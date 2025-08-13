Pedro Pascal no para de sorprender. Su última película, Eddington, protagonizada junto a Joaquín Phoenix y Emma Stone, acaba de demostrar que el fracaso en cines no significa fracaso total. Después de recaudar apenas 11 millones de dólares contra un presupuesto de 25 millones, A24 tomó una decisión desesperada: lanzarla en Prime Video, Apple TV+ y Fandango at Home.
CON JOAQUIN PHOENIX
No llegará a Argentina, pero la nueva película con Pedro Pascal y Emma Stone es un éxito
Pedro Pascal tuvo varias aparaciones en cines Argentinos, pero, su mejor película, no llegó al país. Acá te contamos la joya que se perdió Argentina.
El Western que desafía a Hollywood con pedro Pascal
Esta jugada no es casualidad. En un mercado saturado donde Jurassic World Rebirth arrasó con 800 millones globales y Superman de James Gunn superó los 575 millones, Eddington quedó sepultada. Pero acá está lo que te están ocultando: la película dirigida por Ari Aster está generando un boca a boca imparable en streaming.
Eddington no es tu típico western. Ambientada en Nuevo México, narra el enfrentamiento entre un sheriff y el alcalde de un pequeño pueblo que desata un conflicto brutal. Ari Aster, el genio detrás de Hereditary, construye una narrativa que incomoda a los ejecutivos de estudio por su crudeza y honestidad.
Con un 68% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y 64% del público, las calificaciones "mediocres" esconden una realidad: esta película dice verdades que molestan. En julio, competir contra gigantes como Los Cuatro Fantásticos (donde Pascal también protagoniza como Reed Richards) era una misión imposible.
Pascal: el actor que Hollywood necesita pero teme
Mientras Pascal se prepara para Avengers: Doomsday y The Mandalorian and Grogu, Eddington demuestra su versatilidad. No es solo Din Djarin o Mr. Fantastic: es un actor que abraza proyectos arriesgados cuando otros huyen hacia lo comercialmente seguro.
La estrategia de A24 de lanzar Eddington directo al streaming revela algo más profundo: el cine de autor encuentra su verdadero hogar en las plataformas digitales, donde las audiencias buscan contenido auténtico sin las presiones de la taquilla del primer fin de semana.
Eddington no llegará a Argentina en cines, pero ya está disponible para que descubras por qué Hollywood prefiere que pase desapercibida.
