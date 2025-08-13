No llegará a Argentina, pero la nueva película con Pedro Pascal y Emma Stone es un éxito

Pascal: el actor que Hollywood necesita pero teme

Mientras Pascal se prepara para Avengers: Doomsday y The Mandalorian and Grogu, Eddington demuestra su versatilidad. No es solo Din Djarin o Mr. Fantastic: es un actor que abraza proyectos arriesgados cuando otros huyen hacia lo comercialmente seguro.

image

La estrategia de A24 de lanzar Eddington directo al streaming revela algo más profundo: el cine de autor encuentra su verdadero hogar en las plataformas digitales, donde las audiencias buscan contenido auténtico sin las presiones de la taquilla del primer fin de semana.

Eddington no llegará a Argentina en cines, pero ya está disponible para que descubras por qué Hollywood prefiere que pase desapercibida.

