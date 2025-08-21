Kicillof: "está todo parado, el plan económico nacional entró en una fase de turbulencia"

"El gobierno de Milei tuvo tres fases hasta ahora: el blanqueo de US$ 20.000 millones; el préstamo del FMI y la liquidación de la cosecha con el dólar soja. Ahora entró en una fase de turbulencia e inestabilidad".

"CUANDO RECORRO LA PROVINCIA, NADIE ME PIDE MOTOSIERRA"

— Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 21, 2025

La campaña política 2025

“En mis recorridas por el territorio bonaerense veo enojo, decepción, indignación y daño. Hay algo que se terminó hace un tiempo. Ese entusiasmo, esa novedad, eso de que soy outsider, vengo a destruir la casta, eso está liquidado, es insostenible”.

“Por eso se aliaron con el PRO, lo de anticasta no le va más y empezó a virar hacia el antiperonismo, el antikirchnerismo".

La provincia tiene en construcción unas 8 mil casas en el Instituto de la Vivienda. Cuando asumimos, el Instituto hacía solo 80 por año. Mientras tanto, el Gobierno nacional nos paró 16 mil unidades habitacionales. La provincia tiene en construcción unas 8 mil casas en el Instituto de la Vivienda. Cuando asumimos, el Instituto hacía solo 80 por año. Mientras tanto, el Gobierno nacional nos paró 16 mil unidades habitacionales.

"Además, paró 1.000 obras de aguas, cloacas, centros de primera infancia, entre otros. Este chiste de cero obra pública que planteó Milei, si continúa, vamos a tener dos años sin obra pública. Esto no pasó en la historia de la Argentina. No pasa en ningún lugar del mundo".

"Lo que están haciendo los libertarios nos va a salir carísimo a los argentinos".

"No me queda duda que Milei viene a buscar a la Provincia un cheque en blanco"

Kicillof habló sobre las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre



— El Destape (@eldestapeweb) August 21, 2025

Los comicios del mes de septiembre

Milei ha dicho que si gana las elecciones va a ir a fondo con el ajuste. Hay que dejarse de dar vueltas con la lista, si me gusta o no. Hay mucho sommelier de boletas. Lo que necesitamos en las listas son compañeros que vayan a la Legislatura y al Congreso a votar en contra de estas barbaridades que hace. Milei ha dicho que si gana las elecciones va a ir a fondo con el ajuste. Hay que dejarse de dar vueltas con la lista, si me gusta o no. Hay mucho sommelier de boletas. Lo que necesitamos en las listas son compañeros que vayan a la Legislatura y al Congreso a votar en contra de estas barbaridades que hace.

"En estas elecciones legislativas necesitamos que el gobierno nacional ya no tenga los instrumentos para sostener sus vetos. Se juega un montón, esta es una oportunidad enorme. Hay que ponerle límite a Milei con el voto".

Finalmente, se refirió al escándalo por las supuestas coimas que Karina Milei y Lule Menem estarían cobrando a laboratorios y droguerías que trabajan con el sector salud.