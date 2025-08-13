Escalofriante: El viaje en Uber que dejó aterrada a una joven

El desenlace inmediato de la situación revela aspectos aún más escalofriantes. Cuando el conductor percibió la llegada inminente de la policía, su comportamiento cambió radicalmente, frenando abruptamente el auto. Sin embargo, la revisión del vehículo expuso elementos que confirman las sospechas más siniestras: "Él tenía un machete en el baúl y sogas", detalló Luciana, objetos que difícilmente puedan justificarse como herramientas de trabajo para un conductor de aplicación.

No obstante, es allí donde radica uno de los puntos más controvertidos del episodio. A pesar de los elementos encontrados y la clara desviación del recorrido, la respuesta institucional resultó desconcertante. "El oficial me dijo que no le podían hacer nada porque mi hija no había sido agredida", explicó Luciana. Esta postura oficial llevó a que el conductor recuperara su libertad, generando indignación en la familia y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial.

"Esto debería ser considerado un intento de secuestro", sostuvo Luciana, y las redes la apoyaron.

Redes cuestionan la respuesta policial

Las redes sociales amplificaron inmediatamente el caso, generando un debate que expone diferentes aristas del problema. "Después tratan de loca a una mina por asustarse con una llamada o por tirarse del auto cuando cambian de ruta. Cuando confían pasan estas cosas", expresó un usuario en X, visibilizando cómo las mujeres enfrentan constantemente el dilema entre seguridad personal y normalización social de situaciones potencialmente peligrosas.

"El policía del patrullero debería tener alguna causa por mala ejecución de las tareas. ¿Cómo vas a dejar ir a un tipo que claramente iba a secuestrar?", cuestionó otro cibernauta, apuntando directamente contra la respuesta policial.

El contraste tecnológico también emergió en los comentarios: "Menos mal que fue un Uber en dónde podés seguir el viaje y tenés todos los datos del auto y conductor. Si hubiese sido un taxi, no hubieran podido hacer nada". Esta observación destaca cómo las herramientas digitales pueden funcionar como mecanismos de protección, aunque claramente insuficientes cuando fallan los controles previos sobre quién accede a conducir.

