Campaña feroz ( Javier Milei vs. Axel Kicillof ) y en USA Trump con Zelensky

Javier Milei necesita un enemigo, siempre. Cristina Fernández de Kirchner también, y por eso todo estaba preparado para el gran choque que no ocurrió. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo impidió. La ausencia de CFK -cuya prisión, aún cuando sea domiciliaria, terminó con el mito de las turbas en la calle reclamando por ella- otorgó a Axel Kicillof el liderazgo que él anhelaba. Hora de demostrar liderazgo, aunque es diferente imaginarlo que concretarlo. La economía no arranca pero para el panperonismo no ha terminado el escarmiento popular por los fracasos, engaños y traiciones recientes. Kicillof debe demostrar que él resulta un liderazgo diferente. En cambio Milei debe domar a un posible competidor 2027 antes que crezca, y así festejar otra derrota del panperonismo y de la izquierda en general (miren Bolivia, al balotaje 2 fuerzas de centroderecha y si Evo Morales no se exilia irá preso esta vez, Chapare no será una trinchera suficiente para el pedófilo). Faltan apenas 3 semanas para el 07/09, cuando ocurrirá la 1ra. batalla. La otra será el 26/10. Serán 3 semanas en las que, además, hay que convencer a los electores que concurran a las urnas. No será fácil, con tanta frustración y ausencia de credibilidad dando vueltas. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump, anfitrión de Zelensky. Bienvenidos al VIVO del lunes 18/08, hoy producido por Agostina Cañete y Florencia Biagini.
Fentanilo asesino: Pericias claves
En el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya se cobró la vida de al menos 96 personas, este lunes comenzaron las pericias a historias clínicas de pacientes fallecidos, a quienes se les había administrado el opioide fabricado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A.
De acuerdo a fuentes del caso citadas por la agencia Noticias Argentinas, el análisis, a cargo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, se lleva a cabo sobre 20 planillas y permitirá constatar si los decesos están relacionados a fallas multiorgánicas provocadas por el medicamento adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.
El resultado de ese examen, sumado al informe por parte del Instituto Malbrán en el que se conocerá cómo ocurrieron las adulteraciones de las ampollas, es fundamental para que el juez Ernesto Kreplak defina si imputa al dueño de la firma, Ariel García Furfaro, y a todo su equipo