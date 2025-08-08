Ángel de Brito se ausentó de LAM y encendió rumores sobre la continuidad del ciclo

image En una entrevista, De Brito calificó a sus angelitas con nombres y adjetivos directos. Destacó a Pepe Ochoa como su mejor reemplazo y aseguró que no ve a nadie como su sucesor.

No se quedó ahí: "La más falsa del panel, que la tengo ahora, es Juli Argento. Eso me dicen", soltó sin filtro. Y cerró con una frase que muchos leyeron como autodefinición de época: "¿El futuro Ángel de Brito? Ninguno".

Con más de 160 angelitas en su historial y una marca personal construida a base de preguntar lo que otros no se animan, el conductor sabe que su nombre es parte del ADN de LAM. Por eso, su "No" pesa más que un rumor. Si decide bajarse, sería más que un cambio de conductor: sería el cierre de un estilo de televisión que, guste o no, marcó agenda durante casi una década.

