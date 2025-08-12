Panelista arruina la imagen de Mariana Brey y asegura que trabajar con ella es "insalubre"

El detonante surgió cuando Pazos desarrollaba minuciosamente los fundamentos que llevaron a la Justicia a confirmar la condena contra la expresidenta. Sin embargo, cuando la periodista comenzó a analizar la posibilidad de que Fernández de Kirchner solicitara cumplir su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, Brey experimentó una reacción que evidenció cuán profundas son las diferencias ideológicas que atraviesan la mesa de "A la Barbarossa".

La panelista no tardó en expresar su posición. Su planteo fue categórico: la exmandataria debería ser tratada "como una ciudadana más" y, por consiguiente, tendría que cumplir su condena "en una cárcel común". Pero el argumento de Brey no se detuvo ahí, sino que escaló hacia un territorio mucho más controversial al establecer una comparación que generaría el verdadero punto de quiebre de la discusión.

"Ella le habló al pueblo desde el balcón, si es tan cercana a ellos, cuál sería el miedo de ir a una cárcel común. Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70", lanzó sin ningún tipo de filtro.

La fuerte comparación de Mariana Brey que incomodó al aire

La analogía entre la situación de Cristina Kirchner y la de los condenados por delitos de lesa humanidad provocó un efecto inmediato en el ambiente. Georgina Barbarossa, experimentada en el manejo de situaciones complicadas, intentó ejercer su rol de conductora para descomprimir la atmósfera que se había vuelto irrespirable. "Bajá un cambio, Mariana. Una cosa es un genocida, que un horror, una cosa espantosa... Vos no habías nacido… Y otra cosa es que una expresidenta vaya a la cárcel siendo mayor de cierta edad", puntualizó, tratando de establecer límites claros entre ambas situaciones.

No obstante, el intento de Barbarossa por apaciguar los ánimos resultó insuficiente. Nancy Pazos, quien había permanecido relativamente contenida durante los primeros intercambios, decidió abandonar cualquier pretensión de diplomacia televisiva. "Pará un minutito. Vamos por partes…", comenzó, pero su crítica apuntó directamente a la metodología de debate de su compañera, específicamente a las constantes interrupciones que, según su perspectiva, impedían el desarrollo coherente de cualquier argumento.

La respuesta de Brey no se hizo esperar y reveló una dimensión del conflicto que trascendía lo simplemente político. "¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? El nivel de destrato que estoy recibiendo, tiene que tener un límite. Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar", expresó, evidenciando que las tensiones acumuladas habían encontrado finalmente su momento de explosión.

Pazos, lejos de retroceder, decidió profundizar en el enfrentamiento con una franqueza que sorprendió por su crudeza. "No. No es que no lo puedo soportar, pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte", le respondió, utilizando un lenguaje que dejó en evidencia el hartazgo mutuo que caracterizaba la relación entre ambas profesionales.

El intercambio alcanzó su clímax cuando Brey, sintiendo que la situación había superado todos los límites de la cordialidad profesional, exigió que se estableciera "un límite, no puede callarse". Pazos, por su parte, cerró el enfrentamiento con una frase que resumió perfectamente su percepción del comportamiento de su compañera: "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria".

