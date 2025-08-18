Tiene 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que todos recomiendan

En este drama muy intenso que presenta Netflix no vas a poder despegar la mirada de la pantalla. Además, también mezcla otro tipo de emociones que sin duda hacen a la historia y generan ganas de verla de principio a fin.
Una miniserie de Netflix que arrasa
Esta miniserie es No me conocen y tiene una de las historias más aclamadas de Netflix. Es una serie de suspenso que rápidamente te atrapa con su trama policial y bien dramática. No te la pierdas.
Esta serie está basada en una novela policial la cual narra la historia de un hombre acusado de homicidio. En el alegato final del juicio este hace una jugada increíble donde se conoce una historia inesperada.
A lo largo de sus cuatro capítulos vas a tener muchísimo por ver y analizar. Es de esas series que te mantienen en vilo desde el primer momento. No te la pierdas.
