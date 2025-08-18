urgente24
Campaña feroz ( Javier Milei vs. Axel Kicillof ) y en USA Trump con Zelensky

FOTO: xAI / Grok.
Ni Javier Milei ni Axel Kicillof son candidatos en septiembre pero en 3 semanas compiten, anticipando 2027, horizonte lejano pero tanto....A nivel internacional, Trump recibe a Zelensky en Washington.

18 de agosto de 2025 - 09:25

EN VIVO

Javier Milei necesita un enemigo, siempre. Cristina Fernández de Kirchner también, y por eso todo estaba preparado para el gran choque que no ocurrió. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo impidió. La ausencia de CFK -cuya prisión, aún cuando sea domiciliaria, terminó con el mito de las turbas en la calle reclamando por ella- otorgó a Axel Kicillof el liderazgo que él anhelaba. Hora de demostrar liderazgo, aunque es diferente imaginarlo que concretarlo. La economía no arranca pero para el panperonismo no ha terminado el escarmiento popular por los fracasos, engaños y traiciones recientes. Kicillof debe demostrar que él resulta un liderazgo diferente. En cambio Milei debe domar a un posible competidor 2027 antes que crezca, y así festejar otra derrota del panperonismo y de la izquierda en general (miren Bolivia, al balotaje 2 fuerzas de centroderecha y si Evo Morales no se exilia irá preso esta vez, Chapare no será una trinchera suficiente para el pedófilo). Faltan apenas 3 semanas para el 07/09, cuando ocurrirá la 1ra. batalla. La otra será el 26/10. Serán 3 semanas en las que, además, hay que convencer a los electores que concurran a las urnas. No será fácil, con tanta frustración y ausencia de credibilidad dando vueltas. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump, anfitrión de Zelensky. Bienvenidos al VIVO del lunes 18/08, hoy producido por Agostina Cañete y Florencia Biagini.

--------------------------

Live Blog Post

Fentanilo asesino: Pericias claves

En el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya se cobró la vida de al menos 96 personas, este lunes comenzaron las pericias a historias clínicas de pacientes fallecidos, a quienes se les había administrado el opioide fabricado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A.

De acuerdo a fuentes del caso citadas por la agencia Noticias Argentinas, el análisis, a cargo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, se lleva a cabo sobre 20 planillas y permitirá constatar si los decesos están relacionados a fallas multiorgánicas provocadas por el medicamento adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.

El resultado de ese examen, sumado al informe por parte del Instituto Malbrán en el que se conocerá cómo ocurrieron las adulteraciones de las ampollas, es fundamental para que el juez Ernesto Kreplak defina si imputa al dueño de la firma, Ariel García Furfaro, y a todo su equipo

Live Blog Post

El Estado, principal deudor: Retenciones y el IVA

Bichos de campo:

"(...) En muchos casos los empresarios agropecuarios no tienen claro que el Estado es su principal deudor: basta con verificar en sus declaraciones juradas los montos de los saldos a favor en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los saldos técnicos surgen por la diferencia entre el IVA que se paga por la compra de insumos, servicios o inversiones necesarias para la producción y el que se cobra al momento de vender los granos.

El productor paga 24% de cuando contrata un seguro agrícola y 21% cuando adquiere fitosanitarios, semillas y silobolsas, además de cuando contrata servicios de acondicionamiento de granos, fletes, asesoramiento e intereses de deuda, entre otros. Solamente la compra de fertilizantes y las labores agrícolas están equiparadas con un IVA del 10,5%, que es el que se aplica en la comercialización de granos.

La red CREA en la última encuesta trimestral realizada en julio pasado relevó el saldo de IVA técnico presente en las empresas CREA y eso arrojó una cifra estimada de 26.400 $/ha (unos 21 u$s/ha). Se trata, en pesos constantes (ajustados por inflación), de la cifra más elevada desde julio 2017.

Sólo en la actividad agrícola extensiva, se estima que habría una suma equivalente a unos 700 millones de dólares de saldo acumulado al término de la campaña 2024/25, equivalente al 7% del gasto total estimado en implantación y desarrollo de los principales cultivos”, señala el último Reporte de Actualidad Agro CREA.

El problema de los saldos técnicos de IVA es que son regresivos y anti-federales porque perjudican a quienes realizan una mayor inversión tecnológica, a los que se encuentran en zonas más alejadas de los puertos y a quienes resultaron más afectados por desastres climáticos.

Los saldos técnicos de IVA sólo pueden ser recuperados a través de mayores ventas, disminución de compras o bien por medio de la instrumentación de medidas paliativas que impliquen un cambio de alícuotas tantos de las compras como de las ventas (...)".

Live Blog Post

Provincia por provincia: La inflación de julio y un techo del 2%

En el mes de julio de 2025, el IPC nacional marcó una suba del 1,9%, acelerando en 0,3 p.p respecto al mes previo (1,6% en junio), en línea con los pronósticos privados previos. Entre las jurisdicciones subnacionales que realizan relevamientos propios del IPC local, se observó una aceleración generalizada aunque la gran mayoría de los distritos pudo sostener el techo del 2%.

Interesantes datos que aporta el informe de Politikon Chaco:

"(...) Sólo dos distritos registraron alzas del IPC superiores al total país: CABA (2,5%) y Neuquén (2,1%), mientras que Córdoba, Mendoza y Santa Fe sostuvieron igual nivel de suba que el país (1,9%); por debajo de éste, se posicionaron Chaco (1,7%), San Lis (1,6%), Tucumán (1,5%), Jujuy (1,4%) y Río Negro (1,0%).

image

A nivel país, el acumulado del período enero a julio cerró con un alza del 17,3% y, en ese marco, cuatro distritos finalizaron el período con subas superiores: Neuquén (21,4%), Santa Fe (18,6%), Córdoba (18,6%) y CABA (18,1%); en el otro extremo, Río Negro registra la suba más leve con 10,9%.

El IPC país presentó una variación interanual del 36,6% y en ese contexto, cuatro provincias se ubican por encima de ese nivel con Neuquén a la cabeza (45,4%); por el contrario, en Río Negro se observa la menor variación interanual con 27,0%. Como puede observarse, no queda ningún distrito con subas interanuales mayor al 50% (...)".

07_IPC Provincias-Julio 2025
Live Blog Post

Internacionales: El adiós a la Izquierda en Bolivia tras 20 años | Trump cedió a los encantos de Putin, pero fija una cumbre con Zelensky | Gaza, víctima de una "política deliberada de hambre"

  • Tras 20 años en el poder, el oficialismo del MAS, en Bolivia, sufrió una contundente derrota en las urnas. Dos candidatos de centro derecha y de derecha, Rodrigo Paz Pereira y Samuel Doria Medina, fueron quienes se coronaron de gloria para la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente. Los marginados han sido el candidato oficialista Rafael Castillo, que quedó afuera del balotaje, y el exmandatario Evo Morales, inhabilitado y al margen de la contienda electoral.
  • Trump recibe en Washington al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a varios aliados europeos tras la cumbre en Alaska del viernes con Vladímir Putin y en medio de rumores de que Ucrania no recuperará a Crimea ni a los territorios que Rusia ha ganado en la guerra o a través de cuestionados plebiscitos.
  • Amnistía Internacional acusa abiertamente a Israel de llevar a cabo una política de hambre "deliberada" en Gaza.

Live Blog Post

Las ventas no repuntaron ni para el Día del Niño: Más en U24

NO SUMISA| Fulvia, mujer de Marco Antonio, tríada con Cleopatra y una rebelión por el césar

PASO AL COSTADO| Marixa Balli pegó el portazo en LAM: ¿Quién ocupará su lugar en el polémico panel?

INFORME DE CAME| Día del Niño: Ni las promociones alcanzaron para evitar el desplome del gasto promedio

"ES MEDIO BOLUDO ÉL"| Máxima tensión en Por el Mundo: Marley documentó la crisis de los hermanos Caniggia

MOTOR DEL DESARROLLO FEDERAL| Región Centro: Córdoba se conecta al sistema portuario de Santa Fe

DENUNCIA E INVESTIGACIÓN| Alerta pública: ANMAT prohibió un Ozempic trucho que había sido denunciado en julio

TRIBUNAL EN VIVO| Mirtha Legrand incomodó a Jey Mammón con la pregunta más temida en la TV

Live Blog Post

Ciclogénesis a la vista

La semana inicia con novedades: el martes 19 se espera un temporal que podría ser el más fuerte de la temporada. Un centro de bajas presiones avanzará desde el Litoral hacia Buenos Aires y traerá lluvias de esas que hacen historia: más de 80 mm en 24 horas, lo que normalmente cae en todo agosto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya activó la alarma.

El SMN emitió alertas amarillas para varias provincias. En el noreste del país la situación será explosiva: tormentas con ráfagas, granizo y descargas eléctricas. El norte de Santa Fe, Corrientes, Formosa, el este de Chaco y el sur de Misiones se preparan para acumulados de hasta 40 mm, con picos que podrían superar esa marca en pocos minutos.

En paralelo, otra alerta amarilla corre para Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos y el extremo norte bonaerense. Aquí la amenaza principal son las lluvias largas y constantes, que podrían dejar entre 30 y 60 mm, incluso más en algunos sectores. Una situación que promete empapar campos, rutas y ciudades sin pausa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1957413181766107607&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Dicen que ARCA necesita tecnología y hay 37% de evasión de IVA

3 declaraciones en El Cronista Comercial:

Juan Pazo, titular de ARCA, en el Colegio de Abogados de Buenos Aires: "No hubo inversión en tecnología en los últimos 7 años, cuando vos te juntas con principales reguladores del mundo, te das cuenta de que la aplicación de tecnología es la clave de recaudación". (Hablan de 37% de evasión del Impuesto al Valor Agregado cifra similar a la de 2001).

Florencia Fernández Sabella (LFS Tax): "ARCA viene con un año de demora en el proceso de la información del CRS. Por ejemplo, cuando se liquidan las declaraciones juradas del año 2024 trae por defecto como información complementaria la información del año 2023".

Off the record: "Pazo reconoció que los sistemas informáticos son un parche. La gestión anterior, la de Carlos Castagneto, no invirtió nada en tecnología. Deben tener problemas sistémicos", lo que dificulta la clasificación de la información que llegó de 145.000 cuentas".

Live Blog Post

Javier Milei no ha renunciado al Plan Colchón

En septiembre llega a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 2do. envío de información por el acuerdo FATCA con USA (es data 2024 sobre las cuentas de argentinos que hayan recibido ingresos desde US$ 10 en concepto de intereses desde septiembre de 2023 en adelante): Lucrecia Eterovich en El Cronista Comercial.

Todavía se desconoce el procesamiento del 1er. envío de información que llegó durante la gestión de Florencia Misrahi en la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"(...) Y como en el caso del acuerdo FATCA no se muestran saldos sino rentas exclusivamente, estimó que para las declaraciones juradas del año 2025 los contribuyentes se van a encontrar con información del año 2024 como sucede a nivel del CRS. (...)

"Ante las reiteradas consultas de El Cronista a fuentes oficiales de ARCA sobre el procesamiento del primer envío de información aseguraron que la comunicación se hará por los canales oficiales, pero revelaron que están trabajando en la modificación de un Decreto respecto al "plan colchón". En las últimas horas Pazo en una entrevista con A24 reconoció (...): "Tiene una buena y mala noticia. A pesar de no haber tenido tratamiento en el Congreso ya tenemos más de 10 mil inscriptos en el Régimen de Ganancias Simplificado (RSG) y esta operativo el régimen de simplificación de información". (...)

Y un off the record: "Si extienden el RSG a renta extranjera, el que se adhiere y paga bien el 2025 tiene bloqueo fiscal. Ó sea que por más que tenga una cuenta en USA no declarada en principio tiene bloqueado por los dólares del colchón -si sale la Ley- una especie de blanqueo".

Live Blog Post

The Wall Street Journal aconseja tener en cuenta

Novo Nordisk (NVO): La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó Wegovy, el popular medicamento para bajar de peso de Novo Nordisk, para tratar una enfermedad hepática.

TeraWulf (WULF): Google, de Alphabet, aumentará su inversión en la empresa de minería de bitcoin y computación con inteligencia artificial a aproximadamente US$ 3.200 millones.

Soho House (SHCO): Inversores liderados por uno de los mayores propietarios de hoteles de USA adquieren el operador de clubes de socios Soho House en una operación de US$ 2.700 millones.

UnitedHealth (UNH): Berkshire Hathaway ha tomado una participación en la aseguradora de salud en problemas.

First Solar (FSLR) y SunRun (RUN): Las previsiones de crédito fiscal para energías limpias resultaron menos restrictivas de lo previsto.

Dayforce (DAY): Bloomberg informó que la firma de capital privado Thoma Bravo está en conversaciones para comprarla.

Grand Canyon Education (LOPE): La Comisión Federal de Comercio desestimó una denuncia de la era Biden que acusaba a la empresa educativa de afirmar falsamente ser una organización sin fines de lucro.

Palo Alto Networks (PANW): La empresa de ciberseguridad publicará sus resultados trimestrales. Ya acordó la compra de CyberArk Software (CYBR) por US$ 25.000 millones.

Live Blog Post

Futuros del S&P 500 a la baja por incertidumbre sobre la Fed y la reunión por Ucrania

WSJ: "La brecha entre los costos de endeudamiento a corto y largo plazo en USA se está ampliando, lo que refleja la convicción de los inversores de que la Reserva Federal recortará las tasas incluso cuando la inflación parece acelerarse."

Los bonos del Tesoro a 30 años cerraron el viernes 15/08 con un rendimiento de 1,08 punto porcentual más que sus equivalentes a 5 años: la brecha más grande desde octubre de 2021, según Dow Jones Market Data.

Los inversores estiman una probabilidad de 2 sobre 3 que en 2026 los tipos de interés estarán al menos 1 punto porcentual menos, según la herramienta FedWatch del CME Group. Los tipos se encuentran entre el 4,25% y el 4,5%.

Las actas de la reunión de julio de la Fed se publicarán el miércoles 20/08, explicando qué sucedió en las deliberaciones de los responsables de la política monetaria. Los banqueros centrales se reunirán en Wyoming para el simposio anual de Jackson Hole, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar el viernes 22/08.

Antes, Trump se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos en Washington DC. La reunión es hoy lunes 18/08 y le sigue a la cumbre que Trump mantuvo con el presidente Vladimir Putin, tras la cual aconsejó a Ucrania alcanzar un acuerdo de paz con Moscú.

Live Blog Post

Raro pero previsible: Facundo Manes otra vez sin aliados

Facundo Manes será candidato a senador nacional en Ciudad de Buenos Aires con una lista propia: se frustró su acuerdo con Provincias Unidas.

Varios políticos que dicen conocerlo habían realizado apuestas al respecto: ellos insisten en que en el 'Mundo Manes' sólo hay lugar para Manes.

Tras su lanzamiento en Tigre, junto al intendente hoy candidato a senador provincial Julio Zamora, Manes presentó una propuesta junto al cordobés Juan Schiaretti para una alternativa nacional.

Cuando se inscribieron las alianzas en provincia de Buenos Aires para las elecciones del 07/09, Manes figuró en una de las fotos de Somos Buenos Aires.

Pero luego Manes decidió buscar un frente que auspicie su candidatura a diputado nacional: su mandato finaliza el 09/12. Entonces él comenzó a dialogar con Provincias Unidas.

Luego surgió la disputa entre Manes y Florencio Randazzo.

Manes terminó en CABA. Él decidió dejar la provincia de Buenos Aires y bucar otro electorado. Pero ha terminado solitario.

La nómina propia de Manes se llama Para Adelante, y lo acompaña el sello del GEN, auspiciado por Margarita Stolbizer, quien rompió con Somos Bueno Aires.

.

Embed
Live Blog Post

96 muertos y alerta: Fentanilo asesino, nadie preso

Ya son 96 las muertes registradas en distintos puntos del país. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el estado de alarma y reclamó medidas urgentes al Gobierno (maldito Anmat que tantos años hizo 'la vista gorda' con Jorge Salinas y Ariel García Furfaro) y a la Justicia, para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.

El secretario general de la entidad, Julio Dunogen, advirtió que “las bacterias que contaminaron esa producción de fentanilo son letales”, y recordó que el organismo había emitido una alerta temprana sobre el riesgo de circulación del opioide en condiciones inseguras.

En un comunicado, el Colegio de Médicos exigió: “La detección temprana y el retiro del producto son claves para evitar consecuencias graves”.

La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), había advertido el 13/08: “El fentanilo es un opioide sintético de uso exclusivamente hospitalario, con altísima potencia analgésica y un margen terapéutico extremadamente estrecho. Cualquier alteración en su composición puede provocar efectos letales en cuestión de minutos”.

FEMEBA denunció que la Anmat enfrenta limitaciones operativas por falta de recursos humanos, técnicos y presupuestarios, lo que compromete su capacidad de inspección y auditoría. Por eso, pidió

  • fortalecer la trazabilidad de opioides,
  • garantizar auditorías rigurosas y
  • actualizar los protocolos hospitalarios para proteger a la población.

Embed
Live Blog Post

Inglorious Return: Lunes de encajes remunerados

Las entidades financieras necesitaban el miércoles 13/08, según Ámbito Financiero, $2 billones para cumplir con las normas de inmovilidad (encajes bancarios o efectivo mínimo) según las normas vigentes hasta ese momento.

Ese miércoles, el Tesoro trató de renovar $15 billones de deuda pública, pero apenas consiguió el 61% pese a convalidar tasas del 70%.

El jueves 14/08, el BCRA modificó los encajes y ahora tendrían que integrar otros $4 billones más.

Entonces, el objetivo es 'aspirar' la plaza de pesos mediante una licitación de bonos de deuda fuera de programa: una letra TAMAR, de rendimiento variable que se ajusta por la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas.

El BCRA permitirá usar esos TAMAR que ofrecerá el Tesoro.

Para el mercado es el retorno de pasivos remunerados, aún cuando ahora el interés lo pague el Tesoro Nacional y no el BCRA.

Embed

--------------------------

Más noticias en Urgente24

