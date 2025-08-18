"En el barro" prende fuego Netflix: Qué confesaron las protagonistas sobre su beso

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix)

Más allá del ruido que generó en redes, la reacción de las actrices mostró que el debut actoral de Becerra generó impacto real habiendo de por medio preparación, riesgo y visibilidad. Ella junto a Zenere (que viene de ponerse en la piel de Nahir Galarza en la serie Nahir) lograron que un momento de ficción se convierta en conversación cultural.

La trama que engancha y la estrategia detrás del spin-off

"En el barro" sigue la vida dentro de La Quebrada, una cárcel de mujeres donde distintas tribus controlan el día a día y la supervivencia es el único objetivo. Gladys Guerra, "la Borges", junto a otras internas, debe adaptarse rápidamente a un universo hostil, donde los vínculos con afuera se convierten en el motor de la esperanza.

El spin-off de Sebastián Ortega se diferencia de El Marginal por su enfoque en las historias femeninas, el poder de los grupos dentro del penal y los desafíos de las relaciones interpersonales bajo presión. Cada personaje trae su pasado y sus armas personales, transformando la serie en un análisis de resistencia y estrategia social dentro de un microcosmos cerrado.

image La serie muestra la vida dentro de La Quebrada y los desafíos de las internas. El enfoque en historias femeninas y conflictos internos la posiciona como lo más visto en Netflix Argentina.

El estreno, disponible desde el jueves en Netflix, ya se posicionó como la serie más vista de la plataforma en Argentina, confirmando que esa combinación de historia intensa con rostros jóvenes conocidos genera conversación inmediata. Para la industria local, "En el barro" representa un modelo de cómo las producciones argentinas pueden competir con cualquier contenido internacional cuando se arriesgan en temáticas, estética y casting.

