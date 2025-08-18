La renuncia de Marixa Balli a LAM sorprendió a propios y extraños. Después de varios meses con su estilo frontal y su carisma inconfundible, la panelista decidió dar un paso al costado y cerrar un ciclo breve que dejó marca. Ahora, el programa ya piensa en nuevas incorporaciones para seguir moviendo el panel y mantener la chispa que la caracterizó.
Marixa Balli pegó el portazo en LAM: ¿Quién ocupará su lugar en el polémico panel?
Marixa Balli se despidió de LAM tras una salida emotiva y sorpresiva. Ahora el programa suma nuevas caras al panel para seguir con su dinámica habitual.
Cómo se vivió la despedida de Marixa Balli
El viernes 15/08, Ángel De Brito tomó el control del final del programa para dar la noticia: "Hoy Marixa se despide de nosotros, fue un placer tenerte. La vamos a extrañar mucho". La reacción de Marixa fue inmediata: entre lágrimas, expresó: "Los amo. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz", y agregó que necesitaba un cambio personal y profesional.
En ese momento también habló de su nuevo proyecto: "Empiezo con un nuevo local de Xurama. Le puse toda mi energía y estoy muy agotada, pero estoy feliz. Los quiero a todos". La salida también mostró la solidez del vínculo entre panelistas y conductor, en un ambiente donde normalmente abundan las internas y las chicanas.
Ángel, por su parte, compartió un mensaje en Instagram: "Mi Cachaquita querida, nos llevamos noches inolvidables en #LAM y miles de recuerdos, cenas, cumples, eventos, enigmáticos, secretos, silencios, miradas, risas y abrazos. Te quiero diosa tropical, hasta la próxima".
La respuesta de Marixa no dejó dudas: "Ángel querido, me despido con gratitud y admiración. Fue una oportunidad increíble. Gran maestro. Sos único en lo que hacés y te merecés todo lo mejor".
El estilo frontal y el carisma popular de Marixa aportaban información y momentos descontracturados al programa, y su ausencia se va a sentir en las próximas emisiones, aun cuando Ángel ya confirmó que Mónica Farro y Adabel Guerrero se sumarán al panel.
Lo que no se vio: Decisiones, ofertas y cambios en LAM
La renuncia de Marixa no fue completamente espontánea. Según Diana Zurco en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), "Marixa Balli habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes. Estamos hablando de ‘Por el mundo’ con Marley". La periodista agregó: "Le bajaron el pulgar desde la producción de LAM. Le pusieron un ultimátum: ‘Si vas, te tenés que ir’", sumando que existieron "algunos vaivenes e incomodidades entre Marixa y la productora" que aceleraron la decisión de irse.
Esto incluye el escándalo de julio, cuando Marixa fue desplazada de la conducción en favor de Pepe Ochoa. Ángel explicó en Infama (América TV): "Era un día muy picante, con todos los temas de la semana de Benjamín Vicuña y todas esas cosas, y Pepe como está en la producción tenía muy en mente el programa. Marixa llega ocho menos cinco y no le podían explicar todo lo que había pasado en un día", aclarando que, como panelista, Marixa debía aceptar las decisiones del conductor.
Por su parte, Mónica Farro, nueva panelista, se mostró ilusionada con la incorporación: "Fui reemplazo tantas veces y durante tantos años. Ahora estoy feliz de la vida por ocupar mi silla. Ángel me llamó y enseguida le dije que sí". También destacó la buena relación con el equipo y el saludo de Marixa: "Marixa me escribió un mensajito hermoso para darme la bienvenida".
Ahora, LAM encara una nueva etapa con caras conocidas y otras que regresan, dejando en evidencia que la televisión argentina sigue siendo un terreno de decisiones rápidas, proyectos que se cruzan y vínculos personales que, cuando son sólidos, sobreviven fuera de cámara.
