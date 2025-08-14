urgente24
La miniserie de 8 episodios que arrasa en Netflix y se ve en una tarde

Netflix tiene una miniserie imperdible que vas a poder ver en pocas horas. De las más aclamadas por los usuarios.

14 de agosto de 2025 - 08:54
La miniserie que todos elogian en Netflix.

Netflix sigue cautivando a los usuarios con sus series y esta vez la recomendación es una miniserie que es un éxito. Se trata de una producción de apenas 8 episodios que te va a mantener en el foco de principio a fin, con muchas escenas que sin duda son memorables.

En esta miniserie la historia llama muchísimo la atención y también dónde transcurre la misma. Una mirada a lo más profundo de una comunidad que, sin duda, mantiene a todos en alerta.

La miniserie que arrasa en Netflix

Esta miniserie mexicana se llama El secreto del río y transcurre en una comunidad indígena. La misma devela el rol de género en estas comunidades con una mirada sumamente interesante. Es imperdible.

La producción de Alberto Barrera se convirtió en una de las más aclamadas de Netflix. La misma cuenta la historia de un niño que se hace amigo de otro que pertenece a una comunidad indígena. Ambos son unidos por un secreto que pronto verá la luz.

A lo largo de los ocho episodios se van desenterrando muchas personalidades, rituales, secretos y sin duda el día a día de esta comunidad que despierta muchísimo interés.

