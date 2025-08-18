Campaña feroz ( Javier Milei vs. Axel Kicillof ) y en USA Trump con Zelensky

Live Blog Post

El Estado, principal deudor: Retenciones y el IVA

Bichos de campo:

"(...) En muchos casos los empresarios agropecuarios no tienen claro que el Estado es su principal deudor: basta con verificar en sus declaraciones juradas los montos de los saldos a favor en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los saldos técnicos surgen por la diferencia entre el IVA que se paga por la compra de insumos, servicios o inversiones necesarias para la producción y el que se cobra al momento de vender los granos.

El productor paga 24% de cuando contrata un seguro agrícola y 21% cuando adquiere fitosanitarios, semillas y silobolsas, además de cuando contrata servicios de acondicionamiento de granos, fletes, asesoramiento e intereses de deuda, entre otros. Solamente la compra de fertilizantes y las labores agrícolas están equiparadas con un IVA del 10,5%, que es el que se aplica en la comercialización de granos.

La red CREA en la última encuesta trimestral realizada en julio pasado relevó el saldo de IVA técnico presente en las empresas CREA y eso arrojó una cifra estimada de 26.400 $/ha (unos 21 u$s/ha). Se trata, en pesos constantes (ajustados por inflación), de la cifra más elevada desde julio 2017.

Sólo en la actividad agrícola extensiva, se estima que habría una suma equivalente a unos 700 millones de dólares de saldo acumulado al término de la campaña 2024/25, equivalente al 7% del gasto total estimado en implantación y desarrollo de los principales cultivos”, señala el último Reporte de Actualidad Agro CREA.

El problema de los saldos técnicos de IVA es que son regresivos y anti-federales porque perjudican a quienes realizan una mayor inversión tecnológica, a los que se encuentran en zonas más alejadas de los puertos y a quienes resultaron más afectados por desastres climáticos.

Los saldos técnicos de IVA sólo pueden ser recuperados a través de mayores ventas, disminución de compras o bien por medio de la instrumentación de medidas paliativas que impliquen un cambio de alícuotas tantos de las compras como de las ventas (...)".