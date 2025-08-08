Ángel de Brito pegó el faltazo a LAM y dejó a Nazarena Vélez al frente, pero lo que parecía un simple día libre terminó con una respuesta suya que hizo ruido en redes. Con apenas una palabra, el conductor puso a todos a preguntarse si el programa más filoso de la tele está por vivir un giro inesperado.
¿QUÉ QUISO DECIR?
Ángel de Brito se ausentó de LAM y encendió rumores sobre la continuidad del ciclo
Este jueves 07/08, Nazarena Vélez se puso al frente de LAM tras la ausencia de Ángel de Brito. La explicación del conductor en sus redes sorprendió a todos.
Se ausentó Ángel de Brito y dejó una bomba en redes
El jueves 07/08 a la noche, LAM abrió sin el saludo habitual de De Brito. Nazarena Vélez se sentó en la silla principal y llevó la conducción. Horas antes, él mismo había explicado en X: "Hoy me tomé el día en Bondi y LAM". Nada más. El detalle que transformó la anécdota en tema fue lo que pasó después: en su sección de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le tiró "¿Hay LAM para rato?" y Ángel contestó: "No".
No es la primera vez que circulan rumores sobre un posible final del programa, pero esta vez la respuesta vino directa del conductor. LAM, que arrancó en 2016 por El Trece y desde 2022 se emite en América TV en horario central, se ganó un lugar como uno de los ciclos más comentados en redes y con más cruces memorables en vivo. Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Andrea Taboada, Graciela Alfano, Marixa Balli y muchas más pasaron por ese panel.
Desde América no hubo declaraciones y las angelitas actuales tampoco salieron a calmar el ruido. En un medio donde a veces la estrategia publicitaria se disfraza de noticia, la duda es si este "No" es un adelanto real o un movimiento para medir reacciones.
Definiciones sin filtro y un futuro sin reemplazo
En una entrevista reciente, De Brito se prendió a un juego de definiciones y dejó títulos para todos. "La más reina del panel es Yanina Latorre. La más quilombera, Graciela Alfano. La más complicada para la producción, Marixa Balli", disparó. También señaló que Pepe Ochoa fue "el mejor reemplazo" de su conducción, algo que ya había generado roces cuando lo eligió por encima de otras angelitas.
No se quedó ahí: "La más falsa del panel, que la tengo ahora, es Juli Argento. Eso me dicen", soltó sin filtro. Y cerró con una frase que muchos leyeron como autodefinición de época: "¿El futuro Ángel de Brito? Ninguno".
Con más de 160 angelitas en su historial y una marca personal construida a base de preguntar lo que otros no se animan, el conductor sabe que su nombre es parte del ADN de LAM. Por eso, su "No" pesa más que un rumor. Si decide bajarse, sería más que un cambio de conductor: sería el cierre de un estilo de televisión que, guste o no, marcó agenda durante casi una década.
-------------------------------------------------------------------
