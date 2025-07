Yanina Latorre fulminó a Marixa Balli y en LAM podría haber una baja inesperada

Y agregó que a Marixa no le faltó el respeto nadie: “Lo que pasó es que ese día había que tratar temas jodidos como la separación de Nico Vázquez, y pusieron a Pepe por eso, no fue contra ella”. También dijo que jamás le pidió a Ángel conducir, pero que cuando le tocó, lo hizo por lealtad: "Yo me lo gané por laburo, no porque lo pedí. Estoy desde que empezó este programa".

image.png Yanina Latorre bancó a la producción y afirmó que LAM es Ángel de Brito, el único conductor. Dijo que Marixa se enojó con Ángel pero descarga con los demás y que ella sigue firme.

Yanina, que también conduce SQP y está en la radio, se mostró cansada de las internas: “No estoy para pelearme con nadie, yo laburo todo el día y no me meto en los camarines”. Pero no dudó en marcar la cancha: “Marixa se enojó con Ángel, pero no se le anima y se la agarra con los demás”.

Sobre el final, dejó bien claro que no se va ni a palos: "Hasta fin de año sigo en LAM. Tengo tres años firmados con América. No me voy ni de LAM, ni de América, ni de SQP. Estoy feliz con mi programa".

Nadie sabe si Marixa va a seguir o si la interna ya la rompió todo. En LAM ya no hay paz, y si Ángel no vuelve pronto, esto puede terminar mal.

