The Last Of Us pasó de ser la favorita de HBO a perder el 50% de su audiencia y a Pedro Pascal

Abby toma el control: ¿acierto o error fatal?

La confirmación oficial sitúa a Dever como la estrella indiscutible de la próxima entrega, siguiendo el mismo camino que el videojuego al cambiar el foco de Ellie hacia Abby. Esta transición narrativa ya generó controversias entre los gamers cuando se lanzó The Last of Us Part II.

Durante el panel, Rob McElhenney bromeó con Dever sobre su papel: "¡Mataste al novio de América! ¡Asesinaste brutalmente al novio de América con un palo de golf!", haciendo referencia al controvertido destino de Joel, interpretado por Pedro Pascal.

La actriz defendió su participación afirmando que "la controversia alrededor de Abby nunca fue realmente una preocupación para mí", aunque reconoció la presión que implica liderar una franquicia con audiencias en declive. Los creadores apuestan fuerte por esta nueva dirección, pero los números actuales plantean serias dudas sobre la recepción que tendrá esta decisión entre los televidentes casuales.

Los videojuegos ya vivieron esta fractura

La polémica no es nueva para la franquicia. Cuando Naughty Dog lanzó The Last of Us Part II en 2020, la decisión de matar a Joel y centrar gran parte de la narrativa en Abby dividió profundamente a la comunidad gamer. Muchos jugadores sintieron que la saga perdió su esencia emocional al alejarse de la dupla Joel-Ellie que conquistó corazones en la primera entrega.

El cambio de perspectiva narrativa generó tal controversia que algunos fanáticos llegaron a boicotear el juego, considerando que traicionaba el legado del personaje más querido de la serie. Ahora, HBO replica exactamente esta misma fórmula controvertida, arriesgando el futuro de una adaptación que ya muestra signos de fatiga en su audiencia.

La verdadera es pregunta: ¿vale la pena el riesgo mientras hay un claro declive de audiencia? Parece sumar leña al fuego.

