dificil y por es nadie lo hizo en más de cien años”, elogió el funcionario a Milei y añadió en forma metafórica: “No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que está el presidente y hacer los mejor para los argentinos”.
"No nos vamos a mover un ápice del programa económico", subrayó en relación a las leyes que pueda aprobar el legislativo que atenten contra el equilibrio fiscal, en la visión del Gobierno.
Al hablar sobre la sesión de ayer en la cámara baja, Caputo calificó de “trapisondas” las maniobras de los opositores y luego se abocó a realizar un repaso de la gestión económica de la Administración Milei.
“Vamos a seguir bajando regulaciones burocracias que les molesta a todos. Y vamos a seguir generando empleo y mejores salarios”, prometió.
“Nuestro objetivo es que la Argentina se convierta en el país más libre y de mayor crecimiento en los próximos 30 años”, concluyó.
