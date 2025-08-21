“La micro economía te dice si la gente tiene laburo, si puede comprar la comida, si puede pagar los remedios, la nafta o los servicios” explicó en C5N el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
LA MACRO Y LA MICRO
Kicillof: "está todo parado, el plan económico nacional entró en una fase de turbulencia"
"Milei dice que estabilizó la macro y que la micro no es su problema, pero la micro es la vida de la gente” aseguró el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.
"El objetivo del plan de Milei es bastante claro: desindustrializar el país, entregar salarios bajos y tener un bajo nivel de empleo" sintetizó Kicillof. Se ha generado una enorme bicicleta financiera por un dólar quieto e intereses del 50%”.
El primer mandatario provincial recurrió a un ejemplo y mostró lo que ocurre en la ciudad de Mar del Plata:
El ex titular del Palacio de Hacienda hizo un análisis crudo sobre la situación económica de Argentina:
"El gobierno de Milei tuvo tres fases hasta ahora: el blanqueo de US$ 20.000 millones; el préstamo del FMI y la liquidación de la cosecha con el dólar soja. Ahora entró en una fase de turbulencia e inestabilidad".
La campaña política 2025
“En mis recorridas por el territorio bonaerense veo enojo, decepción, indignación y daño. Hay algo que se terminó hace un tiempo. Ese entusiasmo, esa novedad, eso de que soy outsider, vengo a destruir la casta, eso está liquidado, es insostenible”.
“Por eso se aliaron con el PRO, lo de anticasta no le va más y empezó a virar hacia el antiperonismo, el antikirchnerismo".
"Además, paró 1.000 obras de aguas, cloacas, centros de primera infancia, entre otros. Este chiste de cero obra pública que planteó Milei, si continúa, vamos a tener dos años sin obra pública. Esto no pasó en la historia de la Argentina. No pasa en ningún lugar del mundo".
"Lo que están haciendo los libertarios nos va a salir carísimo a los argentinos".
Los comicios del mes de septiembre
"En estas elecciones legislativas necesitamos que el gobierno nacional ya no tenga los instrumentos para sostener sus vetos. Se juega un montón, esta es una oportunidad enorme. Hay que ponerle límite a Milei con el voto".
Finalmente, se refirió al escándalo por las supuestas coimas que Karina Milei y Lule Menem estarían cobrando a laboratorios y droguerías que trabajan con el sector salud.