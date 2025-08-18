Marixa Balli pegó el portazo en LAM: ¿Quién ocupará su lugar en el polémico panel?

image

El estilo frontal y el carisma popular de Marixa aportaban información y momentos descontracturados al programa, y su ausencia se va a sentir en las próximas emisiones, aun cuando Ángel ya confirmó que Mónica Farro y Adabel Guerrero se sumarán al panel.

Lo que no se vio: Decisiones, ofertas y cambios en LAM

La renuncia de Marixa no fue completamente espontánea. Según Diana Zurco en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), "Marixa Balli habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes. Estamos hablando de ‘Por el mundo’ con Marley". La periodista agregó: "Le bajaron el pulgar desde la producción de LAM. Le pusieron un ultimátum: ‘Si vas, te tenés que ir’", sumando que existieron "algunos vaivenes e incomodidades entre Marixa y la productora" que aceleraron la decisión de irse.

Esto incluye el escándalo de julio, cuando Marixa fue desplazada de la conducción en favor de Pepe Ochoa. Ángel explicó en Infama (América TV): "Era un día muy picante, con todos los temas de la semana de Benjamín Vicuña y todas esas cosas, y Pepe como está en la producción tenía muy en mente el programa. Marixa llega ocho menos cinco y no le podían explicar todo lo que había pasado en un día", aclarando que, como panelista, Marixa debía aceptar las decisiones del conductor.

image Mónica Farro y Adabel Guerrero se suman al programa tras la partida de Marixa. La producción busca mantener el dinamismo y la química del panel con estas incorporaciones.

Por su parte, Mónica Farro, nueva panelista, se mostró ilusionada con la incorporación: "Fui reemplazo tantas veces y durante tantos años. Ahora estoy feliz de la vida por ocupar mi silla. Ángel me llamó y enseguida le dije que sí". También destacó la buena relación con el equipo y el saludo de Marixa: "Marixa me escribió un mensajito hermoso para darme la bienvenida".

Ahora, LAM encara una nueva etapa con caras conocidas y otras que regresan, dejando en evidencia que la televisión argentina sigue siendo un terreno de decisiones rápidas, proyectos que se cruzan y vínculos personales que, cuando son sólidos, sobreviven fuera de cámara.

Embed MARIXA BALLI SE DESPIDE DE LAM



"Decidí dar un paso al costado"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/fZO60DFK1f — América TV (@AmericaTV) August 16, 2025

-------------------------------------------------------------------

